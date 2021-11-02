تحدد طريقة عمل ناجتس مثل التي يعملها ماكدونالدز وفقًا لبعض المقادير التي تستخدم بداخلها الشركة العديد من المواد الضارة والمنكهات التي قد تضر بصحة الأفراد على المدى الطويل والتي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، فرط النشاط للصغار، تلف الحمض النووي وغيرها من الأمراض التي تجعلنا نتجنب شرائها جاهزة حيث يمكننا سويا التعرف على طريقة اعداد الناجتس المنزلية بمكونات طبيعية ترفع من مستوى القيم الغذائية للجسم ودون وضع أي مواد ضارة بالجسم والمتمثلة في كل من الآتي.

لإعداد الوصفة بشكل ناجح ننصحك بتطبيق هذه المقادير ب المعايير المحددة في الجزء التالي

اثنين بيضة كبيرة الحجم.

ثلاث قطع فيليه دجاج مخلي العظم والجلد.

نصف كوب من مسحوق نشا الذرة.

ملعقة ثوم بودرة.

كوب واحد من المياه الدافئة.

ملعقة بصل بودرة.

اثنين ملعقة من الخردل الأصفر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.