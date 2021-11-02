طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل بطريقة سهلة وطعم دسم أكثر من رائع

الجبنة القريش ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل بكل سهولة.

مكونات الجبنة القريش

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة ورخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

٢ كيلو ونصف من الحليب الطازج كامل الدسم.

ملح حسب الرغبة.

شاش نظيف.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وهي كالتالي:

نقوم بجلب حلة بحجم مناسب ونصب بداخلها الحليب الطازج ويجب أن يكون طازج وغير معلب.

بعد ذلك نقوم بتغطية الحلة جيدا ونضعها في مكان دافئ لمدة ليلة.

وإذا كان الجو بارد يمكننا تدفئة الفرن قليلا ثم نضع بداخله الإناء المليئ بالحليب الطازج.

وبعدما تمر المدة سنجد أن الحليب قد أصبح صلبا من أعلي الحلة فنقوم بأخذه ونضعه علي شاش في مصفاة ونضع المصفاة فوق إناء آخر حتي يتقطر الماء بداخله.

ونقوم بإضافة الملح إلي الجبن بعد وضعه على الشاش.

وبعدما يقسو قوام الجبنة القريش نقوم بوضعها في الثلاجة وتكون الجبنة القريش بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا استخدام الماء الذي تقطر من الجبنة في حفظ الجبنة بداخله فنقوم بإضافة الملح إلي الماء ونضعه في إناء ونغمر الجبن بذلك الماء.

كما يمكننا استخدام الجبنة القريش في إعداد السلطات أو الساندوتشات ويمكننا إستعمالها كذلك في إعداد الجبنة القديمة.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: