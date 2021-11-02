تتساءل العديد من النساء داخل الوطن العربي عن طريقة البراونيز الأصلية والتي تصنف ضمن قائمة أنواع الكيكة الغربية الشهيرة والتي تتميز بمذاقها الخاص، حيث لا تتطلب هذه النوعية من الكيك أي نوع من العناء بشأن مكوناتها الغير مكلفة فيمكنك إعدادها بشكل منزلي على الطريقة الأصلية والتي يقوم بتقديمها أشهر شيفات الطبخ على مستوى العالم ويمكنك التعرف على الطريقة والمقادير الخاصة الوصفة عبر الأتي.طريقة البراونيز الأصلية
إن هذه النوعية من الكيكة تضم مواد كثيرة مثل البيض والحليب والكاكاو والدقيق الذي يجعلها قيمة غذائية مناسبة الاحتياج اليومي كما ترتفع معدلات السعرات الحرارية بداخلها والتي تمد الجسم بالطاقة وهذا من خلال ملاحظة هذه المقادير المحددة.المكونات
- كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام.
- ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الطحين المنخول.
- كوب من اللبن السائل.
- معدل أربع بيضات.
- نصف كوب من الزبدة.
- ظرف فانيليا.
- نقوم في البداية بعملية دمج لكل من مقدار الكاكاو الخام و اللبن حتى تمام الذوبان ومن ثم نضع كل من السكر والزيت والزبدة.
- نرفع هذا الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى الحصول على مزيج متجانس و متماسكة القوام.
- بعد تجانس الخليط نقوم برفعه عن النيران وتركه على جانب حتى يبرد تمامًا وعقب التأكد من خفض درجة حرارته يمكننا إضافة مقدار البيض والفانيليا إليه مع الاستمرار في عملية دمج الخليط.
- الخطوة النهائية في الخليط وهي وضع مقدار الطحين مع البيكنج بودر ولاكن بشكل تدريجي أثناء التقليب حتى الحصول على قوام كريمي سميك.
- باستخدام صينية غير قابلة للالتحاق أو إحدى الصواني التقليدية يمكننا وضع القليل من الزبدة إليها وتوزيع بنحو كافي من ثم رش مقدار مناسب من الدقيق ويفضل وضع إحدى أوراق الزبدة للتأكد من عدم التصاق الخليط.
- نقوم بعملية سكب الخليط إلى داخل الصينية وتوزيع على مختلف أجزائها مع تسخين الفرن على الجانب الآخر لمدة خمس دقائق.
- نستطيع في هذه الخطوة ضبط معدلات حرارة الفرن بنحو 180 درجة من ثم دفع الصينية إلى داخلها حتى ينضج البراونيز.
- تستمر عملية الإعداد بداخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ومن ثم تقطع ويتم تقديمها ع التزين بكل من الكريم شانتية و فاكهة الكرز الحمراء.
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تتساءل العديد من النساء داخل الوطن العربي عن طريقة البراونيز الأصلية والتي تصنف ضمن قائمة أنواع الكيكة الغربية الشهيرة والتي تتميز بمذاقها الخاص، حيث لا تتطلب هذه النوعية من الكيك أي نوع من العناء بشأن مكوناتها الغير مكلفة فيمكنك إعدادها بشكل منزلي على الطريقة الأصلية والتي يقوم بتقديمها أشهر شيفات الطبخ على مستوى العالم ويمكنك التعرف على الطريقة والمقادير الخاصة الوصفة عبر الأتي.طريقة البراونيز الأصلية
إن هذه النوعية من الكيكة تضم مواد كثيرة مثل البيض والحليب والكاكاو والدقيق الذي يجعلها قيمة غذائية مناسبة الاحتياج اليومي كما ترتفع معدلات السعرات الحرارية بداخلها والتي تمد الجسم بالطاقة وهذا من خلال ملاحظة هذه المقادير المحددة.المكونات
- كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام.
- ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الطحين المنخول.
- كوب من اللبن السائل.
- معدل أربع بيضات.
- نصف كوب من الزبدة.
- ظرف فانيليا.
- نقوم في البداية بعملية دمج لكل من مقدار الكاكاو الخام و اللبن حتى تمام الذوبان ومن ثم نضع كل من السكر والزيت والزبدة.
- نرفع هذا الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى الحصول على مزيج متجانس و متماسكة القوام.
- بعد تجانس الخليط نقوم برفعه عن النيران وتركه على جانب حتى يبرد تمامًا وعقب التأكد من خفض درجة حرارته يمكننا إضافة مقدار البيض والفانيليا إليه مع الاستمرار في عملية دمج الخليط.
- الخطوة النهائية في الخليط وهي وضع مقدار الطحين مع البيكنج بودر ولاكن بشكل تدريجي أثناء التقليب حتى الحصول على قوام كريمي سميك.
- باستخدام صينية غير قابلة للالتحاق أو إحدى الصواني التقليدية يمكننا وضع القليل من الزبدة إليها وتوزيع بنحو كافي من ثم رش مقدار مناسب من الدقيق ويفضل وضع إحدى أوراق الزبدة للتأكد من عدم التصاق الخليط.
- نقوم بعملية سكب الخليط إلى داخل الصينية وتوزيع على مختلف أجزائها مع تسخين الفرن على الجانب الآخر لمدة خمس دقائق.
- نستطيع في هذه الخطوة ضبط معدلات حرارة الفرن بنحو 180 درجة من ثم دفع الصينية إلى داخلها حتى ينضج البراونيز.
- تستمر عملية الإعداد بداخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ومن ثم تقطع ويتم تقديمها ع التزين بكل من الكريم شانتية و فاكهة الكرز الحمراء.
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