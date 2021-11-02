كيكة الفنجان السريعة وأسرارها

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كيكة الفنجان من أفضل الطرق التي تشجع الأطفال الصغار على تناول الحلويات التي يتم صنعها في المنزل بطريقة مضمونة ومغذية والإبتعاد عن أنواع الكيك الجاهز، وكما هو معروف في أي مكان أن طريقة تحضير الكيك وأي شئ آخر تختلف من طريقة إلى أخرى ومن بلد لأخرى، وهذه الكيكة تحتوي على مجموعة من المكونات المتوفرة في أي مكان ولها قيمة غذائية عالية لجميع الفئات العمرية وخاصة الصغار، ويمكن عمل هذه الكيكة بالبيض أو بدونه وفي جميع الحالات طعمها لذيذ وتحفة، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الفنجان والتعرف على أسرارها.مكونات عمل كيكة الفنجان
تتكون كيكة الفنجان من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها الآن بمقادير دقيقة وهي كما يلي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من الماء.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- كوب وربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- كوب من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الزيت النباتي.
- رشة صغيرة من الملح.
- فناجين قهوة.
لكل نوع من الكيك طريقة تحضير تختلف من شخص لآخر واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل رائعة للكيك وهي كما يلي:
- نقوم بوضع البيض والفانيليا والحليب والسكر وكوب الزيت ورع كوب الماء.
- ويتم إضافة كمية الكاكاو المطلوبة في المضرب الكهربائي أو الخلاط، ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
- ثم ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح.
- يتم بعد ذلك اضافتهم على الخليط السابق بالتدريج ونضربهم مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس متماسك.
- نحضر عدد من فناجين القهوة على حسب كمية العجين، نسكب الخليط في كل فنجان إلى منتصفه.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ويفضل أن تكون على درجة حرارة 180 ونتركه حتى تسخن.
- ندخل الفناجين الفرن على درجة حرارة متوسطة ( فرن الميكرويف ) ونتركهم لمدة ثلاث دقائق حتى يمتلئ الفنجان بالكيك.
- نخرجهم من الفرن ونتركهم حتى يبردوا ونقدمهم بألف هنا وشفا ومن الممكن وضع شوكولاتة عليهم من أعلى للتزيين.
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كيكة الفنجان من أفضل الطرق التي تشجع الأطفال الصغار على تناول الحلويات التي يتم صنعها في المنزل بطريقة مضمونة ومغذية والإبتعاد عن أنواع الكيك الجاهز، وكما هو معروف في أي مكان أن طريقة تحضير الكيك وأي شئ آخر تختلف من طريقة إلى أخرى ومن بلد لأخرى، وهذه الكيكة تحتوي على مجموعة من المكونات المتوفرة في أي مكان ولها قيمة غذائية عالية لجميع الفئات العمرية وخاصة الصغار، ويمكن عمل هذه الكيكة بالبيض أو بدونه وفي جميع الحالات طعمها لذيذ وتحفة، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الفنجان والتعرف على أسرارها.مكونات عمل كيكة الفنجان
تتكون كيكة الفنجان من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها الآن بمقادير دقيقة وهي كما يلي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من الماء.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- كوب وربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- حبة واحدة من البيض.
- كوب من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الزيت النباتي.
- رشة صغيرة من الملح.
- فناجين قهوة.
لكل نوع من الكيك طريقة تحضير تختلف من شخص لآخر واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل رائعة للكيك وهي كما يلي:
- نقوم بوضع البيض والفانيليا والحليب والسكر وكوب الزيت ورع كوب الماء.
- ويتم إضافة كمية الكاكاو المطلوبة في المضرب الكهربائي أو الخلاط، ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
- ثم ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح.
- يتم بعد ذلك اضافتهم على الخليط السابق بالتدريج ونضربهم مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس متماسك.
- نحضر عدد من فناجين القهوة على حسب كمية العجين، نسكب الخليط في كل فنجان إلى منتصفه.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ويفضل أن تكون على درجة حرارة 180 ونتركه حتى تسخن.
- ندخل الفناجين الفرن على درجة حرارة متوسطة ( فرن الميكرويف ) ونتركهم لمدة ثلاث دقائق حتى يمتلئ الفنجان بالكيك.
- نخرجهم من الفرن ونتركهم حتى يبردوا ونقدمهم بألف هنا وشفا ومن الممكن وضع شوكولاتة عليهم من أعلى للتزيين.
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