كيكة البسبوسة من أخف أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، تشبه الكيكة في مكوناتها وطريقة عملها ولكن يتم إعدادها بدقيق السميد وتسقي بالشربات، ويتميز دقيق السميد بلونه الأصفر الباهت ويدخل في صناعة المكرونة والخبز والكثير من الحلويات مثل البسبوسة وأصابع زينب، كما يفيد دقيق السميد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، ويحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة مما يساهم في تقليل الوزن، ويعتبر من الخيارات الجيدة لمرضي السكر حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين وكمية قليلة من الدهون، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة بمذاق شهي لا يقاوم على طريقة الشيف آية حبيب. مكونات كيكة البسبوسة مكونات كيكة البسبوسة نحتاج لتحضير كيكة السميد بعض المكونات البسيطة، وهى كالآتي:- 2 كوب سميد ( 335 جرام ).

كوب سكر ( 200 جرام ).

كوب زيت نباتي ( 240 جرام ).

1 كوب حليب ( 240 جرام ).

4 بيضات.

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا ( أو بشر ليمون أو برتقال ).

نصف كوب جوز هند ( إختياري ). الشربات 2 كوب ماء.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير كيكة البسبوسة من أسهل الكيكات التي يمكن إعدادها بخطوات سريعة كالتالي:- قبل البدء في تحضير الكيكة يجب القيام بعمل الشربات حتى يكون جاهز عند نضج الكيكة. ولتحضير الشربات نقوم بخلط كوب سكر مع 2 كوب ماء وملعقة صغيرة من عصير الليمون وتقليب المكونات على البارد، ثم نرفعها على نار متوسطة حتى الغليان. نترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. ثم نخفق البيض المضاف إليه الفانيليا مع السكر بالمضرب اليدوي، ثم نضيف الزيت والحليب مع التقليب حتى تختلط المكونات. نزود السميد المضاف إليه البيكنج بودر ثم جوز الهند، ونستمر في تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. نسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من دقيق السميد. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط. تستغرق مدة الخبز حوالي 20 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم تسقي بالشربات فور خروجها من الفرن وتقدم باردة. فوائد دقيق السميد سوف نتعرف على بعض فوائد السميد لصحة الإنسان، وهى كما يلي:- يعتبر السميد مصدر جيد للمعادن التي تدخل في تكوين العضلات والعظام. يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين وظائف الجسم. السميد يحتوي على البروتينات المفيدة التي تدخل في صناعة الأجسام المضادة للوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان. يحتوي السميد على الماغنسيوم الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر. يحتوي على عنصر السيلينيوم الذي يعد أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الشيخوخة، وحماية البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة. يدعم صحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على ألياف تحفز نمو البكتيريا النافعة في المعدة، كما تساعد في تنظيم حركة الأمعاء. الوسوم

كيكة البسبوسة من أخف أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، تشبه الكيكة في مكوناتها وطريقة عملها ولكن يتم إعدادها بدقيق السميد وتسقي بالشربات، ويتميز دقيق السميد بلونه الأصفر الباهت ويدخل في صناعة المكرونة والخبز والكثير من الحلويات مثل البسبوسة وأصابع زينب، كما يفيد دقيق السميد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، ويحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة مما يساهم في تقليل الوزن، ويعتبر من الخيارات الجيدة لمرضي السكر حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين وكمية قليلة من الدهون، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة بمذاق شهي لا يقاوم على طريقة الشيف آية حبيب. مكونات كيكة البسبوسة مكونات كيكة البسبوسة نحتاج لتحضير كيكة السميد بعض المكونات البسيطة، وهى كالآتي:- 2 كوب سميد ( 335 جرام ).

كوب سكر ( 200 جرام ).

كوب زيت نباتي ( 240 جرام ).

1 كوب حليب ( 240 جرام ).

4 بيضات.

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا ( أو بشر ليمون أو برتقال ).

نصف كوب جوز هند ( إختياري ). الشربات 2 كوب ماء.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير كيكة البسبوسة من أسهل الكيكات التي يمكن إعدادها بخطوات سريعة كالتالي:- قبل البدء في تحضير الكيكة يجب القيام بعمل الشربات حتى يكون جاهز عند نضج الكيكة. ولتحضير الشربات نقوم بخلط كوب سكر مع 2 كوب ماء وملعقة صغيرة من عصير الليمون وتقليب المكونات على البارد، ثم نرفعها على نار متوسطة حتى الغليان. نترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. ثم نخفق البيض المضاف إليه الفانيليا مع السكر بالمضرب اليدوي، ثم نضيف الزيت والحليب مع التقليب حتى تختلط المكونات. نزود السميد المضاف إليه البيكنج بودر ثم جوز الهند، ونستمر في تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. نسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من دقيق السميد. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط. تستغرق مدة الخبز حوالي 20 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم تسقي بالشربات فور خروجها من الفرن وتقدم باردة. فوائد دقيق السميد سوف نتعرف على بعض فوائد السميد لصحة الإنسان، وهى كما يلي:- يعتبر السميد مصدر جيد للمعادن التي تدخل في تكوين العضلات والعظام. يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين وظائف الجسم. السميد يحتوي على البروتينات المفيدة التي تدخل في صناعة الأجسام المضادة للوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان. يحتوي السميد على الماغنسيوم الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر. يحتوي على عنصر السيلينيوم الذي يعد أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الشيخوخة، وحماية البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة. يدعم صحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على ألياف تحفز نمو البكتيريا النافعة في المعدة، كما تساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

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