طريقة عمل فطائر الشاورما السهلة واللذيذة في أقل وقت مع حشوة شهية ولذيذة

تعد طريقة عمل فطائر الشاورما من الطرق السهلة والبسيطة فضلاً عن أنها من الوجبات اللذيذة والشهية والتي يمكن التنوع في حشواتها حيث يمكن حشو فطائر الشاورما بالخضار أو اللحوم أو الجبن والزعتر، وتعد الشاورما وجبة عربية الأصل ويكثر أهل الشرق من حشوات اللحوم والدجاج للشاوما، ولكن الاختيار في الحشوة يرجع إليك وكل ربة منزل تريد الحصول على أفضل الوصفات الصحية لعائلتها والتي تتميز بمذاقها الشهي لدى الكبار والصغار ووجبة الشاورما وجبة سوف يحب تناولها من يدك أبنائك وزوجك وسوف نوضع لكي كل ما يخص فطائر الشاورما بطرق بسيطة وسهلة جدًا حيث يمكنك معرفة العجينة البسيطة والمكونات وطريقة العمل في خطوات سهلة غير معقدة كل ما عليك هو متابعة السطور القادمة لتحصلي على التفاصيل كاملة. مقادير عجينة الشاورما 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

5 ملاعق طعام من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ماء حسب الحاجة. مكونات حشو فطائر الشاورما صدر دجاجة مخلي من العظم ومقطع شرائح صغيرة.

حبو واحدة من الطماطم مقطعة مكعبات.

ملعقة واحدة كبيرة من الطحينة البيضاء.

بصلة واحدة.

خمس ملاعق خل أبيض.

ثلاث ملاعق من البقدونس الأخضر المفروم.

ملعقة صغير ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. للوجه بيضة واحدة مخفوقة جيدًا.

3 ملاعق طعام من السمسم. طريقة عمل فطائر الشاورما في البيت مقادير عجينة الشاورمامكونات حشو فطائر الشاورماللوجهطريقة عمل فطائر الشاورما في البيت إن طريقة العمل سهلى جدًا والنتائج جميلة وسوف تفرح عائلتك بتلك الوجبة الشهية واللذيذة. نضع مكونات العجينة معًا في وعاء ماعدا الماء ونخلط المكونات معًا. ثم نقوم بسكب الماء بطريقة تدريجية. نستمر في العجن حتى نلاحظ أنه أصبح لدينا عجينة ناعمة ولينة ومتماسكة. نأخذ إناء العجينة ونقوم بوضعه في مكان دافئ لمدة ساعة من الزمن لكي يخمر ويتضاعف حجمه. ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار من أجل إعداد حشوة الشاورما. نقوم بوضع مكونات الحشوة في المقلاة جميعها. ثم نقلب الحشو جيدًا حتى نلاحظ أن لون الدجاج أصبح ذهبي. بعد ذلك نحضر العجينة ونقوم بفردها على طاولة على شكل مستطيل. ثم نقوم بوضع الحشوة التي أعددناها في منتصف العجينة. نقوم بلف العجينة رول مع الضغط على الحواف وإقفالها جيدًا. بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بالبيض الخفوق والسمسم. تدخل فطيرة الشاورما إلى الفرن حتى تصبح ذو لون ذهبي. اخرجي الفطيرة وقطعيها شرائح وقديمها بألف صحة وهنا. الوسوم

تعد طريقة عمل فطائر الشاورما من الطرق السهلة والبسيطة فضلاً عن أنها من الوجبات اللذيذة والشهية والتي يمكن التنوع في حشواتها حيث يمكن حشو فطائر الشاورما بالخضار أو اللحوم أو الجبن والزعتر، وتعد الشاورما وجبة عربية الأصل ويكثر أهل الشرق من حشوات اللحوم والدجاج للشاوما، ولكن الاختيار في الحشوة يرجع إليك وكل ربة منزل تريد الحصول على أفضل الوصفات الصحية لعائلتها والتي تتميز بمذاقها الشهي لدى الكبار والصغار ووجبة الشاورما وجبة سوف يحب تناولها من يدك أبنائك وزوجك وسوف نوضع لكي كل ما يخص فطائر الشاورما بطرق بسيطة وسهلة جدًا حيث يمكنك معرفة العجينة البسيطة والمكونات وطريقة العمل في خطوات سهلة غير معقدة كل ما عليك هو متابعة السطور القادمة لتحصلي على التفاصيل كاملة. مقادير عجينة الشاورما 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

5 ملاعق طعام من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ماء حسب الحاجة. مكونات حشو فطائر الشاورما صدر دجاجة مخلي من العظم ومقطع شرائح صغيرة.

حبو واحدة من الطماطم مقطعة مكعبات.

ملعقة واحدة كبيرة من الطحينة البيضاء.

بصلة واحدة.

خمس ملاعق خل أبيض.

ثلاث ملاعق من البقدونس الأخضر المفروم.

ملعقة صغير ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. للوجه بيضة واحدة مخفوقة جيدًا.

3 ملاعق طعام من السمسم. طريقة عمل فطائر الشاورما في البيت مقادير عجينة الشاورمامكونات حشو فطائر الشاورماللوجهطريقة عمل فطائر الشاورما في البيت إن طريقة العمل سهلى جدًا والنتائج جميلة وسوف تفرح عائلتك بتلك الوجبة الشهية واللذيذة. نضع مكونات العجينة معًا في وعاء ماعدا الماء ونخلط المكونات معًا. ثم نقوم بسكب الماء بطريقة تدريجية. نستمر في العجن حتى نلاحظ أنه أصبح لدينا عجينة ناعمة ولينة ومتماسكة. نأخذ إناء العجينة ونقوم بوضعه في مكان دافئ لمدة ساعة من الزمن لكي يخمر ويتضاعف حجمه. ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار من أجل إعداد حشوة الشاورما. نقوم بوضع مكونات الحشوة في المقلاة جميعها. ثم نقلب الحشو جيدًا حتى نلاحظ أن لون الدجاج أصبح ذهبي. بعد ذلك نحضر العجينة ونقوم بفردها على طاولة على شكل مستطيل. ثم نقوم بوضع الحشوة التي أعددناها في منتصف العجينة. نقوم بلف العجينة رول مع الضغط على الحواف وإقفالها جيدًا. بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بالبيض الخفوق والسمسم. تدخل فطيرة الشاورما إلى الفرن حتى تصبح ذو لون ذهبي. اخرجي الفطيرة وقطعيها شرائح وقديمها بألف صحة وهنا.

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