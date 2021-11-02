طريقة عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة في المنزل، وهو الخبز المشهور في كثير من البلدان باسم خبز الباجيت أو الباغيت، وكما تحدثنا من قبل أن أول دولة قامت بإعداده هي فرنسا، ولا يوجد بكثرة في محلاتنا المصرية مثل الأنواع الأخرى من الخبز لذلك نقدم لكم مكوناته وطريقة تحضيره لكل تقوم بتجهيزه كل أم في المنزل، ويستخدمه الكثير من الناس في تناول الجبن المختلفة وعمل السندوتشات المتعددة، وتختلف طريقة عمله من طريقة إلى أخرى واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة وطريقة تحضيره خطوة بخطوة.مكونات عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة
تعتبر مكونات عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة من أكثر المكونات استخداماً وشيوعاً والآن سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٢ كوب من الدقيق.
- بياض بيضة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- كمية من السمسم للتزيين.
- بضع ملاعق أخرى من الدقيق.
مكونات الخميرة البايتة
- ٢ كوب من الماء الدافئ ( أو أقل من الكوبين ).
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ٢ كوب من الدقيق.
سوف نعرض على مشاهدينا الكرام بكل بساطة طريقة إعداد هذا الخبز الرائع وهذه الطريقة هي كما يلي:
- أول شئ نقوم بعمله هو تحضير الخميرة وذلك بوضع الدقيق والخميرة في إناء ونسكب عليهم الماء الدافئ.
- ثم نقوم بالعجن جيداً ونغطيها ونتركها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة ( إذا كنتي مستعجلة يمكن وضعها في غرفة لمدة ثلاث ساعات ) حتى تخمر.
- بعد مرور الوقت نحضر إناء العجن ونضع به كمية الدقيق المطلوبة والملح والخميرة ونقلبهم مع بعض
- ثم نسكب عليهم خليط الخميرة الذي تم إعداده من قبل، ونقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وغير ملتصقة باليد.
- نرش كمية من الدقيق على سطح نظيف ونضع عليه العجين ونعجن مرة أخرى مع رش قليل من الدقيق حتى تتماسك العجينة.
- بعد ذلك نضع العجين في وعاء العجن ونغطيه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه في مكان دافئ.
- نقوم بتقسيم العجين إلى ٨ كرات متساوية ونتركه لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نشكلها على شكل رغيف ونضعه في صينية مدهونة مع عمل شقوق به باستخدام السكين ويترك نصف ساعة.
- ندهن الوجه ببياض بيضة ونرش عليه السمسم، ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونتركه حتى يتم النضج.
فوائد تناول هذا الخبز الصحي
يتميز هذا الخبز بالعديد من الفوائد التي سوف نتعرف على بعض منها وهي كما يلي:
- يساعد بعض من الناس التي تعاني من السمنة الزائدة في فقدان الوزن لأنه يعطي الإحساس بالشبع.
- يزود الجسم بالكربوهيدرات المسئولة عن إعطاء الطاقة التي تجعل الجسم يعمل بنشاط.
- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ه وفيتامين ب الذي يعمل على زيادة كثافة العظام.
يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة غير مكلفة حتى لا تكلف من يقوم به وهذه المكونات هي كما يلي:
المكونات
- ١٠٠ جرام من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من اللبن الدافئ.
- ٥ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ١٠ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
للوجه
- قليل من حبة البركة.
- حبة واحدة من البيض.
الطريقة
- نقوم بوضع الزبدة في إناء على النار حتى تذوب تماماً ثم نضيف عليها الحليب وبعد ذلك الماء ونتركهم على نار هادئة لمدة قليلة على النار حتى يسخن الخليط.
- نرفع الخليط من على النار ونضعه في المضرب الكهربائي لمدة ٥ دقائق على سرعة متوسطة مع إضافة كمية السكر المطلوبة.
- ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك الضيق ثم نقلب به كمية الملح وملاعق الخميرة الفورية المحددة.
- نقلب هذه المكونات جيداً ونضعهم على خليط اللبن والزبدة.
- نعجن هذه المكونات لمدة ربع ساعة حتى تتجانس وتتكون لدينا عجينة طرية.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ٣٥ دقيقة حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن يرتاح العجين نعيد عجنها مرة أخرى.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى ٣ قطع متساوية.
- نضع كل قطعة في صينية ونفردها براحة اليد حتى تصل إلى سمك ١ سم.
- نقوم بعمل ثقوب صغيرة في العجينة حتى تكون على شكل مستطيلات.
- نخفق البيضة وندهن بها وجه الخبز ونرش عليها حبة البركة ونترك العجين يرتاح لمدة ٥ دقائق.
- نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج.
