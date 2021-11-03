ساندوتش السجق بطريقة جديدة بالثوم والزبدة والخبز الفينو

ساندوتش السجق بطريقة جديدة، فعند التحضير لوجبة الغداء نقع أحيانًا في فخ الحيرة لاختيار الصنف الذي نحضره، وأعتقد أن السندوتشات بأنواعها المختلفة تعتبر الخيار المثالي لكسر هذه الحيرة وعمل وجبة غداء سريعة وطيبة في نفس الوقت وأفكار السندوتشات كثيرة جدًا اخترت منها لليوم فكرة بالسجق. مقادير ساندوتش السجق نصف كيلو سجق بلدي.

نصف كوب زبدة.

2 فص ثوم مفروم.

ربع كوب من أوراق الريحان الأخضر المفرومة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب خل.

ملح.

فلفل أسود.

كوب جبن موتزريلا مبشورة.

كوب جبن شيدر مبشورة.

أربعة أرغفة من الخبز الفينو.

شرائح بصل أحمر.

أوراق ريحان أخضر للتزيين. طريقة تحضير ساندوتش السجق بصوص الزبدة أولًا لتسوية السجق يوضع في إناء أو طاسة مصنوعة من مادة غير لاصقة وموضوعة على النار حتى تسخن.

قلب السجق أو السوسيس في الطاسة باستمرار من كل الجوانب حوالي 5 دقائق.

قم بإضافة صلصة الطماطم والخل بعد ذلك وقلب المكونات حتى تتجانس.

اترك الخليط على نار هادئة جدًا حتى تمام النضج.

وأخيرًا تذوق السجق حتى تحدد كمية الملح والفلفل الأسود التي تريد إضافتها.

اضبط الملح والفلفل وقلب خليط السجق وارفعه من على النار.

لتحضير صوص الزبدة والثوم لعمل ساندوتش، السجق ضع الزبدة والثوم المفروم والريحان والبقدونس المفرومين في طبق واخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.

جهز الخبز الفينو بفتحه بالطريقة المعتادة لعمل السندوتشات.

ادهن كل رغيف خبز من الداخل بصوص الزبدة والثوم والريحان الذي أعددناه.

ثم قم بحشو الخبز بالسجق بالكمية المناسبة.

وأخيرًا ضع كمية مناسبة ووفيرة من خليط الجبن الموزريلا والشيدر فوق السجق داخل الساندوتش.

ضع السندوتشات على صينية مناسبة ووزعهم بطريقة مناسبة، ثم ضعها في الرف الأوسط من الفرن حتى تذوب الجبنة وتمتزج مع السجق.

وحتى يحصل الخبز على تحميصة بسيطة ولون ذهبي.

أخرج السندوتشات من الفرن وزينها بشرائح من البصل الأحمر وأوراق الريحان الخضراء الجميلة، أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.

تقدم السندوتشات فور خروجها من الفرن وبجانبها أوراق من الخس أو أي خضروات ورقية. الوسوم

ساندوتش السجق بطريقة جديدة، فعند التحضير لوجبة الغداء نقع أحيانًا في فخ الحيرة لاختيار الصنف الذي نحضره، وأعتقد أن السندوتشات بأنواعها المختلفة تعتبر الخيار المثالي لكسر هذه الحيرة وعمل وجبة غداء سريعة وطيبة في نفس الوقت وأفكار السندوتشات كثيرة جدًا اخترت منها لليوم فكرة بالسجق. مقادير ساندوتش السجق نصف كيلو سجق بلدي.

نصف كوب زبدة.

2 فص ثوم مفروم.

ربع كوب من أوراق الريحان الأخضر المفرومة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب خل.

ملح.

فلفل أسود.

كوب جبن موتزريلا مبشورة.

كوب جبن شيدر مبشورة.

أربعة أرغفة من الخبز الفينو.

شرائح بصل أحمر.

أوراق ريحان أخضر للتزيين. طريقة تحضير ساندوتش السجق بصوص الزبدة أولًا لتسوية السجق يوضع في إناء أو طاسة مصنوعة من مادة غير لاصقة وموضوعة على النار حتى تسخن.

قلب السجق أو السوسيس في الطاسة باستمرار من كل الجوانب حوالي 5 دقائق.

قم بإضافة صلصة الطماطم والخل بعد ذلك وقلب المكونات حتى تتجانس.

اترك الخليط على نار هادئة جدًا حتى تمام النضج.

وأخيرًا تذوق السجق حتى تحدد كمية الملح والفلفل الأسود التي تريد إضافتها.

اضبط الملح والفلفل وقلب خليط السجق وارفعه من على النار.

لتحضير صوص الزبدة والثوم لعمل ساندوتش، السجق ضع الزبدة والثوم المفروم والريحان والبقدونس المفرومين في طبق واخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.

جهز الخبز الفينو بفتحه بالطريقة المعتادة لعمل السندوتشات.

ادهن كل رغيف خبز من الداخل بصوص الزبدة والثوم والريحان الذي أعددناه.

ثم قم بحشو الخبز بالسجق بالكمية المناسبة.

وأخيرًا ضع كمية مناسبة ووفيرة من خليط الجبن الموزريلا والشيدر فوق السجق داخل الساندوتش.

ضع السندوتشات على صينية مناسبة ووزعهم بطريقة مناسبة، ثم ضعها في الرف الأوسط من الفرن حتى تذوب الجبنة وتمتزج مع السجق.

وحتى يحصل الخبز على تحميصة بسيطة ولون ذهبي.

أخرج السندوتشات من الفرن وزينها بشرائح من البصل الأحمر وأوراق الريحان الخضراء الجميلة، أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة.

تقدم السندوتشات فور خروجها من الفرن وبجانبها أوراق من الخس أو أي خضروات ورقية.

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