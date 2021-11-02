تحدد طريقة عمل ناجتس مثل التي يعملها ماكدونالدز وفقًا لبعض المقادير التي تستخدم بداخلها الشركة العديد من المواد الضارة والمنكهات التي قد تضر بصحة الأفراد على المدى الطويل والتي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، فرط النشاط للصغار، تلف الحمض النووي وغيرها من الأمراض التي تجعلنا نتجنب شرائها جاهزة حيث يمكننا سويا التعرف على طريقة اعداد الناجتس المنزلية بمكونات طبيعية ترفع من مستوى القيم الغذائية للجسم ودون وضع أي مواد ضارة بالجسم والمتمثلة في كل من الآتي.طريقة عمل ناجتس مثل التي يعملها ماكدونالدز
لإعداد الوصفة بشكل ناجح ننصحك بتطبيق هذه المقادير ب المعايير المحددة في الجزء التاليالمكونات
- اثنين بيضة كبيرة الحجم.
- ثلاث قطع فيليه دجاج مخلي العظم والجلد.
- نصف كوب من مسحوق نشا الذرة.
- ملعقة ثوم بودرة.
- كوب واحد من المياه الدافئة.
- ملعقة بصل بودرة.
- اثنين ملعقة من الخردل الأصفر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الدقيق المنخول.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نقوم في البداية بتقطيع الفيلية الدجاج إلى قطع صغيره مع وضعها بداخل الخلاط وإضافة كل من الملح والبيض مع تشغيل الكبة حتى يتجانس الخليط ككتلة واحدة.
- بداخل إناء نضع مقدار نشأ الذرة ونقوم بتقطيع خليط الدجاج إلى قطع صغيرة نقوم بتشكيلها مع إضافة النشا أثناء تشكيلها.
- بعد تشكيل الدجاج إلى قطع صلبة. وتغطيته بنشا الذرة نضع المقدار المجهر داخل ورق الخبز حتى الانتهاء من رص المقدار كامل.
- على الجانب الآخر قومي بوضع كل من البيض والماء والخردل والبصل والثوم والفلفل والدقيق إلى داخل إناء مع دمج المكونات والحصول على قوام متجانس خالي من التكتلات.
- نقوم بإحضار عجينة الفيليه ونغمسها بداخل هذا المزيج مع رص المقدار كامل في صينية ووضعها بداخل الفريزر.
- تستمر مدة وضع الناجتس لمدة ساعة في الفريزر قبل إخراجها ومن ثم نقوم بوضع مقدار مناسب من الزيت على النار.
- منتظر حتى يسخن الزيت بدرجة 350 فهرنهايت مع تقسيم الناجتس عدة دفعات صغيرة نضعها بداخل الزيت مع تركها بداخله لمدة خمس دقائق.
- مع التقليب وانتهاء المدة المحددة سوف يصبح لون الناجتس باللون الذهبي نقوم بإخراج على إحدى المناشف أو المناديل الورقية لامتصاص الزيت.
- بعد الانتهاء من الكمية نقوم بتكرار العملية مرة أخرى من خلال وضع المقدار داخل الزيت لمدة خمس دقائق حتى نضمن نضج الدجاج. من الداخل.
- يفضل تقديمها مع إحدى أنواع السلطات المناسبة مع الكاتشب والمايونيز.
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تحدد طريقة عمل ناجتس مثل التي يعملها ماكدونالدز وفقًا لبعض المقادير التي تستخدم بداخلها الشركة العديد من المواد الضارة والمنكهات التي قد تضر بصحة الأفراد على المدى الطويل والتي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، فرط النشاط للصغار، تلف الحمض النووي وغيرها من الأمراض التي تجعلنا نتجنب شرائها جاهزة حيث يمكننا سويا التعرف على طريقة اعداد الناجتس المنزلية بمكونات طبيعية ترفع من مستوى القيم الغذائية للجسم ودون وضع أي مواد ضارة بالجسم والمتمثلة في كل من الآتي.طريقة عمل ناجتس مثل التي يعملها ماكدونالدز
لإعداد الوصفة بشكل ناجح ننصحك بتطبيق هذه المقادير ب المعايير المحددة في الجزء التاليالمكونات
- اثنين بيضة كبيرة الحجم.
- ثلاث قطع فيليه دجاج مخلي العظم والجلد.
- نصف كوب من مسحوق نشا الذرة.
- ملعقة ثوم بودرة.
- كوب واحد من المياه الدافئة.
- ملعقة بصل بودرة.
- اثنين ملعقة من الخردل الأصفر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الدقيق المنخول.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نقوم في البداية بتقطيع الفيلية الدجاج إلى قطع صغيره مع وضعها بداخل الخلاط وإضافة كل من الملح والبيض مع تشغيل الكبة حتى يتجانس الخليط ككتلة واحدة.
- بداخل إناء نضع مقدار نشأ الذرة ونقوم بتقطيع خليط الدجاج إلى قطع صغيرة نقوم بتشكيلها مع إضافة النشا أثناء تشكيلها.
- بعد تشكيل الدجاج إلى قطع صلبة. وتغطيته بنشا الذرة نضع المقدار المجهر داخل ورق الخبز حتى الانتهاء من رص المقدار كامل.
- على الجانب الآخر قومي بوضع كل من البيض والماء والخردل والبصل والثوم والفلفل والدقيق إلى داخل إناء مع دمج المكونات والحصول على قوام متجانس خالي من التكتلات.
- نقوم بإحضار عجينة الفيليه ونغمسها بداخل هذا المزيج مع رص المقدار كامل في صينية ووضعها بداخل الفريزر.
- تستمر مدة وضع الناجتس لمدة ساعة في الفريزر قبل إخراجها ومن ثم نقوم بوضع مقدار مناسب من الزيت على النار.
- منتظر حتى يسخن الزيت بدرجة 350 فهرنهايت مع تقسيم الناجتس عدة دفعات صغيرة نضعها بداخل الزيت مع تركها بداخله لمدة خمس دقائق.
- مع التقليب وانتهاء المدة المحددة سوف يصبح لون الناجتس باللون الذهبي نقوم بإخراج على إحدى المناشف أو المناديل الورقية لامتصاص الزيت.
- بعد الانتهاء من الكمية نقوم بتكرار العملية مرة أخرى من خلال وضع المقدار داخل الزيت لمدة خمس دقائق حتى نضمن نضج الدجاج. من الداخل.
- يفضل تقديمها مع إحدى أنواع السلطات المناسبة مع الكاتشب والمايونيز.
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