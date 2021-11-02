أفضل وأسهل الطرق الخاصة بتحضير القرنبيط المقرمش بدون ما يشرب زيت

القرنبيط من بين الخضروات المليئة بالعناصر المهمة والمفيدة لصحة الإنسان كثيراً، هذا بجانب أن القرنبيط لذيذ وسهل المذاق، هذا بالإضافة إلى أنه يدعى كذلك باسم الزهرة وهو يشتمل على العديد من الفوائد الصحية للإنسان كما قلنا، كذلك أنه من بين الخضروات الغنية بالكثير من الكبريت، ويكون منتمي لعائلة الملفوف، كذلك يتميز باشتماله على الزهرات البيضاء، أو البرتقالية، أو الخضراء، أو البنفسجية، وأيضاً يتميز بالمذاق المذهل والرائع، وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على طريقة تحضيره. مكونات القرنبيط المقرمش زهرة من القرنبيط.

نصف كوب من الشبت المفروم ناعماً.

فصان من الثوم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة ناعماً.

عدد أربع حبات من البيض.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

كوب من الحليب السائل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقتان من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير القرنبيط المقرمش في البداية قومي بتقطيع القرنبيط لقطع حجمها متوسط، وبعد ذلك قومي بسلقه بالماء المغلي، وبعدها قومي بإضافة الملح والكمون له.

بعد ذلك قومي بمزج الحليب والفلفل الأسود والملح والبيض، والدقيق والثوم وكذلك الشطة، والكزبرة، بجانب الكمون، وذلك حتى تحصلين على مزيج قوامه سائل.

بعدها قومي بغمس القرنبيط بالمزيج، وبعد ذلك قومي بقلبه بالزيت الساخن بمقلاة على النار وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع القرنبيط المقلي المقرمش على ورق يقوم بامتصاص الزيت الزائد، وفي النهاية يتم تقديمه. مكونات عمل القرنبيط بالطحينة كيلو من الزهرة التي تكون مقطعة لقطع صغيرة.

عصير الليمون “ربع كوب فقط”

بقدونس مفروم للتزيين.

عدد ٢ فض من الثوم المفروم ناعماً.

ماء “ربع كوب”

طحينة “نصف كوب فقط”

كوب من الزيت النباتي. طريقة تحضير القرنبيط بالطحينة في البداية قومي بقلي قطع الزهرة بالزيت بمقلاة على النار حتى تحصلين على اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي بتقديمه بطبق التقديم، واتركيه جانباً

بعدها قومي بمزج الطحينة، وكذلك عصير الليمون، والملح، والماء، بجانب الثوم جيداً.

قومي بعدها بإضافة خليط الطحينة للزهرة المقلية.

بعد ذلك قومي بتزيين الطبق بواسطة البقدونس المفروم، ويتم التقديم. الوسوم

القرنبيط من بين الخضروات المليئة بالعناصر المهمة والمفيدة لصحة الإنسان كثيراً، هذا بجانب أن القرنبيط لذيذ وسهل المذاق، هذا بالإضافة إلى أنه يدعى كذلك باسم الزهرة وهو يشتمل على العديد من الفوائد الصحية للإنسان كما قلنا، كذلك أنه من بين الخضروات الغنية بالكثير من الكبريت، ويكون منتمي لعائلة الملفوف، كذلك يتميز باشتماله على الزهرات البيضاء، أو البرتقالية، أو الخضراء، أو البنفسجية، وأيضاً يتميز بالمذاق المذهل والرائع، وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على طريقة تحضيره. مكونات القرنبيط المقرمش زهرة من القرنبيط.

نصف كوب من الشبت المفروم ناعماً.

فصان من الثوم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة ناعماً.

عدد أربع حبات من البيض.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

كوب من الحليب السائل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقتان من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير القرنبيط المقرمش في البداية قومي بتقطيع القرنبيط لقطع حجمها متوسط، وبعد ذلك قومي بسلقه بالماء المغلي، وبعدها قومي بإضافة الملح والكمون له.

بعد ذلك قومي بمزج الحليب والفلفل الأسود والملح والبيض، والدقيق والثوم وكذلك الشطة، والكزبرة، بجانب الكمون، وذلك حتى تحصلين على مزيج قوامه سائل.

بعدها قومي بغمس القرنبيط بالمزيج، وبعد ذلك قومي بقلبه بالزيت الساخن بمقلاة على النار وتابعي التقليب إلى أن تحصلين على اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع القرنبيط المقلي المقرمش على ورق يقوم بامتصاص الزيت الزائد، وفي النهاية يتم تقديمه. مكونات عمل القرنبيط بالطحينة كيلو من الزهرة التي تكون مقطعة لقطع صغيرة.

عصير الليمون “ربع كوب فقط”

بقدونس مفروم للتزيين.

عدد ٢ فض من الثوم المفروم ناعماً.

ماء “ربع كوب”

طحينة “نصف كوب فقط”

كوب من الزيت النباتي. طريقة تحضير القرنبيط بالطحينة في البداية قومي بقلي قطع الزهرة بالزيت بمقلاة على النار حتى تحصلين على اللون الذهبي.

بعد ذلك قومي بتقديمه بطبق التقديم، واتركيه جانباً

بعدها قومي بمزج الطحينة، وكذلك عصير الليمون، والملح، والماء، بجانب الثوم جيداً.

قومي بعدها بإضافة خليط الطحينة للزهرة المقلية.

بعد ذلك قومي بتزيين الطبق بواسطة البقدونس المفروم، ويتم التقديم.

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