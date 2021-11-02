طريقة عمل أومليت الخضار و أومليت البيض بالبطاطس لإفطار صباحي شهي وطيب

احضرنا لكم اليوم أومليت الخضار وأومليت البيض بالبطاطس لإفطار صباحي لذيذ يعدي من الأكلات السريعة التي يمكن تجهيزها بأبسط الخطوات وأقل المكونات يفضل تناوله الكبار والصغار بالإضافة إلى أن أمليت البيض بالخضار والبطاطس يحتوي على العناصر الأساسية الهامة التي تقوى صحة أجسامنا لذلك سوف نقدم لكم وصفتين لتحضير أومليت الخضار وأومليت البيض والبطاطس فتابعوا معنا مقادير وصفاتنا اليوم من خلال هذا المحتوى. طريقة عمل أومليت الخضار و مكوناتها طريقة عمل أومليت الخضار و مكوناتها المكونات.. خمس حبات بيض حجم كبير.

نصف كوب بصل مقطع مكعبات.

طماطم نصف كوب مقطع مكعبات.

نصف كوب فلفل ملون مفروم.

مقدار نصف كوب جبنه موزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. طريقة تحضير أومليت الخضار في وعاء نضع البيض و يضاف إليه الدقيق والملح والفلفل الأسود المطحون ونخفق بالمضرب اليدوي. يضاف البصل والفلفل الملون والطماطم والجبن إلى الخليط السابق. ثم تخلط كل هذه المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها. تجهز مقلاة غير لاصقة على النار بها زيت ثم تترك حتى يسخن ثم يضاف خليط البيض. يترك خليط البيض الأومليت على نار عالية لمدة دقيقة ثم نخفق من درجة حرارة النار ويترك حوالي ثلاث دقائق. نحضر طبق أخر أكبر من المقلاة ونغطى به المقلاة ويقلب فيها قرص البيض. ثم نعيد قرص البيض مرة اخرى إلى المقلاة حتى يستوي من الوجه الأخر وينضج. طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس طريقة تحضير أومليت الخضارطريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس المكونات.. عدد 3 حبات بطاطس حجم وسط.

بصلة متوسطة الحجم.

عدد 3 بيضات.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح حسب الرغبة. كيفية عمل أومليت البيض بالبطاطس نضع وعاء على النار به ماء لسلق البطاطس دون تقشيرها أو تقطيعها. عندما تستوي البطاطس تصفى من الماء وتترك جانبا حتى تبرد تماما. عندما تبرد البطاطس نقشرها ثم نقطعها على شكل مكعبات. نضع مقلاة غير لاصق بها زيت على النار. بعد أن يسخن الزيت نضع البصل حتى يحتمر لونه و يتبل بالملح والكركم ثم نقلب مرة اخرى. نضع مكعبات البطاطس المسلوقة على البصل المحمر و نقلب. كيفية عمل أومليت البيض بالبطاطس ثم يضاف البيض مع التحريك دون التقليب ثم يرفع من على النار بعد أن ينضج ويصبح على شكل قطعة واحدة متماسكة و يقدم ساخنا بجانب الخبز. الوسوم

احضرنا لكم اليوم أومليت الخضار وأومليت البيض بالبطاطس لإفطار صباحي لذيذ يعدي من الأكلات السريعة التي يمكن تجهيزها بأبسط الخطوات وأقل المكونات يفضل تناوله الكبار والصغار بالإضافة إلى أن أمليت البيض بالخضار والبطاطس يحتوي على العناصر الأساسية الهامة التي تقوى صحة أجسامنا لذلك سوف نقدم لكم وصفتين لتحضير أومليت الخضار وأومليت البيض والبطاطس فتابعوا معنا مقادير وصفاتنا اليوم من خلال هذا المحتوى. طريقة عمل أومليت الخضار و مكوناتها طريقة عمل أومليت الخضار و مكوناتها المكونات.. خمس حبات بيض حجم كبير.

نصف كوب بصل مقطع مكعبات.

طماطم نصف كوب مقطع مكعبات.

نصف كوب فلفل ملون مفروم.

مقدار نصف كوب جبنه موزاريلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة ملح.

مقدار ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. طريقة تحضير أومليت الخضار في وعاء نضع البيض و يضاف إليه الدقيق والملح والفلفل الأسود المطحون ونخفق بالمضرب اليدوي. يضاف البصل والفلفل الملون والطماطم والجبن إلى الخليط السابق. ثم تخلط كل هذه المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها. تجهز مقلاة غير لاصقة على النار بها زيت ثم تترك حتى يسخن ثم يضاف خليط البيض. يترك خليط البيض الأومليت على نار عالية لمدة دقيقة ثم نخفق من درجة حرارة النار ويترك حوالي ثلاث دقائق. نحضر طبق أخر أكبر من المقلاة ونغطى به المقلاة ويقلب فيها قرص البيض. ثم نعيد قرص البيض مرة اخرى إلى المقلاة حتى يستوي من الوجه الأخر وينضج. طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس طريقة تحضير أومليت الخضارطريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس المكونات.. عدد 3 حبات بطاطس حجم وسط.

بصلة متوسطة الحجم.

عدد 3 بيضات.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح حسب الرغبة. كيفية عمل أومليت البيض بالبطاطس نضع وعاء على النار به ماء لسلق البطاطس دون تقشيرها أو تقطيعها. عندما تستوي البطاطس تصفى من الماء وتترك جانبا حتى تبرد تماما. عندما تبرد البطاطس نقشرها ثم نقطعها على شكل مكعبات. نضع مقلاة غير لاصق بها زيت على النار. بعد أن يسخن الزيت نضع البصل حتى يحتمر لونه و يتبل بالملح والكركم ثم نقلب مرة اخرى. نضع مكعبات البطاطس المسلوقة على البصل المحمر و نقلب. كيفية عمل أومليت البيض بالبطاطس ثم يضاف البيض مع التحريك دون التقليب ثم يرفع من على النار بعد أن ينضج ويصبح على شكل قطعة واحدة متماسكة و يقدم ساخنا بجانب الخبز.

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