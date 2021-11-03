سر عمل كانيلوني الدجاج بطريقة شهية وطعم رائع أحلى من المطاعم

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يعد كانيلوني الدجاج من الأكلات الشهية المشهورة والمحبوبة لدى الجميع، وكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات سهلة وبسيطة ومختلفة وذات طعم مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كانيلوني في المنزل، وهي وجبة لها أشكال مختلف حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، وهي تتكون من الدجاج والكريب والجبنة والحليب ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كانيلوني الدجاج بطعم رائع في المنزل.مقادير عمل كانيلوني الدجاج
يحتوي كانيلوني الدجاج على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية.
- حبة من البصل المفروم.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- فلفل أخضر حلو.
- كوب ونصف من اللبن.
- كوب من الجبنة الكريمي.
تتكون عجينة الكريب من عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الدقيق.
- حبة من البيض.
- كوب من اللبن.
- القليل من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كانيلوني الدجاج هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط حبة من البيض مع كوب من اللبن ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بخلط كوب من الدقيق مع رشة من الملح ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر طاسة غير لاصقة على النار ونقوم بإحضار كبشة لنسكب بها الخليط في الطاسة لتحضير الكريب وهكذا في باقي العجين.
- نحضر طاسة آخرى ونضع بها القليل من الزيت مع البصل على نار هادئة حتى تذبل ثم نضيف الدجاج حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل والملح ونتركها على النار حتى تنضج.
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الجبن الكريمي مع اللبن حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بإحضار صينية البايركس ونفرد بها الخليط الكريمي نحشو الكريب بالدجاج وقليل من الموتزاريلا ونلفها ونرصها في الصينية.
- ثم نسكب عليها صوص الجبنة الموتزاريلا وندخلها الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كانيلوني بالدجاج اللذيذ في المنزل وبالهنا والشفا.
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يعد كانيلوني الدجاج من الأكلات الشهية المشهورة والمحبوبة لدى الجميع، وكثير من الأمهات تردن تحضير وجبات سهلة وبسيطة ومختلفة وذات طعم مختلف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كانيلوني في المنزل، وهي وجبة لها أشكال مختلف حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، وهي تتكون من الدجاج والكريب والجبنة والحليب ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كانيلوني الدجاج بطعم رائع في المنزل.مقادير عمل كانيلوني الدجاج
يحتوي كانيلوني الدجاج على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية.
- حبة من البصل المفروم.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- فلفل أخضر حلو.
- كوب ونصف من اللبن.
- كوب من الجبنة الكريمي.
تتكون عجينة الكريب من عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الدقيق.
- حبة من البيض.
- كوب من اللبن.
- القليل من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كانيلوني الدجاج هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط حبة من البيض مع كوب من اللبن ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بخلط كوب من الدقيق مع رشة من الملح ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر طاسة غير لاصقة على النار ونقوم بإحضار كبشة لنسكب بها الخليط في الطاسة لتحضير الكريب وهكذا في باقي العجين.
- نحضر طاسة آخرى ونضع بها القليل من الزيت مع البصل على نار هادئة حتى تذبل ثم نضيف الدجاج حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل والملح ونتركها على النار حتى تنضج.
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الجبن الكريمي مع اللبن حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بإحضار صينية البايركس ونفرد بها الخليط الكريمي نحشو الكريب بالدجاج وقليل من الموتزاريلا ونلفها ونرصها في الصينية.
- ثم نسكب عليها صوص الجبنة الموتزاريلا وندخلها الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كانيلوني بالدجاج اللذيذ في المنزل وبالهنا والشفا.
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