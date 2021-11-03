طريقة عمل عجينة الفطائر الهشة لكافة أنواع الفطائر بطريقة سهلة وبسيطة للغاية

عجينة الفطائر الهشة ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة الفطائر الهشة.

مكونات عجينة الفطائر الهشة

تتكون عجينة الفطائر الهشة مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وليست مكلفة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكونات عجينة الفطائر الهشة كالتالي:

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة إلا ربع من الخميرة الطازجة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

وملعقةكبيرة إلا ربع من السكر.

ربع كوب من الزيت.

بياض بيضة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة الفطائر الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر والزيت والخل وبياض البيضة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة أربع أخماس كمية الدقيق والملح إلي الخليط.

ثم نعجن المكونات جيدا مع بعضها البعض.

وبعدما تبدأ المكونات في التجانس والإمتزاج نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق.

ونستمر في العجن حتي تصبح العجينة بملمس ناعم.

ثم بعد ذلك نقوم بترك العجينة جانبا في إناء مدهون بالزيت ونغطيها لمدة ساعة حتي تختمر جيدا.

وبعدما تختمر العجينة تكون عجينة الفطائر الهشة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: