بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة من البيت اعملي المايونيز بدون بيض

يعتبر المايونيز من أفضل الأطباق الجانبية التي تقدم في مطاعم دول العالم، خاصة مع المشويات والأطباق الرئيسية، لأنه يضيف إليهم مذاق مذهل، ولكن بعض الأشخاص لا يحبونه بسبب البيض، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المايونيز بدون بيض. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض مقادير المايونيز باللبن 100 جرام من اللبن السائل.

20 جرام خل الطعام الأبيض.

200 جرام من زيت الذرة.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

مقادير المايونيز بالبطاطس

150 جرام من البطاطس المهروسة.

كأس كبير من الحليب.

كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من خل الطعام الأبيض. طريقة التحضير اخلطي مقدار اللبن جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الملح، ومقدار الخل، ثم استمري في الخفق. اسكبي زيت الذرة بشكل تدريجي فوق خليط اللبن، ثم اخفقي اخلطي جميع المكونات لمدة كافية، حتى يصبح لديك خليط كريمي. ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة، حتى يصبح المايونيز بدون بيض جاهز للتقديم، ويمكنك حفظه لمدة اسبوع فقط. طريقة تحضير المايونيز بالبطاطس امزجي الحليب مع مقدار البطاطس جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم باقي المكونات. استمري في مزج جميع المكونات، حتى يتكون خليط كثيف، ثم ضعيه في وعاء زجاجي داخل الثلاجة، حتى يصبح المايونيز بدون بيض جاهز للتقديم، ويمكنك حفظه لمدة اسبوع فقط. طريقة عمل المايونيز الصيامي طريقة التحضيرطريقة تحضير المايونيز بالبطاطسطريقة عمل المايونيز الصيامي المكونات 170 جرام من زيت الذرة.

100 جرام حليب صويا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من المستردة الناعمة.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير امزجي الملح مع مقدار زيت الذرة، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم المستردة، والحليب، ثم استمري في المزج لمدة خمس دقائق. ضيفي عصير الليمون إلى خليط المستردة، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح المايونيز الصيامي جاهز للتقديم، ويمكنك حفظه لمدة اسبوع فقط. طريقة عمل المايونيز صيامي بالنشا طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز صيامي بالنشا المكونات كوب كبير من الماء العادي.

50 جرام من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأبيض.

ملعقتان من خل الطعام.

15 جرام من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

100 جرام من زيت الذرة. الوسوم

يعتبر المايونيز من أفضل الأطباق الجانبية التي تقدم في مطاعم دول العالم، خاصة مع المشويات والأطباق الرئيسية، لأنه يضيف إليهم مذاق مذهل، ولكن بعض الأشخاص لا يحبونه بسبب البيض، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المايونيز بدون بيض. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض مقادير المايونيز باللبن 100 جرام من اللبن السائل.

20 جرام خل الطعام الأبيض.

200 جرام من زيت الذرة.

ثلث ملعقة كبيرة من الملح.

مقادير المايونيز بالبطاطس

150 جرام من البطاطس المهروسة.

كأس كبير من الحليب.

كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من خل الطعام الأبيض. طريقة التحضير اخلطي مقدار اللبن جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الملح، ومقدار الخل، ثم استمري في الخفق. اسكبي زيت الذرة بشكل تدريجي فوق خليط اللبن، ثم اخفقي اخلطي جميع المكونات لمدة كافية، حتى يصبح لديك خليط كريمي. ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة، حتى يصبح المايونيز بدون بيض جاهز للتقديم، ويمكنك حفظه لمدة اسبوع فقط. طريقة تحضير المايونيز بالبطاطس امزجي الحليب مع مقدار البطاطس جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم باقي المكونات. استمري في مزج جميع المكونات، حتى يتكون خليط كثيف، ثم ضعيه في وعاء زجاجي داخل الثلاجة، حتى يصبح المايونيز بدون بيض جاهز للتقديم، ويمكنك حفظه لمدة اسبوع فقط. طريقة عمل المايونيز الصيامي طريقة التحضيرطريقة تحضير المايونيز بالبطاطسطريقة عمل المايونيز الصيامي المكونات 170 جرام من زيت الذرة.

100 جرام حليب صويا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من المستردة الناعمة.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير امزجي الملح مع مقدار زيت الذرة، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم المستردة، والحليب، ثم استمري في المزج لمدة خمس دقائق. ضيفي عصير الليمون إلى خليط المستردة، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح المايونيز الصيامي جاهز للتقديم، ويمكنك حفظه لمدة اسبوع فقط. طريقة عمل المايونيز صيامي بالنشا طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز صيامي بالنشا المكونات كوب كبير من الماء العادي.

50 جرام من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأبيض.

ملعقتان من خل الطعام.

15 جرام من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

100 جرام من زيت الذرة.

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