طريقة عمل المعمول السعودي اللذيذ بالمنزل والطعم أحلى من المحلات

المعمول السعودي من أشهر المخبوزات بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ويتم عمله في المناسبات والأفراح والأعياد، ويقبل على تناوله الكبار والصغار حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، بسبب احتوائه على البيض المفيد لصحة الأطفال والذي يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم المفيد في بناء العظام والأسنان للأطفال أثناء فترات النمو الأولى، وطريقة صنعه في المنزل بسيطة وسهلة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل المعمول السعودي مكونات عمل المعمول السعودي يحتوي هذا النوع من المخبوزات الصحية والمفيدة في بناء أجسام الأطفال على مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب ونصف من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من السمنة.

حبة واحدة من البيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وهى كما يأتي:- نقوم بخفق الزبدة، ثم نقوم بإضافة السمنة والسكر مع الاستمرار في عملية الخفق. نقوم بإضافة الفانيليا والبيض، ثم نضيف الطحين والملح والهيل والبيكنج بودر ونعجن المكونات جيداً. نكور العجين بواسطة اليد على شكل أقراص، ثم نقوم بوضعها بالقوالب حتى تأخذ الشكل الذي يرغب فيه. نرص هذه الأقراص في صينية حوافها قصيرة، ثم ندخلها الفرن ونتركها مدة 15 دقيقة حتى تنضح ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرج الصينية من الفرن ونركها حتى تبرد، ثم نرش المعمول بالسكر الناعم ونضعه في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. سر نجاح عمل المعمول السعودي بالمنزل هناك بعض الأسرار التي يجب علينا التعرف عليها عند عمل المعمول في المنزل وهى كما يلي:- يجب أن ترتاح عجينة معمول السميد مدة 6 ساعات، أما المعمول بالطحين يجب أن ترتاح العجينة مدة ساعتين.

مدة 6 ساعات، أما المعمول بالطحين يجب أن ترتاح العجينة مدة ساعتين. يجب أن تكون كمية الزبدة نصف كمية الدقيق أو السميد، وقد تزيد 50 جرام للكيلو فقط.

أن تكون كمية المياه المستخدمة مناسبة ليس فيها زيادة أو نقصان حتى لا يتفتت أو يتشقق المعمول.

لا تزيد مدة وضعه بالفرن عن 10 دقائق، حتى لا يصبح قاسي. الوسوم

المعمول السعودي من أشهر المخبوزات بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ويتم عمله في المناسبات والأفراح والأعياد، ويقبل على تناوله الكبار والصغار حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، بسبب احتوائه على البيض المفيد لصحة الأطفال والذي يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم المفيد في بناء العظام والأسنان للأطفال أثناء فترات النمو الأولى، وطريقة صنعه في المنزل بسيطة وسهلة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل المعمول السعودي مكونات عمل المعمول السعودي يحتوي هذا النوع من المخبوزات الصحية والمفيدة في بناء أجسام الأطفال على مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب ونصف من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من السمنة.

حبة واحدة من البيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وهى كما يأتي:- نقوم بخفق الزبدة، ثم نقوم بإضافة السمنة والسكر مع الاستمرار في عملية الخفق. نقوم بإضافة الفانيليا والبيض، ثم نضيف الطحين والملح والهيل والبيكنج بودر ونعجن المكونات جيداً. نكور العجين بواسطة اليد على شكل أقراص، ثم نقوم بوضعها بالقوالب حتى تأخذ الشكل الذي يرغب فيه. نرص هذه الأقراص في صينية حوافها قصيرة، ثم ندخلها الفرن ونتركها مدة 15 دقيقة حتى تنضح ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرج الصينية من الفرن ونركها حتى تبرد، ثم نرش المعمول بالسكر الناعم ونضعه في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. سر نجاح عمل المعمول السعودي بالمنزل هناك بعض الأسرار التي يجب علينا التعرف عليها عند عمل المعمول في المنزل وهى كما يلي:- يجب أن ترتاح عجينة معمول السميد مدة 6 ساعات، أما المعمول بالطحين يجب أن ترتاح العجينة مدة ساعتين.

مدة 6 ساعات، أما المعمول بالطحين يجب أن ترتاح العجينة مدة ساعتين. يجب أن تكون كمية الزبدة نصف كمية الدقيق أو السميد، وقد تزيد 50 جرام للكيلو فقط.

أن تكون كمية المياه المستخدمة مناسبة ليس فيها زيادة أو نقصان حتى لا يتفتت أو يتشقق المعمول.

لا تزيد مدة وضعه بالفرن عن 10 دقائق، حتى لا يصبح قاسي.

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