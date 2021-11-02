تعرفي على طريقة عمل شوكولاتة بونتي بكل سهولة بالمنزل واسعدي أولادك بأقل تكلفة

العديد من الأطفال يعشقون تناول شوكولاتة بونتي، وذلك يعود إلى مذاقها الشهي واللذيذ، كما أنه في العادة يعشق الأطفال الحلويات والسكريات، كما أن طريقة عمل شوكولاتة بونتي سلسة للغاية، ومكوناتها ليست مكلفة، إذ أن المكونات تكون عبارة عن مزيج من جوز الهند وكذلك الحليب المحلى، هذا بجانب النشا وأيضاً الشوكولاتة الخام، ولهذا السبب فإن كنت من عاشقي شوكولاتة باونتي فتابع تلك المقالة حتى النهاية

نحن نعلم أن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمعادن المفيدة لجسم الإنسان مثل البوتاسيوم والسيلينيوم وكذلك الزنك، كما أن قطعة وزنها ١٠٠ غرام تتيح حوالي 67% من الكميات الغذائية الضرورية والموصى بها من الحديد، هذا بجانب أن الكاكاو يحد من مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك يقم برفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ وبالتالي يخفف من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض كمرض القلب، كما أن شوكولاتة باونتي تتيح لك كل هذه الفوائد، وفيما يلي مكونات الشوكولاتة البونتي وطريقة تحضيرها.

حوالي أربع أكواب كاملة من جوز الهند الناعم.

نشا “ملعقة طعام واحدة منه”

شوكولاتة “كيلو واحد فقط”

رشة صغيرة للغاية من الملح.

لبن محلى “علية كبيرة”