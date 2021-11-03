طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه

تبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتي من أهمها خلطة النشا وزيت الزيتون وكريم الأرز والكركم، وهذه الوصفات لها دور كبير في علاج جميع مشاكل البشرة، ويدخل النشا في جميع هذه الخلطات حيث يعمل على امتصاص الدهون من الوجه، ويشد البشرة ويخلصها من التجاعيد التي تزعج الكثير من السيدات، والأرز أيضاً له دور كبير في جعل البشرة بيضاء مثل الثلج، وزيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة مثل الحرير، والكركم له دور كبير في إزالة التجاعيد وشد البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة النشا وزيت الزيتون، وطريقة عمل كريم الأرز والكركم بكل سهولة بالمنزل. مكونات خلطة النشا وزيت الزيتون مكونات خلطة النشا وزيت الزيتون تحتوي هذه الخلطة على بعض المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

كمية من الماء الفاتر.

زيت زيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة عمل خلطة النشا وزيت الزيتون الرائعة في تفتيح البشرة وشد الوجه وهى كما يأتي:- نقوم بوضع ملعقة النشا الكبيرة في وعاء، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس يسهل فردة على البشرة. ندهن البشرة بزيت الزيتون قبل قيامنا باستخدام ماسك النشا، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الماسك على البشرة لمدة تتراوح ما بين ١٥ دقيقة و٢٠ دقيقة. نقوم بغمس قطنه في الماء الفاتر، ثم نقوم بإزالة الخليط من أسفل إلى أعلى حتى نتخلص من الماسك تماماً. نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نقوم بغسلة بالماء البارد لقفل المسام التي توجد بالوجه، ثم نقوم بمسح البشرة بماء الورد. ندهن البشرة بأي كريم مرطب، أو بزيت جوز الهند، أو أي زيت مرطب. نستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات، حتى نحصل على بشرة متفتحة وخالية من الشوائب وتجاعيد الوجه. طريقة عمل كريم الأرز والكركم يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ٢ ملعقة كبيرة من الأرز المطبوخ والمطحون بالخلاط الكهربائي.

ربع ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين النباتي.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الأرز والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بداخله الحليب المطحون، والكركم، وزيت الجلسرين النباتي، والعسل، والحليب، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. ندهن البشرة بالكريم مع مراعاة البعد عن منطقة العينين، ويطبق على الرقبة واليدين، ثم يترك مدة نصف ساعة. نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لقفل المسام الواسعة. ندهن البشرة بأي كريم مرطب، أو زيت جوز الهند الوسوم

تبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتي من أهمها خلطة النشا وزيت الزيتون وكريم الأرز والكركم، وهذه الوصفات لها دور كبير في علاج جميع مشاكل البشرة، ويدخل النشا في جميع هذه الخلطات حيث يعمل على امتصاص الدهون من الوجه، ويشد البشرة ويخلصها من التجاعيد التي تزعج الكثير من السيدات، والأرز أيضاً له دور كبير في جعل البشرة بيضاء مثل الثلج، وزيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة مثل الحرير، والكركم له دور كبير في إزالة التجاعيد وشد البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة النشا وزيت الزيتون، وطريقة عمل كريم الأرز والكركم بكل سهولة بالمنزل. مكونات خلطة النشا وزيت الزيتون مكونات خلطة النشا وزيت الزيتون تحتوي هذه الخلطة على بعض المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

كمية من الماء الفاتر.

زيت زيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة عمل خلطة النشا وزيت الزيتون الرائعة في تفتيح البشرة وشد الوجه وهى كما يأتي:- نقوم بوضع ملعقة النشا الكبيرة في وعاء، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس يسهل فردة على البشرة. ندهن البشرة بزيت الزيتون قبل قيامنا باستخدام ماسك النشا، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الماسك على البشرة لمدة تتراوح ما بين ١٥ دقيقة و٢٠ دقيقة. نقوم بغمس قطنه في الماء الفاتر، ثم نقوم بإزالة الخليط من أسفل إلى أعلى حتى نتخلص من الماسك تماماً. نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نقوم بغسلة بالماء البارد لقفل المسام التي توجد بالوجه، ثم نقوم بمسح البشرة بماء الورد. ندهن البشرة بأي كريم مرطب، أو بزيت جوز الهند، أو أي زيت مرطب. نستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات، حتى نحصل على بشرة متفتحة وخالية من الشوائب وتجاعيد الوجه. طريقة عمل كريم الأرز والكركم يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ٢ ملعقة كبيرة من الأرز المطبوخ والمطحون بالخلاط الكهربائي.

ربع ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين النباتي.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الأرز والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بداخله الحليب المطحون، والكركم، وزيت الجلسرين النباتي، والعسل، والحليب، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. ندهن البشرة بالكريم مع مراعاة البعد عن منطقة العينين، ويطبق على الرقبة واليدين، ثم يترك مدة نصف ساعة. نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد لقفل المسام الواسعة. ندهن البشرة بأي كريم مرطب، أو زيت جوز الهند

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