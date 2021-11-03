طريقة صبغ الحواجب بطريقة طبيعية وأفضل من التاتو وغير كيميائية جميلة وبعدة ألوان

إن صبغ الحواجب من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة وأفضل من التاتو، ويجب أن تكون الصبغة طبيعية وغير كيميائية حتي لا تعاني بشرة كل سيدة أو فتاة من مشاكل صحية تضر ببشرتها، ويجب أن يكون لون الصبغة مناسب ومتناسق مع لون بشرتها وشعرها أيضا، ومن الألوان المفضلة والشائعة لصبغة الشعر بين أغلب السيدات صبغ الحواجب باللون البني، وصيغ الحواجب باللون الأسود، أو تشقير الحواجب ، واضمن من التاتو والذي يعتبر من الطرق الغير محببه لأنه يعطي مظهر غير لائق، وكما تؤدي أيضا الصبغات الكيميائية إلى ضرر شديد ببشرة وجلد الحواجب، لأن صبغ الحواجب يعتبر عنوان جمال الوجه وأهم عامل لأظهار جمال العينين وهو ما يرغب به ويفضله جميع السيدات والفتيات، ولابد من مراعاة عدم ملامسة الصبغة للعين والتي يمكن أن يكون لها أضرار بالغة عليها لذلك لابد من تجنب الصبغات الكيميائية والتي يكون لها نتائج كارثية علي العين في حالة تلامسها مع العينين، وهناك الكثير من الفتيات والسيدات التي تحلم بالتمتع بحواجب مرسومة وجذابة وتكون بشكل طبيعي، ويلجأن الكثير من الفتيات والسيدات إلى مراكز التجميل لصبغ الحواجب وذلك غير مضمون لأنه غير طبيعي وضار، وأيضا بتكلفة مادية عالية لذلك نقدم لكي سيدتي أفضل وأضمن صبغة لحواجبك.

ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار.

قرص فحم مطحون جيدا.

في وعاء صغير، أخلطي ملعقة واحدة من الكاكاو، وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار مع تقليب المكونين جيدا للحصول على قوام جيد.

نفرغ عليهم قرص الفحم المطحون وهو السبب في الحصول على اللون الأسود مع تقليب المكونات مرة أخرى.

نقوم بإحضار فرشاة ماسكرا قديمه، ونضع على شعر الحاجب لمدة عشرون دقيقة، ثم اشطفيها بالماء جيدا، وتجنب ملامسة العينين.

نكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على اللون المطلوب. يمكننا الاحتفاظ بهذه الكمية في الثلاجة لمدة أن تصل إلى ثلاث أسابيع.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة صغيرة واحدة من الكاكاو في إناء نظيف، ونضيف إليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونقلب هذه المكونات جيدا في هذا الإناء.

نضيف ملعقة كبيرة واحدة من العسل مع تقليبهم جيدا ببعض. نحضر فرشاة ماسكرا قديمة ونضع هذه الوصفة على الحواجب لمده خمس وعشرون دقيقة، ثم اغسليها بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة واللون الذي تريديه.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نحضر طبق ونضيف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقلب المكونين جيدا ببعضهما، ونضعهم على شعر الحواجب ونمشطها جيدا باستخدام فرشاة الماسكرا القديمة.

نترك هذه الوصفة على شعر الحواجب لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.

نضع هذه الوصفة يوميا للوصول إلى درجة التشقير المناسبة.

وللملاحظة يراعى عند استخدام هذه الوصفة يجب أن نضع كمية قليله أولا لمدة عشر دقائق إذا حدث تهيج أو احمرار في منطقة الحاجب يجب غسله على الفور ولا يجب أن تزيد الفترة عن عشر دقائق، وإذا لم يحدث التهاب أو أحمرار ضعيه لمدة عشرون دقيقة للوصول للنتيجة المطلوبة.

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