5 طرق لتحسين شكل جسمك وتخسيس وزنك حتى اثناء النوم

الاضاءة الصح في غرفة النوم, التمارين المناسبة قبل النوم, وحتى الملابس اللي بتنامي بيها ، كلها حاجات بتأثر على شكل جسمك ، وغيرها من الحاجات اللي ممكن نكون منعرفش فوايدها او بنتجاهلها ، وممكن تساعدنا على محاربة الوزن الزائد ، حتى اثناء النوم ، والنهاردة جمعنالكم 5 طرق لتحسين شكل جسمك حتى اثناء النوم ، وكلها مثبت صحتها علميا.

طرق لتحسين شكل جسمك:

1- النوم بملابس اقل:

كل ما نمتي بملابس خفيفة هتحصلي على بعض الفوايد الصحية ، وانقاص الوزن واحدة من الفوايد دي ، العلماء كشفوا ان الحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة اثناء النوم بيخلي عملية التمثيل الغذائي في الجسم اسرع ، لانه بينتج دهون بنية اكتر للحفاظ على دفء الجسم.

الدهون البنية بتنتج الحرارة اثناء حرقها للسعرات الحرارية ، وده بيسرع عملية التمثيل الغذائي خلال النهار لمساعدتك على انقاص الوزن ، والنوم بملابس خفيفة او بدون ملابس بيحسن الدورة الدموية ، وده مفيد لقلبك وعضلاتك.

2- النوم عدد ساعات كفاية:

الخبراء والمتخصصين كشفوا ان جدول النوم لوحده ممكن انه يساعد على انقاص الوزن ، النوم ضروري لهرمون الجسم الطبيعي ووظيفة الجهاز المناعي ، لان الدماغ المحروم من النوم هو دماغ جائع بمعنى “قلة النوم بتأدي لزيادة الوزن”.

والمتخصصين بينصحوا ان الشخص البالغ المفروض ينام حوالي من 7 ساعات ونصف ل 9 ساعات.

3- اعملي التمارين الصح:

لو عندك كتلة عضلية اكبر ، ده هيساعدك على حرق سعرات حرارية اكتر ، حتى اثناء النوم ، وعمل بعض التمارين يوميا وخصوصا تمارين القوة ممكن تساعدك على خسارة الوزن ، ممكن تعملي تمارين قبل النوم بساعتين.

4- النوم في غرفة نوم اكتر برودة وضلمة اكتر:

حسب الدراسات ، الاشخاص اللي تم ضبط درجة حرارة غرف نومهم على درجة حرارة 18 درجة مئوية لمدة شهر رفعوا عدد السعرات الحرارية اللي بيتم حرقها عن طريق الدهون البنية بنسبة 42% وحسنوا عملية التمثيل الغذائي بنسبة 10%.

بننصحك كمان لو عايزة تفقدي وزن ، حاولي تتخلصي من الاضاءة بالليل ، لان الابحاث بتشير ان الضوء قبل النوم بيقلل من مستويات الميلاتونين في الجسم ، ولو انتي بتنامي في اضاءة ، فده هيبقى ليه تأثير كبير على تنظيم الساعة البيولوجية وهيبطء عملية التمثيل الغذائي وهيسبب زيادة في الوزن ، عشان كده الافضل انك تطفي التليفزيون, التليفون واي اضاءة تانية ، وحاولي تستخدمي ستاير تقيلة لمنع الضوء من بره.

5- الاكل في مواعيد محددة:

حسب اخصائيين التغذية ، لازم تحافظي على اوقات الوجبات والنوم في نفس الجدول الزمني او نفس الميعاد كل يوم ، لان اجسامنا بتشتغل على حسب ايقاع الساعة البيولوجية ، وهي ساعة جسمنا الداخلية ، واوقات الوجبات بتأثر على الساعة البيولوجية ، وبالتالي تحدد ميعاد الوجبات مهم جدا.

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