سر عمل كانيلوني الدجاج بطريقة شهية وطعم رائع أحلى من المطاعم

يعد كانيلوني الدجاج من الأكلات الشهية المشهورة والمحبوبة لدى الجميع، وكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات سهلة وبسيطة ومختلفة وذات طعم مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كانيلوني في المنزل، وهي وجبة لها أشكال مختلف حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، وهي تتكون من الدجاج والكريب والجبنة والحليب ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كانيلوني الدجاج بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل كانيلوني الدجاج

يحتوي كانيلوني الدجاج على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية.

حبة من البصل المفروم.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

فلفل أخضر حلو.

كوب ونصف من اللبن.

كوب من الجبنة الكريمي.

مكونات عجينة الكريب

تتكون عجينة الكريب من عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق. حبة من البيض. كوب من اللبن. القليل من الملح. رشة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كانيلوني الدجاج هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-