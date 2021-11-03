أهم أسرار وتكات عمل كيكة الرواني بجوز الهند حضريها واستمتعي بالطعم الشهي

تُعد كيكة الرواني بحوز الهند واحدة من أشهر أنواع الحلويات حيث يفضل العديد من الأشخاص تناولها في الصباح مع كوب من الشاي أو في المساء قبل الخلود إلى النوم لأنها خفيفة على المعدة، وهي من المخبوزات التي تصلح للتقديم في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد، حفلات الزفاف، المناسبات والتجمعات العائلية، ولهذه تبحث الكثيرات من النساء عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند، وهذا ما سنتناوله من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة الموضوعات التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

كيكة الرواني بجوز الهند

تتواجد العديد من أنواع المخبوزات التي يمكن إعدادها في البيت ويأتي على رأسها كيكة الرواني بجوز الهند والتي تُعد إحدى أشهر أنواع المخبوزات التي تفضل النساء تحضيرها، ولهذا نستعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة إعدادها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومن خلال خطوات سهلة تضمن لك الحصول على أفضل كيكة تغنيك عن شرائها من محلات الحلويات:

المقادير:

كوب من الدقيق الفاخر.

واحد كوب من الزبادي.

كوب من السميد.

½ كوب من جوز الهند.

كيس من الفانيليا.

برتقال مبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

½ كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

طريقة إعداد كيكة الرواني بجوز الهند

يمكنكم الأن اعداد كيكة الرواني بجوز الهند في المنزل وذلك من خلال الخطوات التالية:

في إناء عميق قومي بوضع الدقيق والسميد والبيكنج بودر والسكر وقلبي جيداً.

أضيفي البيض بعد خفقه جيداً والفانيليا إلى الخليط السابق واستمري في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

احضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالسمن جيداً لا تلتصق فيها الكيكة بعد نضجها، ثم افرغي فيها الخليط السابق، وضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلاثين دقيقة.

اخرجي الصينية من الفرن بعد أن يتحول لون سطحها إلى اللون الذهبي.

قومي بتحضير الشربات ثم اسكبيه فوق الكيكة، وانتظري حتى تبرد ويمكنك بعد ذلك تقديمها لعائلتك بالهناء والشفاء.

تكات للحصول على افضل كيكة رواني بجوز الهند

لضمان الحصول على كيكة رواني جيدة يجب مراعاة الأمور التالية: