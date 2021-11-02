تتساءل العديد من النساء داخل الوطن العربي عن طريقة البراونيز الأصلية والتي تصنف ضمن قائمة أنواع الكيكة الغربية الشهيرة والتي تتميز بمذاقها الخاص، حيث لا تتطلب هذه النوعية من الكيك أي نوع من العناء بشأن مكوناتها الغير مكلفة فيمكنك إعدادها بشكل منزلي على الطريقة الأصلية والتي يقوم بتقديمها أشهر شيفات الطبخ على مستوى العالم ويمكنك التعرف على الطريقة والمقادير الخاصة الوصفة عبر الأتي.

إن هذه النوعية من الكيكة تضم مواد كثيرة مثل البيض والحليب والكاكاو والدقيق الذي يجعلها قيمة غذائية مناسبة الاحتياج اليومي كما ترتفع معدلات السعرات الحرارية بداخلها والتي تمد الجسم بالطاقة وهذا من خلال ملاحظة هذه المقادير المحددة.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام.

ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.

كوب ونصف من الطحين المنخول.

كوب من اللبن السائل.

معدل أربع بيضات.

نصف كوب من الزبدة.

ظرف فانيليا.