طريقة عمل الجبنة النستو ( المثلثات ) في المنزل بأقل التكاليف وأبسط الخطوات

طريقة عمل الجبنة النستو الممتعة في المنزل بكل بساطة، تعتبر هذه الجبنة مفضلة لدى الكثير من الناس لأنها تتميز بطعمها اللذيذ الممتع، وتعرف هذه الجبنة بأنها خفيفة ومفيدة وهي تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل لذلك من الأفضل القيام بعملها في المنزل بدون مجهود، لضمان طريقة تحضيرها من حيث النظافة والمكونات الموجودة بها وتوفير في الأموال أيضاً، ويتم عملها بعدة طرق مختلفة على حسب الطريقة التي يرتاح لها كل فرد، وهي مفيدة جداً للأطفال الصغار لتقويتهم وتساعدهم على بناء الأسنان والعظام بطريقة سليمة، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل الجبنة النستو وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة.مكونات عمل الجبنة النستو ( المثلثات )
تعد مكونات عمل الجبنة النستو من المكونات القليلة المتواجدة بوفرة في أقرب مكان بجانبك وهذه المكونات هي كما يلي:
- ربع كوب من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من الحليب خالي الدسم.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.
يكثر تناول هذا النوع من الجبنة عند كثير من الناس التي تعاني من بعض الأمراض لأنها خفيفة ولا تحتوي على دهون كثيرة مثل الأنواع الأخرى والآن سوف نتعرف على طريقة تحضيرها وهي كالآتي:
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من الزبدة والزيت والحليب السائل والجبنة الكريمي والدقيق والخل الأبيض.
- ثم نقوم بخلطهم جيداً لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نسكب الخليط في إناء يوضع على النار ونضعه على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر للخليط.
- نترك الخليط على النار حتى يصبح قوامه ثقيل، ثم نضيف عليه الملح ونقلب بسرعة فائقة حتى يتجانس الخليط ونحصل على القوام المطلوب.
- نحضر قالب أو طبق دائري ونضع عليه كيس من البلاستيك وندهنه بالزيت ثم نسكب به خليط الجبنة.
- نغطي الجبنة من أعلى بكيس أيضاً ونتركها حتى تبرد تماماً لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة ليلة كاملة حتى تتماسك، ثم نقطعها على شكل مثلثات ونقدمها بالف هنا وشفا.
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طريقة عمل الجبنة النستو الممتعة في المنزل بكل بساطة، تعتبر هذه الجبنة مفضلة لدى الكثير من الناس لأنها تتميز بطعمها اللذيذ الممتع، وتعرف هذه الجبنة بأنها خفيفة ومفيدة وهي تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل لذلك من الأفضل القيام بعملها في المنزل بدون مجهود، لضمان طريقة تحضيرها من حيث النظافة والمكونات الموجودة بها وتوفير في الأموال أيضاً، ويتم عملها بعدة طرق مختلفة على حسب الطريقة التي يرتاح لها كل فرد، وهي مفيدة جداً للأطفال الصغار لتقويتهم وتساعدهم على بناء الأسنان والعظام بطريقة سليمة، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل الجبنة النستو وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة.مكونات عمل الجبنة النستو ( المثلثات )
تعد مكونات عمل الجبنة النستو من المكونات القليلة المتواجدة بوفرة في أقرب مكان بجانبك وهذه المكونات هي كما يلي:
- ربع كوب من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من الحليب خالي الدسم.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.
يكثر تناول هذا النوع من الجبنة عند كثير من الناس التي تعاني من بعض الأمراض لأنها خفيفة ولا تحتوي على دهون كثيرة مثل الأنواع الأخرى والآن سوف نتعرف على طريقة تحضيرها وهي كالآتي:
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من الزبدة والزيت والحليب السائل والجبنة الكريمي والدقيق والخل الأبيض.
- ثم نقوم بخلطهم جيداً لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نسكب الخليط في إناء يوضع على النار ونضعه على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر للخليط.
- نترك الخليط على النار حتى يصبح قوامه ثقيل، ثم نضيف عليه الملح ونقلب بسرعة فائقة حتى يتجانس الخليط ونحصل على القوام المطلوب.
- نحضر قالب أو طبق دائري ونضع عليه كيس من البلاستيك وندهنه بالزيت ثم نسكب به خليط الجبنة.
- نغطي الجبنة من أعلى بكيس أيضاً ونتركها حتى تبرد تماماً لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك ندخلها الثلاجة ونتركها لمدة ليلة كاملة حتى تتماسك، ثم نقطعها على شكل مثلثات ونقدمها بالف هنا وشفا.
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