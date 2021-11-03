8 طرق طبيعية لازالة انسداد الانف لو بتعاني من دور برد

احتقان الانف هو واحد من اكتر الاعراض المزعجة لنزلات البرد ، وفي طرق كتير تقدري تعالجي بيها المشكلة دي من المشروبات السخنة لاستنشاق البخار ، وفي حاجات كتير تقدري تعمليها في البيت من غير ما تلجأي للادوية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 8 طرق طبيعية لازالة انسداد الانف.

طرق طبيعية لازالة انسداد الانف:

1- نامي على جنبك:

الانف المسدودة معناها ان في مخاط كتير سادد الجيوب الانفية وده هيمنعك من التنفس بشكل صحيح ، عشان كده مهم انك تحافظي على ارتفاع راسك اثناء الليل عن طريق اضافة مخدة تانية ، ضروري كمان انك تحاولي تنامي على جنبك بدل من النوم على ضهرك لان ده هيساعد على منع الانسداد ، وهيبقى في فرصة اكبر لتصريف المخاط اثناء الليل بدل من تراكمه وسد الانف.

2- رطبي جسمك بالشوربة السخنة والشاي:

شرب السوائل السخنة ممكن تكون مش هتساعدك على علاج نزلات البرد بشكل اسرع ، لكن هيخفف من الاعراض المزعجة ، وثبت ان الاشخاص اللي بيشربوا سوائل سخنة بيحسوا بتحسن كبير بشكل اسرع ، ممكن تشربي شاي البابونج, الشاي الاخضر, شوربة فراخ, الماية السخنة بالليمون والعسل ، بتساعد بشكل فعال.

3- اعملي كمادات ماية دافية على الجيوب الانفية:

الكمادات الدافية بتساعد على تقليل التهاب الجيوب الانفية وفتح المسالك الهوائية الانفية ، خدي قطعة قماش نضيفة واغمسيها في ماية دافية (مش سخنة) وحطيها على الجزء العلوي من الانف والمنطقة السفلية من الجبين ، ده هيساعد على فتح الجيوب الانفية وهيخليكي تتنفسي بسهولة ، اتأكدي بس انك ماتسبيش الكمادات فترة طويلة عشان متسببش حرق لبشرتك.

4- اشطفي الانف بوعاء نيتي neti:

من اكتر الطرق اللي ممكن تريحك وتخلصك من انسداد الانف ، وثبت كمان انه فعال جدا في تنظيف الجيوب الانفية ، كل اللي هتعمليه بس اقفي على الحوض وحطي الوعاء في فتحة الانف بحيث الماية تدخل جوه الانف وتطلع من الفتحة التانية ، تقدري تعملي الطريقة دي لمدة دقيقة لكل فتحة.

وحطي في اعتبارك انك ماتستخدميش ماية عادية ، ادارة الغذاء والدواء الامريكية بتنصح باستخدام الماية المقطرة او المعقمة مش ماية الحنفية العادية لانها بتبقى مليانة بالملح والعناصر المضرة.

5- استخدمي جهاز ترطيب الهوا:

الهوا البارد والجاف حواليكي ممكن يخلي الحالة اسوأ ، وفي الحالة دي هيكون جهاز ترطيب الهوا مفيد ليكي ، تقدري تعتمدي عليه الصبح وبالليل ، ولكن هو هيكون مفيد اكتر اثناء النوم لانها هيساعدك تحسي براحة اكتر ، وهتلاحظي بنفسك تحسن كبير في انسداد الانف بسرعة كبيرة.

6- استنشقي البخار مع الثوم:

الثوم معروف بخصائصة المضادة للفطريات والبكتيريا ، وليه فوايد كتير جدا في حالة الاصابة بنزلة برد ، تقدري تاكلي الثوم ، ويفضل انك تغليه في الماية وتستنشقي البخار ، والافضل اثناء استنشاق البخار تغطي راسك بفوطة عشان تحافظي على اكبر قدر ممكن من البخار تقدري تستنشقيه ، وماتقربيش اويي من الماية وهي سخنة حافظي على مسافة ذراع بينك وبين الماية.

7- كلي اكل حار:

ممكن تكوني لاحظتي قبل كده انك لما بتاكلي اكل حراق انسداد الانف بيتفتح ، عشان كده بننصحك تضيفي التوابل عموما لاطباقك ، بما فيهم الفلفل الاحمر الحار, الثوم, الجنزبيل, الكركم ، الكركم ممكن مايساعدش في التخلص من انسداد الانف ، ولكن هو ليه خصائص مضادة للالتهابات مهمة جدا هتساعدك في علاج نزلات البرد بشكل عام.

8- استنشاق زيوت عطرية:

النعناع والكافور انواع نباتات بتحتوي على المنثول ، وهو مزيل طبيعي للاحتقان ، تقدري تشربي شاي منكه باي واحد فيهم ، وتقدري كمان تستخدمي زيت النعناع لفرك الصدر بعد مزجه باي نوع زيت ناقل لتخفيفه لتجنب حروق الجلد ، كل اللي هتعمليه هتخلطي كام نقطة من زيت النعناع ل 28 جرام من اي زيت ناقل زي زيت جوز الهند.

من ناحية تانية تقدري تستنشقي زيت الاوكالبتوس عن طريق ترطيب منديل ورق بكام نقطة من الزيت وحطيه جنب راسك بالليل ، ممكن كمان تغلي ماية وتضيفي كام نقطة من الزيت وتستنشقي البخار ، اتأكدي ان الزيت مايلمسش بشرتك بشكل مباشر لانه ممكن يسبب حروق.

طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الانفية