اصنعي كريم النشا وبذور الكتان الطبيعي لشد الوجه وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا وبذور الكتان ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه نضارة وإشراق بسبب ما يحتوي عليه من مكونات طبيعية تعمل على ترطيب الوجه وتخلصه تماماً من التجاعيد، وهو الأمر الذي يزعج الكثير من السيدات وهو ظهور علامات التجاعيد في الوجه أو ترهل الجلد، فهذا الكريم يحتوي على مكونات طبيعية جداً تعمل على شد الوجه والتخلص من التجاعيد، فهو كريم طبيعي بديل لعمليات الحقن أو البوتوكس وغيره من العمليات التي تلجأ إليها النساء لعلاج ترهل الجلد والتخلص من التجاعيد، ومن مميزات هذا الكريم أنه سريع المفعول ونتيجته تظهر من أول أسبوع وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا وبذور الكتان لشد الوجه والتخلص من التجاعيد.

مكونات عمل كريم النشا وبذور الكتان

مكونات الكريم سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

ملعقتين من بذور الكتان.

ملعقتين من الأرز الأبيض.

ربع حبة من الليمون.

كوب كبير من الماء.

حبة متوسطة من البطاطس .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا وبذور الكتان بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء قابل للطهي نقوم بوضع ملعقتين من بذور الكتان مع ملعقتين من الأرز الأبيض، ثم نضيف ربع حبة من الليمون الطازج وكوب من الماء نقلب المكونات معاً. ثم نضع الخليط على نار متوسطة حتي ينضج يأخذ حوالي عشر دقائق، ثم نطفئ النار ويترك لكي يبرد الخليط. نقوم ببشر حبة من البطاطس باستخدام المبشرة ثم نضيفها إلي خليط بذور الكتان والأرز، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش نظيف حتي نتحصل على الماء فقط. نأخذ حوالي نصف كمية الماء الذي تم تصفيتهم ونضعه في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من النشا ونمزج المكونات جيداً حتي يذوب النشا تماماً. نضع الخليط على نار هادئة حتي يتحول إلي خليط كريمي مع مراعاة التقليب باستمرار دون توقف. نترك الخليط لكي يبرد قليلاً ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً. نضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