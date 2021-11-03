طريقة عمل الباتية بعجينة قطنية وهشة وبأكثر من حشوة أحسن من المحلات

يعتبر الباتية ضمن كثير من المعجنات التي تحتوي علي كثير من الحشوات المختلفة، ويعتبر أيضاً من أنواع المعجنات التي يحبها كثير من الناس، وخاصة الأطفال يفرحون بهذة الأشياء الطبيعية الجديدة، فكثير من الأمهات لا يعرفون طريقة عمل الباتية، علي الرغم من سهولة عملة، فتتجة معظم السيدات إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الباتية البيتي، كما أن الباتية تلف بطريقة معينة حتي يصبح الحشو بداخل العجينة، وكثير من الناس يعتمدون علية في وجبة الإفطار مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي، فيوجد من الباتية ما هو حلو وما هو حادق، ونحن سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الباتية البيتي بوصفة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة جداً. طريقة عمل الباتية طريقة عمل الباتية المكونات: عدد ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض الفاخر. ربع كوب من الزبدة المذابة. عدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم. كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن. طريقة تحضير الباتية أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه كمية الدقيق ثم نضيف عليها الخميرة الفورية والسكر الأبيض، والبن البودر ورشة صغيرة من الملح.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً، ثم نضيف إليها كمية الزبدة المذابة، و نضيف أيضاً الماء تدريجياً ويتم عجن هذة المكونات مع بعضها جيد جداً حتى تدخل المكونات مع بعضها بإستخدام المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نترك العجينة حتي تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً، ثم بعد ذلك يتم فردها بإستخدام النشابة علي سطح مرشوش بالدقيق.

ثم بعد ذلك نضع حشوة الجبنة البيضاء والزيتون، ويتم لف العجينة على الحشوة وتقطع ثم نرص في صينية الفرن.

ثم بعد ذلك نترك العجينة حتى تخمر مرة أخرى، ثم يتم خفق البيضة، وندهن بها وجة الباتية، ثم نرش عليها سمسم وحبة البركة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن، علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، حتي ينضج الباتية، ويحمر لونة. طريقة تحضير الباتية الوسوم

يعتبر الباتية ضمن كثير من المعجنات التي تحتوي علي كثير من الحشوات المختلفة، ويعتبر أيضاً من أنواع المعجنات التي يحبها كثير من الناس، وخاصة الأطفال يفرحون بهذة الأشياء الطبيعية الجديدة، فكثير من الأمهات لا يعرفون طريقة عمل الباتية، علي الرغم من سهولة عملة، فتتجة معظم السيدات إلى مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الباتية البيتي، كما أن الباتية تلف بطريقة معينة حتي يصبح الحشو بداخل العجينة، وكثير من الناس يعتمدون علية في وجبة الإفطار مع كوب من اللبن أو كوب من الشاي، فيوجد من الباتية ما هو حلو وما هو حادق، ونحن سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الباتية البيتي بوصفة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة جداً. طريقة عمل الباتية طريقة عمل الباتية المكونات: عدد ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض الفاخر. ربع كوب من الزبدة المذابة. عدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم. كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن. طريقة تحضير الباتية أولاً نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فيه كمية الدقيق ثم نضيف عليها الخميرة الفورية والسكر الأبيض، والبن البودر ورشة صغيرة من الملح.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذة المكونات مع بعضها جيد جداً، ثم نضيف إليها كمية الزبدة المذابة، و نضيف أيضاً الماء تدريجياً ويتم عجن هذة المكونات مع بعضها جيد جداً حتى تدخل المكونات مع بعضها بإستخدام المضرب الكهربائي.

ثم بعد ذلك نترك العجينة حتي تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً، ثم بعد ذلك يتم فردها بإستخدام النشابة علي سطح مرشوش بالدقيق.

ثم بعد ذلك نضع حشوة الجبنة البيضاء والزيتون، ويتم لف العجينة على الحشوة وتقطع ثم نرص في صينية الفرن.

ثم بعد ذلك نترك العجينة حتى تخمر مرة أخرى، ثم يتم خفق البيضة، وندهن بها وجة الباتية، ثم نرش عليها سمسم وحبة البركة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن، علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، حتي ينضج الباتية، ويحمر لونة. طريقة تحضير الباتية

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