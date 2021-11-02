طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر بمكونات طبيعية واحصلي علي شعر لامع وجذاب

طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر أكثر الطرق التي تبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك لأن اللون البني المحمر أصبح من أكثر الألوان الموجودة في الوقت الحالي، والتي تود الكثير من السيدات في صبغه للحصول على لون لامع ومميز للشعر، كما أن هناك الكثير من الصبغات التي تضر الشعر مع المداومة على استخدامها، وذلك لأنها تحتوي علي مواد كيماوية تضر الشعر كثيرا، كما أنها تساعد في ظهور الشعر الأبيض التي يسبب ازعاج بشكل كبير للسيدات.

طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر

نظرا لتواجد العديد من السيدات ممن يبحثون عن طريقة صبغ الشعر بأكثر الألوان التي تعد موضة منتشرة كثيرا في تلك الآونة، وهو اللون البني المحمر، كما يهربون من كافة الصبغات الموجودة بالسوق.

حيث تعود هذه الطرق التقليدية للصبغة بتأثير سلبي كبير، لذلك يلجأون للبحث عن طرق طبيعية لصبغ الشعر، وتتميز هذه الطرق بكونها آمنة علي الشعر ومضمونة عند الاستخدام، لذلك سنعرض لكم اليوم من خلال هذه المقالة أفضل الطرق الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني المحمر.

المكونات

نعرض لكم من خلال النقاط التالية المكونات المستخدمة في صبغ الشعر باللون البني المحمر، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

مقدار 10 ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء.

عدد 2 ملعقة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة الداكنة.

نصف كوب من خل التفاح.

عدد بيضة واحدة.

كوب صغير من الزيت حسب النوع المفضل.

ماء ساخن.

مقدار قليل من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

من خلال الخطوات التالية ستحصلين على لون بني محمر طبيعي لشعرك جذاب ولامع بمنتهي السهولة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: