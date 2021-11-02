كيفية عمل الحواوشي بأسهل الخطوات وأقل المكونات وبطعم رائع

الحواوشي من بين الأكلات التي يعشقها جميع الأشخاص، كما أن الأطفال باستمرار يقومون بشرائه من الخارج، لكن يتم النصح بعدم شرائه من المحلات بالخارج لعدم لضمان مكونات به، حيث أن تحضيره من المنزل يكون أفضل وكذلك أضمن بكثير من شرائع من الخارج، وهذا لعدم الإصابة بفيروس كورونا، كما أن الحواوشي مقاديره بسيطة وسلسة وكذلك طريقة تحضيره بسيطة بإمكان أي شخص تحضيرها بكل سهولة، هذا بالإضافة إلى أن الحواوشي يكون من الأكلات الشائعة والمعروفة كثيراً، هذا بجانب أنه يعتبر من بين الأكلات السريعة التي يقوم الكثير من الأناس بتفضيلها، كذلك أنه من الممكن أن يتم تناوله بجانب أنواع المخللات المختلفة وكذلك الطحينة والسلطة، حيث أن كل هذه الأطباق تجعل مذاق الحواوشي رائع وشهية وكذلك لذيذ.

من الأكلات المحببة لدى العديد من الأشخاص، كذلك أنه أكلة شعبية وشائعة، يعشقها العديد من الأشخاص، هذا بجانب أن طريقة تحضيره سلسة للغاية، وكذلك مكوناته رخيصة وليست مكلفة، هذا بالإضافة إلى أن المكون الرئيسي للحواشي يكون الخبز وكذلك اللحم، بجانب المكونات الأخرى التي سوف نتناولها فيما بعد وها هي كالتالي:

ملح “ملعقة صغيرة فقط”

طبق من الفلفل الأخضر

نصف كيلو من اللحمة المفرومة

طبق من البصل المقطع

عدد عشرة أرغفة بلدي

كزبرة مطحونة “ملعقة صغيرة”

بهارات لحمة “ملعقة صغيرة”

طماطم “حبة واحدة فقط”

ثوم “ملعقة صغيرة”

فلفل أسود “ملعقة صغيرة من ملعقة الشاي”