كيكة الباباز بطريقة سهلة وشهية واقتصادية أحلى من الجاهز وتذوب في الفم

كيكة الباباز ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل رموش الست، وصوابع زينب، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الباباز بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهز.

مكونات كيكة الباباز

تتكون كيكة الباباز من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم دقيق مخبوزات.

75 جم زبدة.

50 جم سكر.

100 جم حليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

2 بيضة.

للتزيين

ناباج.

كريم شانتيه.

جوز الهند.

كرز.

مقادير الشربات

300 جم سكر.

300 مل ماء.

شرائح ليمون وبرتقال.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة الباباز بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الدقيق والزبدة والسكر والحليب والبيكنج بودر والملح والفانيليا والبيض، ثم نخلطهم جيداً بالعجانة لمدة 5 دقائق حتى يتجانس الخليط.

ثم نلم الخليط ونضعه في كيس حلواني.

ثم نحضر7 قوالب صغيرة مدهونة بالزبدة، ثم نوزع فيها الخليط مع خبط القوالب على السطح لكي يتساوى الخليط (مع مراعاة ترك مساحة فارغة في القوالب).

بعد ذلك نغطي القوالب بكيس بلاستيك ونتركهم حتى يختمر الخليط.

ثم نضع القوالب بعد الاختمار في صينية فرن.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً قليلاً على درجة حرارة منخفضة، ثم نترك الكيك حتى ينضج ويكتسب لوناً ذهبياً.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونخرج الكيك من القوالب، ثم نتركه يبرد تماماً.

ثم نقوم بقطع الجزء المنتفخ من الكيك بحيث يكون متساوٍ.

ثم نغمس الكيك في الشربات الدافئ.

بعد ذلك ندهن جوانب الكيك وأسفل الكيك بالناباج، ثم نرش عليهم جوز الهند.

ثم نضع الكيك على طبق تقديم (مع مراعاة قلب الكيك بحيث تكون الجهة السفلى من أعلى) ثم نزين الكيك بالكريم شانتيه والكرز.

ثم نقدم كيكة الباباز في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات