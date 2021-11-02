مكون هندي خارق أفضل بديل كيراتين وبروتين لفرد الشعر وتنعيمه من الجذور

من المعروف عن المنتجات الهندية الخاصة بالشعر أنها فائقة الجودة ولها مفعول سحري وخرافي في تحقيق نتائج مبهرة للشعر بشكل خاص، والمكون الذي نتحدث عنه هو ما يعرف باسم بودرة الأملا وأيضا عنب الثعلب الهندي، وهو واحدا من أفضل المنتجات الطبيعية التي يتم استخدامها على الشعر وذلك لاحتواءه على نسبة غنية جدا من فيتامين C بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في تقوية الشعر ومنحك شعر صحي وتساهم في علاج الإلتهابات والحكة ومشاكل القشرة التي قد تعاني منها فروة الرأس.وصفة عنب الثعلب الهندي للشعر
ولتحضير وصفة عنب الثعلب الهندي التي تستخدم كبديل كيراتين طبيعي للشعر، نضع مقدار ملعقتين صغيرتين من بودرة الأملا، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم ترفع المكونات إلى النار الهادئة ويتم التقليب جيدا حتى يتغير لون الزيت، بعد ذلك يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد ثم يتم فرد الخليط على الشعر ويترك عليه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف مع ارتداء البونيه في تلك الأثناء، بعد انتهاء المدة اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو، ويمنحك هذا الخليط شعر قوي بالإضافة إلى أن من بين فوائد زيت جوز الهند أنه يعمل على علاج تلف الشعر الناتج بفعل العوامل الخارجية التي يتعرض لها الشعر، بينما يحمي زيت الزيتون شعرك من حدوث التساقط.طريقة أخرى لوصفة بودرة الاملا الهندية
ويمكن مزج عدد 2 بيضة مع حوالي نصف كوب من بودرة عنب الثعلب الهندي والتي تتوافر عند العطار، ويتم التقليب مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون وزيت اللافندر، ويفرد المكون على الشعر بعد تقليبه جيدا ويعطي مزيج متجانس تماما، فتقومي بفرد الخليط على شعرك وتركه لمدة ساعة مع ارتداء البونيه على شعرك طوال المدة، ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو.أفضل بديل كيراتين
ويمكن أيضا مزج عصير ليمونة مع ملعقتين من بودرة الأملا، لعمل غسول للشعر بها لمدة خمس دقائق متواصلة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو بعدها، حيث تعمل تلك الطريقة على تخفيف القشرة من الشعر والقضاء عليها تماما مع استخدامها مرة تلو الأخرى.
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من المعروف عن المنتجات الهندية الخاصة بالشعر أنها فائقة الجودة ولها مفعول سحري وخرافي في تحقيق نتائج مبهرة للشعر بشكل خاص، والمكون الذي نتحدث عنه هو ما يعرف باسم بودرة الأملا وأيضا عنب الثعلب الهندي، وهو واحدا من أفضل المنتجات الطبيعية التي يتم استخدامها على الشعر وذلك لاحتواءه على نسبة غنية جدا من فيتامين C بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في تقوية الشعر ومنحك شعر صحي وتساهم في علاج الإلتهابات والحكة ومشاكل القشرة التي قد تعاني منها فروة الرأس.وصفة عنب الثعلب الهندي للشعر
ولتحضير وصفة عنب الثعلب الهندي التي تستخدم كبديل كيراتين طبيعي للشعر، نضع مقدار ملعقتين صغيرتين من بودرة الأملا، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم ترفع المكونات إلى النار الهادئة ويتم التقليب جيدا حتى يتغير لون الزيت، بعد ذلك يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد ثم يتم فرد الخليط على الشعر ويترك عليه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف مع ارتداء البونيه في تلك الأثناء، بعد انتهاء المدة اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو، ويمنحك هذا الخليط شعر قوي بالإضافة إلى أن من بين فوائد زيت جوز الهند أنه يعمل على علاج تلف الشعر الناتج بفعل العوامل الخارجية التي يتعرض لها الشعر، بينما يحمي زيت الزيتون شعرك من حدوث التساقط.طريقة أخرى لوصفة بودرة الاملا الهندية
ويمكن مزج عدد 2 بيضة مع حوالي نصف كوب من بودرة عنب الثعلب الهندي والتي تتوافر عند العطار، ويتم التقليب مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون وزيت اللافندر، ويفرد المكون على الشعر بعد تقليبه جيدا ويعطي مزيج متجانس تماما، فتقومي بفرد الخليط على شعرك وتركه لمدة ساعة مع ارتداء البونيه على شعرك طوال المدة، ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو.أفضل بديل كيراتين
ويمكن أيضا مزج عصير ليمونة مع ملعقتين من بودرة الأملا، لعمل غسول للشعر بها لمدة خمس دقائق متواصلة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو بعدها، حيث تعمل تلك الطريقة على تخفيف القشرة من الشعر والقضاء عليها تماما مع استخدامها مرة تلو الأخرى.
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