سر عمل الطعمية هشة بدون ما تشرب نقطة زيت زي المطاعم

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الطعمية ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الصغار والكبار، ومشهورة بدرجة كبيرة في مصر، ويرجع أصلها الي المطبخ المصري، ويمكن عملها بالحمص مثل بلاد الشام والسودان، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، حيث أن يمكن تحضيرها بالفول أو الحمص، وهي تتميز بطعمها اللذيذ والهش، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تحتاج الى وقت لتحضيرها، وتحضر من البقوليات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتم تقديمها على وجبة الإفطار مع السلطات والفول والخبز والمقبلات وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الطعمية الهشة بدون ما تشرب نقطة زيت في المنزل.مكونات عمل الطعمية
تحتوي طريقة عمل الطعمية على بعض المكونات المتوفرة في كل بيت وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الفول المقشر.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.
- مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).
- ٥ فصوص من الثوم مهروس.
- خمس قرون من البصل الأخضر مفرومة ناعم.
- حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم.
- بهارات حسب الرغبة
- ملح حسب الرغبة.
- كوب زيت القلي.
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الصلصة وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الطحينية.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ٣فصوص ثوم مهروس.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بنقع الفول في الماء البارد لمدة يوم كامل حتي يصبح طري وسهل الفرم، ثم نرفعه من الماء وتصفية جيداً.
- ثم نقوم بوضع الفول في الخلاط ونضيف إليه الكمون والكزبرة والملح والبهار والفلفل الحار والبيكنج بودر، حتي تصبح العجينة طرية ونتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح.
- نضيف باقي المكونات بعد إنتهاء المدة ونخلط جيداً ونتركها ربع ساعة.
- في هذا الوقت نقوم بتحضير الصلصة من خلال خلط الطحينية ونضيف إليها الثوم المفروم والملح، بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون.
- تحضير مقلاة واسعة ونضع بها الزيت يسخن وتشكلها أقراص ونضعها في الزيت حتي تستوي وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الاقراص من المقلاة ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا بجانب المقبلات والسلطات والخبز والفول.
الوسوم
الطعمية ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الصغار والكبار، ومشهورة بدرجة كبيرة في مصر، ويرجع أصلها الي المطبخ المصري، ويمكن عملها بالحمص مثل بلاد الشام والسودان، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، حيث أن يمكن تحضيرها بالفول أو الحمص، وهي تتميز بطعمها اللذيذ والهش، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تحتاج الى وقت لتحضيرها، وتحضر من البقوليات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتم تقديمها على وجبة الإفطار مع السلطات والفول والخبز والمقبلات وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الطعمية الهشة بدون ما تشرب نقطة زيت في المنزل.مكونات عمل الطعمية
تحتوي طريقة عمل الطعمية على بعض المكونات المتوفرة في كل بيت وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الفول المقشر.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.
- مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).
- ٥ فصوص من الثوم مهروس.
- خمس قرون من البصل الأخضر مفرومة ناعم.
- حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم.
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة.
- مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم.
- بهارات حسب الرغبة
- ملح حسب الرغبة.
- كوب زيت القلي.
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الصلصة وهي كالتالي:-
- نصف كوب من الطحينية.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ٣فصوص ثوم مهروس.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية الهشة خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بنقع الفول في الماء البارد لمدة يوم كامل حتي يصبح طري وسهل الفرم، ثم نرفعه من الماء وتصفية جيداً.
- ثم نقوم بوضع الفول في الخلاط ونضيف إليه الكمون والكزبرة والملح والبهار والفلفل الحار والبيكنج بودر، حتي تصبح العجينة طرية ونتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح.
- نضيف باقي المكونات بعد إنتهاء المدة ونخلط جيداً ونتركها ربع ساعة.
- في هذا الوقت نقوم بتحضير الصلصة من خلال خلط الطحينية ونضيف إليها الثوم المفروم والملح، بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون.
- تحضير مقلاة واسعة ونضع بها الزيت يسخن وتشكلها أقراص ونضعها في الزيت حتي تستوي وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الاقراص من المقلاة ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا بجانب المقبلات والسلطات والخبز والفول.
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