بريوش بالبطاطس بطريقة سهلة وبعجينة قطنية هشة وبألذ الوصفات

بريوش بالبطاطس ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وقوامه الهش والقطني، وحشوته المميزة أيضاً، حيث يحشى بالشوكولاتة، ويزين بالمكسرات، كما أنه حفيف على المعدة، ويصلح لوجبة الفطور أيضاً، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بريوش بالبطاطس بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بريوش بالبطاطس

يتكون بريوش بالبطاطس من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم دقيق.

2 حبة بطاطس متوسط الحجم مسلوق.

110 جم سكر.

بيضة.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مخلوطة بالقليل من الماء.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

باكيت بيكنج بودر (8 جم).

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

باكيت فانيليا.

شوكلت شيبس اختياري.

للتزيين (اختياري)

مربى البرتقال (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل مربى البرتقال في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

مكسرات مجروشة مثل الفول السوداني.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بريوش بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه قطع البطاطس المسلوقة، ثم نخلطها جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المخلوط والبيضة والسكر والزبادي والفانيليا وخليط الخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الملح والخل ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر، ثم نعجن جيداً باليد، ثم نضيف الزبدة ونعجن جيداً حتى نحصل عجينة طرية، ثم ندهن اليد بالزيت ونلم العجينة، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها تختمر.

ثم نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مدهون بالزيت، ثم نقسمها إلى 17 كرة متوسطة ومتساوية في الحجم، ثم نتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق.

ثم نفرد كل كرة باليد على شكل فطيرة صغيرة، ثم ندهنها بالزبدة الطرية، ثم نوزع عليها القليل من شوكلت شيبس، ثم نلفها رول.

بعد ذلك نحضر صينية مقاس 30 سم ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع في منتصفها فنجان مقلوب، ثم نرص فيها لفائف العجين.