بمقادير غير مكلفة طريقة عمل السينابون الهش بالصوص الرهيب وبطعم لذيذ أول مرة تدوقيه

يعد السينابون من المعجبات المرغوبة المحببة لكثير من الناس، حيث يطلق عليه البعض إسم لفائف القرفة، ويعتبر من المعجبات المعتادة لوجبة الإفطار وكذلك في وجبة العشاء، حيث يقدم مع الشاي أو اللبن أو مع المشروبات الغازية أو العصائر، حيث يعتقد البعض أن السينابون صعب جدا في طريقة تحضيرة وإعداده، لذلك يقومون البعض بشرائه من محلات المخبوزات، ولكن لا يعرفون أن تحضير السينابون في المنزل أمر سهل وبسيط ولكنه يلتزم الدقة في وضع المكونات وكذلك في طريقة تحضيره، ولكن سوف نقدم لكي سيدتي طريقه بسيطة وسهلة لعمل السينابون في المنزل بطعم لذيذ وشهي وفي وقت قليل، ونتيجة لذلك سوف نقدم لكي طريقة عمل عجينة السينابون وطريقة الحشو. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون مكونات عجينة السينابون. أربعة أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

بيضتان إثنتان.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

كوب واحد من الماء الدافئ.

مكونات حشوة السينابون.

كوب واحد من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من الزبدة. طريقة تحضير السينابون نحضر وعاء كبير ونضع به كوب من الماء الدافئ وملعقتان صغيرتان من السكر، وملعقتان صغيرتان من الخميرة، ونخلطهم جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر وعاء أخر ونضعه على النار، ونضع به ربع كوب من الزبدة، وربع كوب من اللبن، ونخلطهم على نار هادئة حتى يندمج اللبن مع الزبدة، مع مراعاة عدم غليان المكونين على النار.

بعد عملية ذوبان الزبدة واللبن، نضعهم على خليط الخميرة، ونخلط هذه المكونات ببعضها جيدا، ثم نضيف أربعة أكواب من الدقيق، ونعجن هذه المكونات ببعضها ونستمر في عملية العجن لمدة تصل إلى خمس دقائق.

ثم نترك الخميرة حتى تصل إلى مرحلة الخمور.

بعد مرحلة الخمور المناسبة، ونضعها على رخامة الفرد، مع ملاحظة عدم فرد العجينة قبل وضع كمية من الدقيق.

ثم نقوم بتقطيع العجينة قطع مستطيلة الشكل.

ثم نجهز حشوة السينابون، وهي السكر مع القرفة والزبدة.

عند تقطيع العجينة على شكل مستطيل مفرود، نقوم بدهنها بالزبدة، ثم نقوم بوضع حشوة السكر والقرفة، ثم نقوم بلف هذه العجينة ونغلقها جيدا لعدم خروج الحشوة.

ثم بعد التخلص من كمية العجينة بنفس الطريقة، نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت، ونضع بها عجينة السينابون، ونقوم بإدخالها في الفرن، ونتركها لمدة تصل من خمسة وعشرون دقيقة إلي ثلاثين دقيقة.

ثم نخرجها من الفرن، ونقدمها في طبق التقديم وتصبح جاهزة لتناولها. طريقة تحضير السينابون الوسوم

يعد السينابون من المعجبات المرغوبة المحببة لكثير من الناس، حيث يطلق عليه البعض إسم لفائف القرفة، ويعتبر من المعجبات المعتادة لوجبة الإفطار وكذلك في وجبة العشاء، حيث يقدم مع الشاي أو اللبن أو مع المشروبات الغازية أو العصائر، حيث يعتقد البعض أن السينابون صعب جدا في طريقة تحضيرة وإعداده، لذلك يقومون البعض بشرائه من محلات المخبوزات، ولكن لا يعرفون أن تحضير السينابون في المنزل أمر سهل وبسيط ولكنه يلتزم الدقة في وضع المكونات وكذلك في طريقة تحضيره، ولكن سوف نقدم لكي سيدتي طريقه بسيطة وسهلة لعمل السينابون في المنزل بطعم لذيذ وشهي وفي وقت قليل، ونتيجة لذلك سوف نقدم لكي طريقة عمل عجينة السينابون وطريقة الحشو. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون مكونات عجينة السينابون. أربعة أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

بيضتان إثنتان.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

كوب واحد من الماء الدافئ.

مكونات حشوة السينابون.

كوب واحد من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من الزبدة. طريقة تحضير السينابون نحضر وعاء كبير ونضع به كوب من الماء الدافئ وملعقتان صغيرتان من السكر، وملعقتان صغيرتان من الخميرة، ونخلطهم جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر وعاء أخر ونضعه على النار، ونضع به ربع كوب من الزبدة، وربع كوب من اللبن، ونخلطهم على نار هادئة حتى يندمج اللبن مع الزبدة، مع مراعاة عدم غليان المكونين على النار.

بعد عملية ذوبان الزبدة واللبن، نضعهم على خليط الخميرة، ونخلط هذه المكونات ببعضها جيدا، ثم نضيف أربعة أكواب من الدقيق، ونعجن هذه المكونات ببعضها ونستمر في عملية العجن لمدة تصل إلى خمس دقائق.

ثم نترك الخميرة حتى تصل إلى مرحلة الخمور.

بعد مرحلة الخمور المناسبة، ونضعها على رخامة الفرد، مع ملاحظة عدم فرد العجينة قبل وضع كمية من الدقيق.

ثم نقوم بتقطيع العجينة قطع مستطيلة الشكل.

ثم نجهز حشوة السينابون، وهي السكر مع القرفة والزبدة.

عند تقطيع العجينة على شكل مستطيل مفرود، نقوم بدهنها بالزبدة، ثم نقوم بوضع حشوة السكر والقرفة، ثم نقوم بلف هذه العجينة ونغلقها جيدا لعدم خروج الحشوة.

ثم بعد التخلص من كمية العجينة بنفس الطريقة، نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت، ونضع بها عجينة السينابون، ونقوم بإدخالها في الفرن، ونتركها لمدة تصل من خمسة وعشرون دقيقة إلي ثلاثين دقيقة.

ثم نخرجها من الفرن، ونقدمها في طبق التقديم وتصبح جاهزة لتناولها. طريقة تحضير السينابون

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