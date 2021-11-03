أسرار وتكات عمل السينابون في البيت بخطوات بسيطة وهيطلع أحلي من الجاهز وتحدي

السينابون أو كما يطلق عليه البعض اسم لفائف القرفة، وهي من المعجنات المميزة التي عرفت منذ وقت قليل ولكنها حققت نجاحًا كبيرًا واصلح من المعجنات التي لها شعبية كبيرة عن الاطفال والكبار، يتم تناولها في أي وقت كوجبة سناك لذيذة ومميزة، وسوف نعرض طريقة تجهيز السينابون فى البيت لكل ام تريد إسعاد اولادها بكل مايحبونه.

طريقة عمل السينابون بخطوات بسيطة في البيت

مكونات السينابون بسيطة، ولكنها مفيدة جدًا فهو من المعجنات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولذلك فهو ليس مجرد أكله حلوى، بل اكلة مفيدة ومغذية ايضًا طريقة التجهيز كالتالي:

كوبين كبار من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر البودرة.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

ملعقتين كبار من الخميرة الفورية

بيضتين.

ملعقتين من الزبدة الذائبة.

ملعقتين من القرفة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات عمل السينابون

مكونات الحشو

أربع ملاعق من الزبدة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

نصف كوب سكر.

احضرى اللبن واذيبي بداخله الخميرة مع ملعقتين فقط من السكر.

استمري في التقليب لإذابة السكر.

اتركي هذا الكوب جانبًا الآن.

اخلطي الزبدة مع باقي السكر البودرة، اخلطي المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائي.

سوف تجدي القوام قد أصبح كريمي سميك بعض الشئ.

الآن أضيفي البيض والفانيليا إلى الزبد والسكر، واعيدي الخلط على درجة أعلى بالمضرب.

أعيد خلط المكونات حتى تتجانس وتصبح كريمية.

الان انخلي الدقيق في وعاء بعد خلطة برضو الملح، وإضافة القرفة.

و أضيفي كل المكونات مع بعض.

اعجني الان المكونات كلها للحصول على العجينة متماسكة.

غطي العجينة بعد الانتهاء من عجنها في طبق معدني.

اتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها بشكل ملحوظ.

بعد انتهاء ساعة على الأقل قومي بفرد العجينه على سطح صلب حتى تصبح شكل مستطيل.

اخلطي السكر مع القرفة الخاص بالحشو.

ادهني العجينة من الداخل بالزبدة الذائبة.

رشي العجينة بالسكر والقرفة.

لفي العجينة بشكل جيد ويحرص شديد.

احضري السكينه وقطع العجينه بعد لفها الى عدة قطع ملفوفة وشكلها متناسق.

ضعي القطع في صينية مناسبة.

ادخلي الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيه حتى يصبح لونه ذهبي.

وهكذا تم تجهيز بألف هنا.

طريقة التحضير