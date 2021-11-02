طريقة عمل بسكويت العجوة اللذيذ في المنزل أحلي من الجاهز

طريقة عمل بسكويت العجوة اللذيذ ، يبحث عنها الكثيرين للحصول علي طرق مميزة، لصناعة البسكويت في المنزل بكل سهولة ودقة، وهو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة وسهلة التحضير، يعتبر بسكويت التمر من أشهر أنواع البسكويت المجودة في العالم، ومكوناته بسيطة جداً، فهي عبارة عن دقيق وزبدة وسكر وبيض، وهو مفيد جداً للجسم يحبه الكثير من الأشخاص، ومن أكثر أنواع البسكويت الذي يتم طلبه أو شرائه، يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة لأطفالك، لأنه موفر وغير مكلف، يمكنك أيضاً تقديمه في الصباح، علي الإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكويت العجوة اللذيذ بكل سهولة.

مكونات عمل بسكويت العجوة اللذيذ

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالاتي:-

خمس مكعبات من الزبدة.

100 جرام سكر بودرة.

نصف معلقة كبيرة عسل أسود.

بيضة.

رشة فانيليا.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

300 جرام من الدقيق.

للحشو:-

عجوة.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم من هنا خطوات تحضير بسكويت العجوة اللذيذ بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، وضعي كلاً من الزبدة، والسكر والعسل، وقومي بخلطهم جيداً. ثم ضيفي البيض، والفانيليا والملح وبكينج بودر، إلي الخليط السابق، مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك اسكبي محتويات الخلاط الكهربائي، في وعاء وقومي بإضافة الدقيق بالتدريج، واستمري في العجن باليد، حتي تحصلي علي عجينة متماسكة ولينة. ثم غلفي العجينة بطبقة من البلاستيك، وقومي بإدخالها إلي الثلاجة لكي ترتاح، لمدة 20 دقيقة تقريباً. بعد كدة قومي بفرد العجوة علي سطح مسطح واتركيها جانباً، ثم اخرجي العجينة من الثلاجة، وقومي بفردها بالنشابة جيداً. ثم قطعي العجينة حسب الشكل الذي تفضلينه، وقومي بوضع العجوة داخل العجينة، وإغلاقيها جيداً. بعد ذلك أجلبي صينية الفرن وقومي برص البسكويت فيها، وادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية. عندما يتلون البسكويت ويأخذ اللون الذهبي، اخرجيها من الفرن واتركيه حتي يبرد تماماً، ضعي البسكويت في طبق التقديم، ورشي علي الوجه سكر بودرة، وقدميه بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح البسكويت

هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض النصائح المهمة للنجاح الوصفة وهي كالاتي:-