تعرفي على طريقة عمل شوكولاتة بونتي بكل سهولة بالمنزل واسعدي أولادك بأقل تكلفة

العديد من الأطفال يعشقون تناول شوكولاتة بونتي، وذلك يعود إلى مذاقها الشهي واللذيذ، كما أنه في العادة يعشق الأطفال الحلويات والسكريات، كما أن طريقة عمل شوكولاتة بونتي سلسة للغاية، ومكوناتها ليست مكلفة، إذ أن المكونات تكون عبارة عن مزيج من جوز الهند وكذلك الحليب المحلى، هذا بجانب النشا وأيضاً الشوكولاتة الخام، ولهذا السبب فإن كنت من عاشقي شوكولاتة باونتي فتابع تلك المقالة حتى النهايةشوكولاتة بونتي
نحن نعلم أن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمعادن المفيدة لجسم الإنسان مثل البوتاسيوم والسيلينيوم وكذلك الزنك، كما أن قطعة وزنها ١٠٠ غرام تتيح حوالي 67% من الكميات الغذائية الضرورية والموصى بها من الحديد، هذا بجانب أن الكاكاو يحد من مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك يقم برفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ وبالتالي يخفف من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض كمرض القلب، كما أن شوكولاتة باونتي تتيح لك كل هذه الفوائد، وفيما يلي مكونات الشوكولاتة البونتي وطريقة تحضيرها.مقادير شوكولاتة باونتي
- حوالي أربع أكواب كاملة من جوز الهند الناعم.
- نشا “ملعقة طعام واحدة منه”
- شوكولاتة “كيلو واحد فقط”
- رشة صغيرة للغاية من الملح.
- لبن محلى “علية كبيرة”
- في البداية قومي بتحضير وعاء حجمه كبير، ومن ثم قومي بوضع الحليب المحلى وكذلك النشا مع مقدار صغير من الملح به وكذلك جوز الهند الناعم.
- تابعي تقليب المكونات سوياً بواسطة الملعقة إلى أن يتم الامتزاج جيداً.
- بعد ذلك قومي بإحضار صينية وتبطينها بواسطة ورق الزبدة.
- بعدها قطعي العجينة على هيئة شوكولاتة باونتي.
- بعد ذلك قومي بوضع العجينة بالثلاجة واتركيها حتى مرور عدة ساعات إلى أن تتماسك.
- بعدها قومي بإذابة الشوكولاتة إلى أن تكون غير متماسكة، وهذا عن طريق تحضير وعاء به شوكولاتة ووعاء به ماء ساخن.
- قومي بوضع الوعاء الذي يشتمل على الشوكولاتة بالأعلى، والوعاء الأخر بالأسفل.
- بعد أن تذوب جيداً قومي برفعها من على النار، ومن ثم قومي بتغطية قطع شوكولاتة باونتي التي توجد في الثلاجة بالشوكولاتة السائلة، ومن ثم قومي بوضعها بالثلاجة أو الفريزر إلى أن تتماسك.
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العديد من الأطفال يعشقون تناول شوكولاتة بونتي، وذلك يعود إلى مذاقها الشهي واللذيذ، كما أنه في العادة يعشق الأطفال الحلويات والسكريات، كما أن طريقة عمل شوكولاتة بونتي سلسة للغاية، ومكوناتها ليست مكلفة، إذ أن المكونات تكون عبارة عن مزيج من جوز الهند وكذلك الحليب المحلى، هذا بجانب النشا وأيضاً الشوكولاتة الخام، ولهذا السبب فإن كنت من عاشقي شوكولاتة باونتي فتابع تلك المقالة حتى النهايةشوكولاتة بونتي
نحن نعلم أن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمعادن المفيدة لجسم الإنسان مثل البوتاسيوم والسيلينيوم وكذلك الزنك، كما أن قطعة وزنها ١٠٠ غرام تتيح حوالي 67% من الكميات الغذائية الضرورية والموصى بها من الحديد، هذا بجانب أن الكاكاو يحد من مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك يقم برفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ وبالتالي يخفف من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض كمرض القلب، كما أن شوكولاتة باونتي تتيح لك كل هذه الفوائد، وفيما يلي مكونات الشوكولاتة البونتي وطريقة تحضيرها.مقادير شوكولاتة باونتي
- حوالي أربع أكواب كاملة من جوز الهند الناعم.
- نشا “ملعقة طعام واحدة منه”
- شوكولاتة “كيلو واحد فقط”
- رشة صغيرة للغاية من الملح.
- لبن محلى “علية كبيرة”
- في البداية قومي بتحضير وعاء حجمه كبير، ومن ثم قومي بوضع الحليب المحلى وكذلك النشا مع مقدار صغير من الملح به وكذلك جوز الهند الناعم.
- تابعي تقليب المكونات سوياً بواسطة الملعقة إلى أن يتم الامتزاج جيداً.
- بعد ذلك قومي بإحضار صينية وتبطينها بواسطة ورق الزبدة.
- بعدها قطعي العجينة على هيئة شوكولاتة باونتي.
- بعد ذلك قومي بوضع العجينة بالثلاجة واتركيها حتى مرور عدة ساعات إلى أن تتماسك.
- بعدها قومي بإذابة الشوكولاتة إلى أن تكون غير متماسكة، وهذا عن طريق تحضير وعاء به شوكولاتة ووعاء به ماء ساخن.
- قومي بوضع الوعاء الذي يشتمل على الشوكولاتة بالأعلى، والوعاء الأخر بالأسفل.
- بعد أن تذوب جيداً قومي برفعها من على النار، ومن ثم قومي بتغطية قطع شوكولاتة باونتي التي توجد في الثلاجة بالشوكولاتة السائلة، ومن ثم قومي بوضعها بالثلاجة أو الفريزر إلى أن تتماسك.
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