فطيرة البانوفي حلوى جديدة ومميزة بطريقة سهلة

تعد فطيرة البانوفي من أشهى وصفات الحلويات المشهورة في استراليا والمطبخ الامريكي وتحضر في المطاعم العالمية والكافيهات الكبري على مستوى العالم، يمكنك أنت أيضاً التألق في مطبخك والطهي كأمهر الشيفات وتحضير تلك الحلوى بكل سهولة لذلك تابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل. فطيرة البانوفي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: أربعة عشر قطعة من البسكويت السادة أو أي نكهة تفضلين.

ستة ملاعق كبيرة من الزبدة الزائبة والغير مملحة.

ثلاثمائة وستون جرام من الكريمة المركزة.

ملعقة كبيرة من السكرالأبيض الناعم.

ثلاثة ثمرات كبيرة من الموز الطازجة.

عبوة كاملة من اللبن المكثف المحلى.

رذاذ طبخ الذي يمنع التساق المواد بالأواني أو يمكنك استخدام ملعقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة بدلاً منه.

كمية من الشوكولاتة الخام مبشورة للتزيين بأي نكهة تفضلين. خطوات تحضير فطيرة البانوفي: قومي بإشعال نار الفرن على حرارة مائتان درجة مئوية. ضعي الحليب المكثف في وعاء وضعي الوعاء في وعاء آخر أكبر يحتوي على كمية كافية من الماء. أدخلي الوعائين الفرن واتركيهما لمدة ساعة نصف كاملة. تحققي من الماء كل فترة للتأكد من أنه لم يجف حتى لا يحترق اللبن مع زيادة الماء إذا احتجت. أخرجي الحليب واتركيه يبرد وبعدها اخفقيه بالمضرب الكهربائي قليلاً. قومي بتكسير البسكوت وطحنه حتى يصبح ناعم ثم أضيفي الزبدة الذائبة وقلبي. أحضري قالب الخبز وادهنيه بالزبدة أو الرزاز ثم ضعي به البسكوت مع الضغط عليه حتى يشكل طبقة متماسكة. أدخلي اليسكوت الفرن لمدة خمس دقائق حتى يتحمص ويتماسك. بعد أن يبرد البسوت أضيفي فوقة اللبن المكثف ووزعيه. أدخلي القالب الثلاجة لمدة أربع ساعات ويفضل تركه ليوم كامل حتى تتأكدي من تماسك الطبقات معاً. في وعاء قومي بخفق الكريمة مع السكر بالمضرب الكهربائي. اخفقي حتى يذوب السكر ويتشكل خليط سميك القوام. أخرجي القالب من الثلاجة ثم أضيفي شرائح من الموز وبعدها أضيفي خليط الكريمة في الأعلى. قومي بمساواة الكريمة حتى تغلف الكيك كما يحلو لك. أضيفي مبشور الشوكولاتة في الأعلى بالشكل الذي تفضلين كتزيين. أدخليها الثلاجة لعدة ساعات لتتماسك ثم قدميها. خطوات تحضير فطيرة البانوفي: فطيرة البانوفي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: الوسوم

تعد فطيرة البانوفي من أشهى وصفات الحلويات المشهورة في استراليا والمطبخ الامريكي وتحضر في المطاعم العالمية والكافيهات الكبري على مستوى العالم، يمكنك أنت أيضاً التألق في مطبخك والطهي كأمهر الشيفات وتحضير تلك الحلوى بكل سهولة لذلك تابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل. فطيرة البانوفي المقادير اللازمة لتحضير الطبق: أربعة عشر قطعة من البسكويت السادة أو أي نكهة تفضلين.

ستة ملاعق كبيرة من الزبدة الزائبة والغير مملحة.

ثلاثمائة وستون جرام من الكريمة المركزة.

ملعقة كبيرة من السكرالأبيض الناعم.

ثلاثة ثمرات كبيرة من الموز الطازجة.

عبوة كاملة من اللبن المكثف المحلى.

رذاذ طبخ الذي يمنع التساق المواد بالأواني أو يمكنك استخدام ملعقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة بدلاً منه.

كمية من الشوكولاتة الخام مبشورة للتزيين بأي نكهة تفضلين. خطوات تحضير فطيرة البانوفي: قومي بإشعال نار الفرن على حرارة مائتان درجة مئوية. ضعي الحليب المكثف في وعاء وضعي الوعاء في وعاء آخر أكبر يحتوي على كمية كافية من الماء. أدخلي الوعائين الفرن واتركيهما لمدة ساعة نصف كاملة. تحققي من الماء كل فترة للتأكد من أنه لم يجف حتى لا يحترق اللبن مع زيادة الماء إذا احتجت. أخرجي الحليب واتركيه يبرد وبعدها اخفقيه بالمضرب الكهربائي قليلاً. قومي بتكسير البسكوت وطحنه حتى يصبح ناعم ثم أضيفي الزبدة الذائبة وقلبي. أحضري قالب الخبز وادهنيه بالزبدة أو الرزاز ثم ضعي به البسكوت مع الضغط عليه حتى يشكل طبقة متماسكة. أدخلي اليسكوت الفرن لمدة خمس دقائق حتى يتحمص ويتماسك. بعد أن يبرد البسوت أضيفي فوقة اللبن المكثف ووزعيه. أدخلي القالب الثلاجة لمدة أربع ساعات ويفضل تركه ليوم كامل حتى تتأكدي من تماسك الطبقات معاً. في وعاء قومي بخفق الكريمة مع السكر بالمضرب الكهربائي. اخفقي حتى يذوب السكر ويتشكل خليط سميك القوام. أخرجي القالب من الثلاجة ثم أضيفي شرائح من الموز وبعدها أضيفي خليط الكريمة في الأعلى. قومي بمساواة الكريمة حتى تغلف الكيك كما يحلو لك. أضيفي مبشور الشوكولاتة في الأعلى بالشكل الذي تفضلين كتزيين. أدخليها الثلاجة لعدة ساعات لتتماسك ثم قدميها. خطوات تحضير فطيرة البانوفي: فطيرة البانوفي المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

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