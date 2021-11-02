كوب من الدقيق أصنعي اللقيمات السعودي بالقرفة الهشة والخفيفة في المنزل

اللقيمات السعودي بالقرفة ، تعتبر من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وهي من الحلويات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بجانب كوب الشاي أو عصير البرتقال، ويكون الإقبال عليها في شهر رمضان الكريم والمناسبات والافراح، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتبحث الكثير من السيدات على طرق مختلفة لعملها منها بالفرقة والمكسرات وسادة وغيرها من الأنواع، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل اللقيمات السعودي بالقرفة اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل اللقيمات السعودي بالقرفة

تحتوي اللقيمات السعودي بالقرفة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

2 كوب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ربع كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب وربع من الماء الدافئ.

قطر بارد.

مقادير القطر

هناك ثلاث مقادير لعمل القطر وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر.

٥ قطرات من عصير الليمون.

طريقة إعداد القطر

نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ونضيف إليه السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر في الماء، ثم نضيف قطرات من الليمون ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نتركه حتى يغلي ويصبح جاهز بقوام متوسط يعني ولا خفيف ولا ثقيل، وترفعه من على النار ونتركه حتي يبرد تماماً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير اللقيمات السعودي بالقرفة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:-