الحمام الكداب حضريه على اصوله بالتتبيلة السرية بتاعة المطاعم

الحمام الكداب من الأكلات الشهيرة والمبتكرة والجديدة والمحببة لدي الأسرة؛ وتعطي مذاق مختلف للفراخ لأنه يتم طهي الفراخ بطريقة مبتكرة وجديدة مثل الحمام ويطلق عليها الحمام الكداب. ويعتبر من أشهر الأكلات في العزومات والمائدة الرمضانيةايضاً؛ والحمام الكداب يكسر روتين الغداء اليومي ويتم حشوها بحشوات عدة مثل، (الحمام الكداب المحشي فريك _الحمام الكداب المحشي أرز بالخضار). طريقة عمل الحمام الكداب: وراك مخلية من العظم.

حسب عدد أفراد الأسرة.

٢ حبه بصل كبيرة.

بهارات فراخ.

بابريكا.

ثوم بودره.

بصل بودرة.

ملح وفلفل أسمر.

ملعقه صلصة.

خلة اسنان(لتثبيت الوراك).

ورق فويل (للف الوارك).

ملعقة زيت.

ملعقة سمن بلدي.

ليمونة.

ملعقة خل.

٢ كوب أرز، حبة جزر مقطع صغير، بسلة، حبة بطاطس متوسطة الحجم متقطة صغير (لحشوة الحمام الكداب بالأرز والخضار).

فريك(لحشوة الحمام الكداب فريك). طريقة تحضير الحمام الكداب: طريقة عمل الحمام الكداب:طريقة تحضير الحمام الكداب: نقوم نغسل الوراك جيداً ونضعها في الماء والليمون والملح لمدة ١٠ دقائق. نجهز التتبيلة التي نضع بها الوراك بعض تصفيتها جيداً وهي بصلة مفرومة ونضع عليها البهارات الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر وملعقة الخل ونتبل الوراك بتلك التتبيلة ونتركها على الاقل ساعتين بالثلاجة؛ (من الأفضل أن تترك ليلة كاملة في الثلاجة لتعطي طعم أشهى وألذ). نقوم بتجهيز حشوة الفريك، نضع الفريك في أناء به ماء ونتركه لساعتين؛ وبعدها في إناء على النار نضع السمن البلدي وعليه البصل المفروم وبهارات ملح وفلفل أسمر ثم نضع الفريك بعد تصفيته جيداً. نقوم بتجهيز حشوة الأرز بالخضار، ونغسل الأرز ونصفيه وفي أناء على النار نضع السمن البلدي وعليه حبة البصل المتقطع صغير ثم حبة الجزر المتقطة ثم البسلة وحبة البطاطس المتقطع. ونقلب جيداً ثم نضع 2 كوب ماء وعندما تغلي نضع عليها الأرز ونهدئ النار ونتركه لينضج. نقوم بفرد الوارك المخلية ونضع في الوسط حشوة الارز بالخضار أو حشوة الفريك؛ ونقوم بلف الورك على شكل أسطواني وتثبيت بخلة الأسنان ثم لفة بورق الفويل كل ورك لوحده. نكمل كل الكمية بنفس الطريقة ونضعها في صنية وندخلها الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة وأربعون دقيقة تقريباً. الوسوم

الحمام الكداب من الأكلات الشهيرة والمبتكرة والجديدة والمحببة لدي الأسرة؛ وتعطي مذاق مختلف للفراخ لأنه يتم طهي الفراخ بطريقة مبتكرة وجديدة مثل الحمام ويطلق عليها الحمام الكداب. ويعتبر من أشهر الأكلات في العزومات والمائدة الرمضانيةايضاً؛ والحمام الكداب يكسر روتين الغداء اليومي ويتم حشوها بحشوات عدة مثل، (الحمام الكداب المحشي فريك _الحمام الكداب المحشي أرز بالخضار). طريقة عمل الحمام الكداب: وراك مخلية من العظم.

حسب عدد أفراد الأسرة.

٢ حبه بصل كبيرة.

بهارات فراخ.

بابريكا.

ثوم بودره.

بصل بودرة.

ملح وفلفل أسمر.

ملعقه صلصة.

خلة اسنان(لتثبيت الوراك).

ورق فويل (للف الوارك).

ملعقة زيت.

ملعقة سمن بلدي.

ليمونة.

ملعقة خل.

٢ كوب أرز، حبة جزر مقطع صغير، بسلة، حبة بطاطس متوسطة الحجم متقطة صغير (لحشوة الحمام الكداب بالأرز والخضار).

فريك(لحشوة الحمام الكداب فريك). طريقة تحضير الحمام الكداب: طريقة عمل الحمام الكداب:طريقة تحضير الحمام الكداب: نقوم نغسل الوراك جيداً ونضعها في الماء والليمون والملح لمدة ١٠ دقائق. نجهز التتبيلة التي نضع بها الوراك بعض تصفيتها جيداً وهي بصلة مفرومة ونضع عليها البهارات الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر وملعقة الخل ونتبل الوراك بتلك التتبيلة ونتركها على الاقل ساعتين بالثلاجة؛ (من الأفضل أن تترك ليلة كاملة في الثلاجة لتعطي طعم أشهى وألذ). نقوم بتجهيز حشوة الفريك، نضع الفريك في أناء به ماء ونتركه لساعتين؛ وبعدها في إناء على النار نضع السمن البلدي وعليه البصل المفروم وبهارات ملح وفلفل أسمر ثم نضع الفريك بعد تصفيته جيداً. نقوم بتجهيز حشوة الأرز بالخضار، ونغسل الأرز ونصفيه وفي أناء على النار نضع السمن البلدي وعليه حبة البصل المتقطع صغير ثم حبة الجزر المتقطة ثم البسلة وحبة البطاطس المتقطع. ونقلب جيداً ثم نضع 2 كوب ماء وعندما تغلي نضع عليها الأرز ونهدئ النار ونتركه لينضج. نقوم بفرد الوارك المخلية ونضع في الوسط حشوة الارز بالخضار أو حشوة الفريك؛ ونقوم بلف الورك على شكل أسطواني وتثبيت بخلة الأسنان ثم لفة بورق الفويل كل ورك لوحده. نكمل كل الكمية بنفس الطريقة ونضعها في صنية وندخلها الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة وأربعون دقيقة تقريباً.

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