كيكة الحلم ( دريم كيك ) ألذ كيكة شيكولاتة بمكونات متوفرة

كيكة الحلم من أحلى أنواع كيك الشيكولاتة التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة، كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمحبب للكبار والصغار، وتتكون الكيكة من ثلاث طبقات هى الكيك وبودينج الشيكولاتة وطبقة من الشيكولاتة الصلبة، مما يعطيها شكل مميز يجعلها مناسبة للتقديم في أعياد الميلاد والمناسبات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الحلم ألذ كيك شيكولاتة على طريقة آية حبيب. مكونات كيكة الحلم مكونات كيكة الحلم يتم تحضير الكيكة بالمكونات التالية:- مقادير الكيك كوب دقيق ( 125 جرام ).

ثلث كوب كاكاو خام ( 35 جرام ).

كوب سكر ( 200 جرام ).

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة نسكافيه ( قهوة سريعة الذوبان ).

بيضة.

نصف كوب حليب ( 110 مللي ).

ربع كوب زيت نباتي ( 50 مللي ).

نصف كوب ساخن.

ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير طبقة البودينج ثلث كوب كاكاو خام ( 35 جرام ).

نصف كوب سكر ( 100 جرام ).

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة ( 25 جرام ).

2 ملعقة كبيرة زبدة ( 30 جرام ). طبقة الشيكولاتة 200 جرام شيكولاتة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كيكة الحلم بخطوات سهلة وسريعة كالآتي:- نخلط المكونات الجافة ( الدقيق – الكاكاو الخام – البيكنج بودر – البيكنج صودا – النسكافيه ) مع بعضها. نخلط البيض مع السكر والحليب المضاف إليه ملعقة صغيرة عصير الليمون أو الخل بالمضرب اليدوي. ثم نزود ربع كوب زيت نباتي مع استمرار التقليب، ثم نضيف المكونات الجافة ونصف كوب من الماء الساخن مع استمرار التقليب حتى يتجانس الخليط. نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق. ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج. بعد خروج الكيكة من الفرن نتركها تبرد، ثم نقسمها بالسكين إلى نصفين. ثم نقوم بتحضير طبقة البودينج بخلط ثلث كوب كاكاو خام ونصف كوب سكر مع 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة وكوبين ونصف من الحليب مع التقليب على البارد ثم رفع الخليط على نار متوسطة. عندما يبدأ خليط البودينج في الغليان ويثقل قوامه، نضع ملعقتين من الزبدة مع التقليب ثم نطفئ النار. نصب خليط البودينج على الكيك وندخله الثلاجة، ثم نذوب 200 جرام شيكولاتة على حمام ماء ساخن أو نضعها في الميكروويف. نضيف الشيكولاتة الذائبة على طبقة البودينج، ثم ندخل الكيكة الثلاجة حتى تتماسك ثم نزينها برشة من الكاكاو. الوسوم

كيكة الحلم من أحلى أنواع كيك الشيكولاتة التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة، كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمحبب للكبار والصغار، وتتكون الكيكة من ثلاث طبقات هى الكيك وبودينج الشيكولاتة وطبقة من الشيكولاتة الصلبة، مما يعطيها شكل مميز يجعلها مناسبة للتقديم في أعياد الميلاد والمناسبات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الحلم ألذ كيك شيكولاتة على طريقة آية حبيب. مكونات كيكة الحلم مكونات كيكة الحلم يتم تحضير الكيكة بالمكونات التالية:- مقادير الكيك كوب دقيق ( 125 جرام ).

ثلث كوب كاكاو خام ( 35 جرام ).

كوب سكر ( 200 جرام ).

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة نسكافيه ( قهوة سريعة الذوبان ).

بيضة.

نصف كوب حليب ( 110 مللي ).

ربع كوب زيت نباتي ( 50 مللي ).

نصف كوب ساخن.

ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير طبقة البودينج ثلث كوب كاكاو خام ( 35 جرام ).

نصف كوب سكر ( 100 جرام ).

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة ( 25 جرام ).

2 ملعقة كبيرة زبدة ( 30 جرام ). طبقة الشيكولاتة 200 جرام شيكولاتة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كيكة الحلم بخطوات سهلة وسريعة كالآتي:- نخلط المكونات الجافة ( الدقيق – الكاكاو الخام – البيكنج بودر – البيكنج صودا – النسكافيه ) مع بعضها. نخلط البيض مع السكر والحليب المضاف إليه ملعقة صغيرة عصير الليمون أو الخل بالمضرب اليدوي. ثم نزود ربع كوب زيت نباتي مع استمرار التقليب، ثم نضيف المكونات الجافة ونصف كوب من الماء الساخن مع استمرار التقليب حتى يتجانس الخليط. نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق. ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج. بعد خروج الكيكة من الفرن نتركها تبرد، ثم نقسمها بالسكين إلى نصفين. ثم نقوم بتحضير طبقة البودينج بخلط ثلث كوب كاكاو خام ونصف كوب سكر مع 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة وكوبين ونصف من الحليب مع التقليب على البارد ثم رفع الخليط على نار متوسطة. عندما يبدأ خليط البودينج في الغليان ويثقل قوامه، نضع ملعقتين من الزبدة مع التقليب ثم نطفئ النار. نصب خليط البودينج على الكيك وندخله الثلاجة، ثم نذوب 200 جرام شيكولاتة على حمام ماء ساخن أو نضعها في الميكروويف. نضيف الشيكولاتة الذائبة على طبقة البودينج، ثم ندخل الكيكة الثلاجة حتى تتماسك ثم نزينها برشة من الكاكاو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الحلم ( دريم كيك ) ألذ كيكة شيكولاتة بمكونات متوفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.