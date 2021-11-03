سحر مفعول كريم جليسوليد الرهيب لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت في غضون دقائق

تبحث الكثير من الفتيات على طرق لتفتيح البشرة، حيث تعد البشرة من أهم الأشياء التي يجب الإعتناء بها والمحافظة عليها،حيث تعد إسمرار البشرة مشكلة كبري تواجه الكثير من الفتيات، وهذه المشكلة تجعلهم يلجأون إلى إستخدام العديد من العلاجات، وهذه العلاجات إما علاجات كيميائية ضارة بواسطة الكريمات وكذلك الذهاب إلى مراكز التجميل وكل هذه الطرق تعمل على ضرر كبير للبشرة مع مرور الوقت، والغالبية الكبري من الفتيات يهملون بعض أنواع الكريمات الطبية المفيدة للبشرة وذلك بخلطها مع بعض الوصفات الطبيعية لكي تستفيد منها البشرة ولا تلحق بالضرر بها، وللإستمتاع ببشرة بيضاء كالحليب ونضرة وموحدة اللون وخالية من أي بقع داكنة أو آثار حبوب عليكي بإستخدام الخلطة السحرية المذهلة الجبارة وهي كريم الجليسوليد المتوفر في كل مكان وبأسعار بسيطة على الجميع يمكن شرائه مع النشا وزيت اللوز وزيت الخروع مع بودرة الأطفال، هذه الوصفة اذا قومتي بتطبيقها سوف تحصلين علي بشرة ناصعة البياض وجذابة وسوف نقدم لكي كيفية عمل هذه الخلطة السحرية. كريم جليسوليد لتفتيح البشرة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة المكونات سبعة ملاعق كبيرة من الجليسوليد.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق صغيرة من زيت اللوز.

خمسة ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا. طريقة التحضير نحضر طبق متوسط الحجم ونقوم بتنظيفة جيدا، ونضع به خمسة ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال، وسبعة ملاعق كبيرة من الجليسوليد، وربع كوب من الجلسرين، ونخلطهم جيدا ببعض.

ثم بعد مزج هذه المكونات نضيف ماء الورد ونصف كوب من الماء الدافئ ونضيف النشا، ونقلبهم مرة أخرى جيدا حتى نحصل علي مخلوط كريمي القوام.

ثم بعد الحصول على مخلوط كريمي، نترك هذه الخلطة لكي تبرد، ثم نضيف زيت الخروع وزيت اللوز، ونخلطهم مره اخرى لكي تمتزج هذه الزيوت مع المكونات المضافة.

بعد ذلك قبل وضع هذه الخلطة علي البشرة، نقوم أولا بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لكي، ثم نقوم بتنشيفه بواسطة قطعة من القطن.

بعد عملية التنظيف الجيد، نقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتلاحظين الفرق من أول إسبوع إستخدام. طريقة التحضير الوسوم

تبحث الكثير من الفتيات على طرق لتفتيح البشرة، حيث تعد البشرة من أهم الأشياء التي يجب الإعتناء بها والمحافظة عليها،حيث تعد إسمرار البشرة مشكلة كبري تواجه الكثير من الفتيات، وهذه المشكلة تجعلهم يلجأون إلى إستخدام العديد من العلاجات، وهذه العلاجات إما علاجات كيميائية ضارة بواسطة الكريمات وكذلك الذهاب إلى مراكز التجميل وكل هذه الطرق تعمل على ضرر كبير للبشرة مع مرور الوقت، والغالبية الكبري من الفتيات يهملون بعض أنواع الكريمات الطبية المفيدة للبشرة وذلك بخلطها مع بعض الوصفات الطبيعية لكي تستفيد منها البشرة ولا تلحق بالضرر بها، وللإستمتاع ببشرة بيضاء كالحليب ونضرة وموحدة اللون وخالية من أي بقع داكنة أو آثار حبوب عليكي بإستخدام الخلطة السحرية المذهلة الجبارة وهي كريم الجليسوليد المتوفر في كل مكان وبأسعار بسيطة على الجميع يمكن شرائه مع النشا وزيت اللوز وزيت الخروع مع بودرة الأطفال، هذه الوصفة اذا قومتي بتطبيقها سوف تحصلين علي بشرة ناصعة البياض وجذابة وسوف نقدم لكي كيفية عمل هذه الخلطة السحرية. كريم جليسوليد لتفتيح البشرة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة المكونات سبعة ملاعق كبيرة من الجليسوليد.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق صغيرة من زيت اللوز.

خمسة ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا. طريقة التحضير نحضر طبق متوسط الحجم ونقوم بتنظيفة جيدا، ونضع به خمسة ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال، وسبعة ملاعق كبيرة من الجليسوليد، وربع كوب من الجلسرين، ونخلطهم جيدا ببعض.

ثم بعد مزج هذه المكونات نضيف ماء الورد ونصف كوب من الماء الدافئ ونضيف النشا، ونقلبهم مرة أخرى جيدا حتى نحصل علي مخلوط كريمي القوام.

ثم بعد الحصول على مخلوط كريمي، نترك هذه الخلطة لكي تبرد، ثم نضيف زيت الخروع وزيت اللوز، ونخلطهم مره اخرى لكي تمتزج هذه الزيوت مع المكونات المضافة.

بعد ذلك قبل وضع هذه الخلطة علي البشرة، نقوم أولا بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لكي، ثم نقوم بتنشيفه بواسطة قطعة من القطن.

بعد عملية التنظيف الجيد، نقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتلاحظين الفرق من أول إسبوع إستخدام. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر مفعول كريم جليسوليد الرهيب لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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