طريقة عمل خبز البطبوط المحشي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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خبز البطبوط المحشي ، يعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، ويمكن عمله لأبنائك في المدرسة بدل من شرائه من المخابز، ويعتبر من المخبوزات التي يمكن حشوها حشوات مختلفة منها البطاطس أو الجبنة أو اللحوم أو الدجاج وغيرها من الحشوات، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل خبز البطبوط المحشي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل خبز البطبوط المحشي
يتكون خبز البطبوط المحشي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 150جرام من الدقيق.
- 550 جرام من الدقيق الاصفر (السميد).
- 4 كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة ونصف من الملح.
- 255 جرام من الحليب.
- ملعقة صغيرة خميرة كيمائية.
- 210 جرام الماء الدافئ.
- ملعقة ونصف كبيرة من خميرة الخبز.
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو صدور دجاج مقطع صغير.
- 3 حبات بصل.
- 2 فص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة صغيرة من الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.
- الملح والفلفل الأسود.
- زيت زيتون.
- توابل فراخ.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة خبز البطبوط اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به السميد والدقيق والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الخميرة والحليب ونعجن.
- نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة ومرنة.
- ثم بعد ذلك نضيف الزيت مع الاستمرار في العجن لمدة خمس دقائق حتي يمتص العجين الزيت.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانباً حتى ترتاح ويتضاعف حجمها جيداً.
هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل حشوة خبز البطبوط المحشي اللذيذ وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به قطع الدجاج ونضيف إليها الزنجبيل والليمون وجميع التوابل ونقلب جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك القليل من الملح والقليل من البهارات ونخلط المكونات جيداً نغطي ونتركه في الثلاجة.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها القليل من زيت الزيتون ونضعها على نار هادئة ونضع عليه البصل.
- نضيف بعد ذلك رشة صغيرة جداً من الملح ونقلب البصل جيداً حتى يذبل ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى ينضج.
- بعد تخمير العجينة نفرد العجينة على سطح مستوي ونرش عليها القليل من الدقيق ونفردها جيداً.
- ثم بعد ذلك بشكل العجينة بكوب ونقطع العجينة الي دوائر متساوية ثم نرص العجين في صينية مرشوشة بالدقيق.
- نغطي الصينية ونتركها حتي تتخمر لمدة نصف ساعة ويتضاعف حجمها.
- بعد التخمير تحضير مقلاة وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها العجين حتي يتحمر من الجانبين ثم نرفعها.
- ثم بعد ذلك تفتح الخبز من المنتصف ثم نقوم بحشوها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات.
الوسوم
خبز البطبوط المحشي ، يعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، ويمكن عمله لأبنائك في المدرسة بدل من شرائه من المخابز، ويعتبر من المخبوزات التي يمكن حشوها حشوات مختلفة منها البطاطس أو الجبنة أو اللحوم أو الدجاج وغيرها من الحشوات، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل خبز البطبوط المحشي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل خبز البطبوط المحشي
يتكون خبز البطبوط المحشي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 150جرام من الدقيق.
- 550 جرام من الدقيق الاصفر (السميد).
- 4 كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة ونصف من الملح.
- 255 جرام من الحليب.
- ملعقة صغيرة خميرة كيمائية.
- 210 جرام الماء الدافئ.
- ملعقة ونصف كبيرة من خميرة الخبز.
هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو صدور دجاج مقطع صغير.
- 3 حبات بصل.
- 2 فص ثوم مهروس.
- 2 ملعقة صغيرة من الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.
- الملح والفلفل الأسود.
- زيت زيتون.
- توابل فراخ.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة خبز البطبوط اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به السميد والدقيق والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الخميرة والحليب ونعجن.
- نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة ومرنة.
- ثم بعد ذلك نضيف الزيت مع الاستمرار في العجن لمدة خمس دقائق حتي يمتص العجين الزيت.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانباً حتى ترتاح ويتضاعف حجمها جيداً.
هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل حشوة خبز البطبوط المحشي اللذيذ وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به قطع الدجاج ونضيف إليها الزنجبيل والليمون وجميع التوابل ونقلب جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك القليل من الملح والقليل من البهارات ونخلط المكونات جيداً نغطي ونتركه في الثلاجة.
- نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها القليل من زيت الزيتون ونضعها على نار هادئة ونضع عليه البصل.
- نضيف بعد ذلك رشة صغيرة جداً من الملح ونقلب البصل جيداً حتى يذبل ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى ينضج.
- بعد تخمير العجينة نفرد العجينة على سطح مستوي ونرش عليها القليل من الدقيق ونفردها جيداً.
- ثم بعد ذلك بشكل العجينة بكوب ونقطع العجينة الي دوائر متساوية ثم نرص العجين في صينية مرشوشة بالدقيق.
- نغطي الصينية ونتركها حتي تتخمر لمدة نصف ساعة ويتضاعف حجمها.
- بعد التخمير تحضير مقلاة وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها العجين حتي يتحمر من الجانبين ثم نرفعها.
- ثم بعد ذلك تفتح الخبز من المنتصف ثم نقوم بحشوها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات.
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