بثلاث مكونات فقط اصنعي كريم الفازلين السحري لتفتيح وترطيب الوجه

يعتبر كريم الفازلين السحري، من أقوي الكريمات المرطبة للبشرة يمتاز بمفعول قوي وسريع فهو كريم يحتوي على ثلاث خصائص هامة، يعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد ويساعد في تفييح الوجه ويحمي البشرة ويخلصها من تجاعيد الوجه فهو له مفعول ثلاثي، ويعد من أفضل الكريمات التي يتم استخدامها في فصل الشتاء فهو كريم ليلي مرطب جداً للبشرة ويحميها من جفاف الجلد والتشققات، يصلح استخدامه للوجه والرقبة واليدين كما أنه يمكن استخدامه للقدم فهو كريم مرطب للجلد، ومن مميزاته أنه كريم سريع التحضير ومكوناته غير مكلفة بل بسيطة جداً فلا يخلو منزل من الفازلين الطبي الرائع للبشرة فهو له استخدامات عديدة للبشرة، ويدخل في عمل كثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الفازلين السحري لتفتيح الوجه وترطيبه بشكل سريع.

مكونات عمل كريم الفازلين السحري

يتكون الكريم من مكونات بسيطة تعيد للبشرة نضارتها وهي كما يلي:ـ

3 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

3 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

عبوة زجاجية فارغة ونظيفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الفازلين السحري بالمنزل بطريقة بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

في طبق متوسط الحجم نقوم بوضع ثلاث ملاعق من جل الصبار ثم نضيف إليهم ثلاث ملاعق من ماء الورد. نقلب المكونات معاً ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق من الفازلين. الفازلين من المكونات المتجمدة لذلك نقوم بوضع الطبق في طبق أكبر منه به ماء ساخن(حمام مائي)، ونقلب المكونات بالملعقة حتي تذوب تماماً. نسكب الخيط في عبوة زجاجية فارغة ونظيفة ونحكم إغلاقها ثم تحفظ في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

بطريقة بسيطة جداً يمكننا استخدام الكريم وذلك باتباع الآتي:ـ