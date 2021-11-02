صدور الدجاج بالليمون بنكهة لذيذة وطريقة سهلة وسريعة

صدور الدجاج بالليمون، من ألذ الأطباق التي يمكن تقديمها بالمنزل للأسرة بدلاً من شراء الأطعمة الجاهزة من المحلات ودفع الكثير من المال، فمن خلال مكونات بسيطة جداً يمكننا عمل الفراخ بصوص الليمون وبنكهة البهارات اللذيذة والشهية، ويعد الدجاج من ألذ الأكلات التي تقدم على السفرة ويمكن تقديمه في العزائم والمناسبة العائلية كما أنها من أجمل الأكلات التي تقدم في الرحلات والمصايف فهو من الأطعمة اللذيذة، كما يعد الدجاج من الأكلات الغنية بالبروتين، والمفيدة جداً لصحة الجسم، وهو من الأطعمة التي يتم تقديمها بأكثر من طريقة وأكثر من شكل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل صدور الدجاج بالليمون من خلال خطوات بسيطة جداً ومميزة بطعم رائع وجميل.

مكونات عمل صدور الدجاج بالليمون

يتم تحضير صدور الدجاج من خلال مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

4 قطع من صدور الدجاج.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

للصوص

كوب من الشوربة.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة من الملح والفلفل.

للتزين

شرائح ليمون.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

يتم تحضير صدور الجاج بالليمون من خلال خطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بتقطيع كل صدر من الدجاج إلي نصفين، ثم نغسل صدور الدجاج جيداً ثم نقوم بتصفيتها من الماء جيداً حتي تجف تماماً. ثم نقوم بتبيل صدور الدجاج بالبهارات الملح والفلفل الأسود والزعتر من الجانبين، ثم نقوم بتغطيتها بالدقيق تغطية خفيفة. توضع مقلاة على النار على درجة حرارة متوسطة، ونضع بها ملعقتين من الزبدة مع ملعقتين من الزيت ونتركها حتي تسخن. نضع بها صدور الدجاج حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الجانبين مع مراعاة التقليب من حين لآخر. ترفع صدور الدجاج من المقلاة، ثم نحضر الصوص.

طريقة تحضير الصوص

يتم تحضير صوص الليمون بتباع الآتي:ـ

في نفس المقلاة التي تم تحمير الدجاج بها نقوم بوضع ملعقة من الثوم المفروم ثم نقلب الثوم قليلاً.

ثم نضيف كوب من الشوربة وملعقة من عصير الليمون وملعقة من بشر الليمون ونقلب المكونات معاً حتي تغلي.

نضيف رشة من الملح ورشة من الفلفل، ثم نقوم بوضع شرائح الدجاج التي تم تحميرها في الصوص.

ثم نضع فوقها شرائح الليمون على الوجه، ونتركها تغلى مع الصوص حتي يصبح الصوص ثقيلاً.

توضع صدور الدجاج في طبق التقديم ونسكب عليها الصوص ويتم تزينها بشرائح الليمون والبقدونس المفروم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

طريقة عمل صدور الدجاج بالصوص الكريمي

يتم تحضير صدور الدجاج بالصوص الكريمي باتباع الخطوات الأتية:ـ

نضع مقلاة على النار حتي تسخن ثم نضيف إليه ملعقة من الزيت ثم نضيف أربع قطع من صدور الدجاج ثم نضيف إليها ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نقلب صدور الدجاج على الوجهين حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين وتنضج، ثم ترفع صدور الدجاج من المقلاة.

في نفس المقلاة نضيف مكعب من الزبدة ثم نضيف ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب الدقيق لمدة دقيقة ثم نضيف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ونقلب المكونات.

ثم نضيف كوب من الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر حتي يذوب الدقيق تماماً، ثم نترك الخليط لكي يغلي على نار هادئة ويصبح القوام ثقيلاً.

نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود، ثم نضيف ملعقة من الجبنة الكريمي و ملعقة من الجبنة البارميزان ونقلب الخليط حتي يذوب الجبن تماماً.

ضيف صدور الدجاج في الصوص الأبيض ونتركها لكي تغلي قليلاً، ثم ترفع من النار وتوضع صدورالدجاج في طبق التقديم، ثم يسكب فوقها الصوص الأبيض وتقدم بالهنا والشفا.

صدور الدجاج المشوية

يتم تحضير صدور الدجاج المشوية بطريقة سهلة جداً هي كما يلي:ـ