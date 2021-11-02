اصنعي بنفسك مزيل العرق برائحة عطرية جميلة ومنعشة تدوم 24 ساعة

يعتبر مزيل العرق ، من أكثر مستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها صيف ولا شتاء، فهو يفتح البشرة ويمنحها رائحة ذكية تدوم لفترة طويلة، ولا يسبب أضرار جانباً بل يعمل على تفتيح الإبط بشكل رائع، ويتخلص من رائحة العرق بشكل رائع، ويغلق المسام الواسعة التي تساعد على نمو البكتريا المسببة لرائحة العرق، ويجعل رائحة الملابس جميلة، ولا يحتوي على مواد كيمائية ضارة التي تسبب تهيج الجلد، ويجعل البشرة ناعمة ويحميها من الجفاف ويجعلها كبشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة عطرية ومنعشة تدوم لفترة طويلة. مكونات مزيل العرق الرهيب مكونات مزيل العرق الرهيب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل مزيل رائع بالمنزل وهى كالتالي:- 1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الافندر.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

مكعب من شمع العسل. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الرهيب برائحة عطرية تدوم لفترة طويلة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر علبة ونضع به مكعب الشمع، ثم نضعها على حمار من البخار حتى تذوب تماماً. نقوم بإضافة باقي المكونات للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. ثم نضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً، ثم نقوم باستخدامه يومياً بعد الحمام مباشرة حتى تفوح الروائح الجميلة. طريقة عمل مزيل العرق السائل سوف نتعرف على طريقة تحضير المزيل وهى كما يلي:- نحضر بخاخ متوسط الحجم، ونضع ملعقة صغيرة من النشا، وملعقة صغيرة من زيت النعناع، وملعقة صغيرة من زيت الليمون، وربع كوب من الماء العادي، وربع كوب من ماء الورد ونقلبهم مع بعض جيداً.

نغلق البخاخ جيداً ونقوم برجه جيداً حتى تختلط جميع المكونات مع بعض.

ثم نقوم بوضع البخاخ في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتعطينا نتائج أفضل.

نقوم باستخدام المزيل يوميًا على الجسم بعد الاستحمام حتى نتخلص من الروائح الكريهة. الوسوم

يعتبر مزيل العرق ، من أكثر مستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها صيف ولا شتاء، فهو يفتح البشرة ويمنحها رائحة ذكية تدوم لفترة طويلة، ولا يسبب أضرار جانباً بل يعمل على تفتيح الإبط بشكل رائع، ويتخلص من رائحة العرق بشكل رائع، ويغلق المسام الواسعة التي تساعد على نمو البكتريا المسببة لرائحة العرق، ويجعل رائحة الملابس جميلة، ولا يحتوي على مواد كيمائية ضارة التي تسبب تهيج الجلد، ويجعل البشرة ناعمة ويحميها من الجفاف ويجعلها كبشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة عطرية ومنعشة تدوم لفترة طويلة. مكونات مزيل العرق الرهيب مكونات مزيل العرق الرهيب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل مزيل رائع بالمنزل وهى كالتالي:- 1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الافندر.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

مكعب من شمع العسل. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الرهيب برائحة عطرية تدوم لفترة طويلة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر علبة ونضع به مكعب الشمع، ثم نضعها على حمار من البخار حتى تذوب تماماً. نقوم بإضافة باقي المكونات للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. ثم نضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً، ثم نقوم باستخدامه يومياً بعد الحمام مباشرة حتى تفوح الروائح الجميلة. طريقة عمل مزيل العرق السائل سوف نتعرف على طريقة تحضير المزيل وهى كما يلي:- نحضر بخاخ متوسط الحجم، ونضع ملعقة صغيرة من النشا، وملعقة صغيرة من زيت النعناع، وملعقة صغيرة من زيت الليمون، وربع كوب من الماء العادي، وربع كوب من ماء الورد ونقلبهم مع بعض جيداً.

نغلق البخاخ جيداً ونقوم برجه جيداً حتى تختلط جميع المكونات مع بعض.

ثم نقوم بوضع البخاخ في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتعطينا نتائج أفضل.

نقوم باستخدام المزيل يوميًا على الجسم بعد الاستحمام حتى نتخلص من الروائح الكريهة.

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