خلطة طبيعية بقشر البرتقال لتفتيح الأماكن الحساسة وجعلها بيضاء ونضرة كالحليب

تعد خلطة قشر البرتقال للتفتيح من أكثر الخلطات الشائعة كثيراً، وهي خلطات تعمل على تفتيح الأماكن الحساسة بشكل فوري للحصول على بشرة بيضاء ولامعه، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة دون الحاجة إلى استخدام كريمات تؤدي فيما بعد إلى تلف البشرة أو الإصابة بأمراض جلدية خطيرة، وهناك سوف نقدم خلطة سحرية بقشر البرتقال وهي خلطة غير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ايضاً سوف نتعرف على فوائد ماء الورد للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة قشر البرتقال لتفتيح الأماكن الحساسة بشكل فوري.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

مكونات خلطة قشر البرتقال للتفتيح

تحتوي خلطة قشر البرتقال على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

قشر برتقال جاف. ماء ورد. حليب بودرة.

خطوات التحضير

لتحضير خلطة قشر البرتقال للتفتيح يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

نحضر قشر برتقال ونقوم بوضعه في الشمس لعدة أيام حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بطحن قشر البرتقال وجعله كالبودرة الناعمة.

بعد ذلك نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط بودرة قشر البرتقال مع ماء الورد ونقلبهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة الحليب مع الاستمرار بالخلط حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق خلطة قشر البرتقال وهي كالاتي:-