الوسوم
الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة في المنزل، وهو الخبز المشهور في كثير من البلدان باسم خبز الباجيت أو الباغيت، وكما تحدثنا من قبل أن أول دولة قامت بإعداده هي فرنسا، ولا يوجد بكثرة في محلاتنا المصرية مثل الأنواع الأخرى من الخبز لذلك نقدم لكم مكوناته وطريقة تحضيره لكل تقوم بتجهيزه كل أم في المنزل، ويستخدمه الكثير من الناس في تناول الجبن المختلفة وعمل السندوتشات المتعددة، وتختلف طريقة عمله من طريقة إلى أخرى واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة وطريقة تحضيره خطوة بخطوة.مكونات عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة
تعتبر مكونات عمل الخبز الفرنسي بالخميرة البايتة من أكثر المكونات استخداماً وشيوعاً والآن سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٢ كوب من الدقيق.
- بياض بيضة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- كمية من السمسم للتزيين.
- بضع ملاعق أخرى من الدقيق.
مكونات الخميرة البايتة
- ٢ كوب من الماء الدافئ ( أو أقل من الكوبين ).
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ٢ كوب من الدقيق.
سوف نعرض على مشاهدينا الكرام بكل بساطة طريقة إعداد هذا الخبز الرائع وهذه الطريقة هي كما يلي:
- أول شئ نقوم بعمله هو تحضير الخميرة وذلك بوضع الدقيق والخميرة في إناء ونسكب عليهم الماء الدافئ.
- ثم نقوم بالعجن جيداً ونغطيها ونتركها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة ( إذا كنتي مستعجلة يمكن وضعها في غرفة لمدة ثلاث ساعات ) حتى تخمر.
- بعد مرور الوقت نحضر إناء العجن ونضع به كمية الدقيق المطلوبة والملح والخميرة ونقلبهم مع بعض
- ثم نسكب عليهم خليط الخميرة الذي تم إعداده من قبل، ونقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وغير ملتصقة باليد.
- نرش كمية من الدقيق على سطح نظيف ونضع عليه العجين ونعجن مرة أخرى مع رش قليل من الدقيق حتى تتماسك العجينة.
- بعد ذلك نضع العجين في وعاء العجن ونغطيه لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه في مكان دافئ.
- نقوم بتقسيم العجين إلى ٨ كرات متساوية ونتركه لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نشكلها على شكل رغيف ونضعه في صينية مدهونة مع عمل شقوق به باستخدام السكين ويترك نصف ساعة.
- ندهن الوجه ببياض بيضة ونرش عليه السمسم، ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونتركه حتى يتم النضج.
فوائد تناول هذا الخبز الصحي
يتميز هذا الخبز بالعديد من الفوائد التي سوف نتعرف على بعض منها وهي كما يلي:
- يساعد بعض من الناس التي تعاني من السمنة الزائدة في فقدان الوزن لأنه يعطي الإحساس بالشبع.
- يزود الجسم بالكربوهيدرات المسئولة عن إعطاء الطاقة التي تجعل الجسم يعمل بنشاط.
- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ه وفيتامين ب الذي يعمل على زيادة كثافة العظام.
يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة غير مكلفة حتى لا تكلف من يقوم به وهذه المكونات هي كما يلي:
المكونات
- ١٠٠ جرام من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من اللبن الدافئ.
- ٥ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ١٠ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ كوب من الماء الدافئ.
للوجه
- قليل من حبة البركة.
- حبة واحدة من البيض.
الطريقة
- نقوم بوضع الزبدة في إناء على النار حتى تذوب تماماً ثم نضيف عليها الحليب وبعد ذلك الماء ونتركهم على نار هادئة لمدة قليلة على النار حتى يسخن الخليط.
- نرفع الخليط من على النار ونضعه في المضرب الكهربائي لمدة ٥ دقائق على سرعة متوسطة مع إضافة كمية السكر المطلوبة.
- ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك الضيق ثم نقلب به كمية الملح وملاعق الخميرة الفورية المحددة.
- نقلب هذه المكونات جيداً ونضعهم على خليط اللبن والزبدة.
- نعجن هذه المكونات لمدة ربع ساعة حتى تتجانس وتتكون لدينا عجينة طرية.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ٣٥ دقيقة حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن يرتاح العجين نعيد عجنها مرة أخرى.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى ٣ قطع متساوية.
- نضع كل قطعة في صينية ونفردها براحة اليد حتى تصل إلى سمك ١ سم.
- نقوم بعمل ثقوب صغيرة في العجينة حتى تكون على شكل مستطيلات.
- نخفق البيضة وندهن بها وجه الخبز ونرش عليها حبة البركة ونترك العجين يرتاح لمدة ٥ دقائق.
- نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج.
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