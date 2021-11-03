بديل الكيراتين.. بكيس خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير خلال ساعتين فقط

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير، كيراتين الخميرة نتعرف عليه من خلال الفقرات الآتية من المقال حيث أن التساؤل عن كيفية التحضير لهذا النوع من الكيراتين قد ازدادت في الفترة الأخيرة ويرجع السبب في ذلك إلى كونه من بين أهم نوعيات الخلطات الطبيعية والتي تساعد على التحسين من مستوى جودة جمال الشعر، والتحسين من ملمسه بشكل كامل، ومن خلال السطور الآتية نوضح أفضل ما يمكن استعماله مع الخميرة لعمل أفضل خلطات الكيراتين والتي تنعم الشعر وتجعله مميز وخالي من أي تجاعيد مهما بلغت شدتها، كما أنه تعزز من نمو الشعر وطوله، وإليكم فيما يلي المقادير والطريقة الخاصة بالتحضير.

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير خلال ساعتين فقط

المكونات الأساسية لهذا النوع من أنواع الكيراتين تعتبر من النوعيات الأساسية والتي تساعد على تنعيم الشعر وتجعله خالي وبشكل تام من أي تجاعيد كما أنه تعتبر من أهم وأفضل الخلطات التي تعمل على التحقيق للتغذية الكاملة من خلال ما يحتويه هذا النوع المميز من أنواع كيراتين الشعر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات الأساسية الخاصة بالتحضير للخليط بعد التعرف على أهم مكوناته من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة زيت سمسم.

القليل من النشا.

قطرات ليمون.

زيت ياسمين.

طريقة التحضير لتلك الوصفة وطريقة الاستعمال:

لخليط يتم تحضيره في البداية من خلال التذويب لجل الصبار في البداية ومن ثم يتم مزجه مع كل الأنواع التي تتوفر من الزيوت الطبيعية والتي تعد من بين أهم المكونات الطبيعية والتي تعمل على التحسين من ملمس الشعر، وفي بولة أخرى صغيرة نقوم بوضع الخميرة.

ومعها كمية النشا المتوفرة ونقوم بالمزج الجيد ما بينهما حتى يختفي كلٍ منهما في الآخر، ومن ثم تتم الإضافة للمكونين بالوعاء الآخر الذي يكون محتوي على كمية المكونات الأخرى من الجل والزيوت ومن ثم يتم التقليب ما بين كل المكونات حتى يسهل التطبيق للخليط بعد ذلك على الشعر ولا يستدعي الأمر سوى أن يتم تطبيق الوصفة مدة نصف ساعة