اصنعي بنفسك في المنزل كيك سادة للذيذ لأطفالك علي الإفطار

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يعتبر كيك السادة للذيذ ، هو كيك بسيط ومحضر في المطبخ، يحلو معها كوب شاي أو قهوة، وهو حلي صحي قليل السعرات الحرارية، ومن المعروف أن الكيك يعد من الأصناف اللذيذة، التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، لاحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية، وهو كيك يمكن تناوله الأشخاص الذين يتبعونا نظام غذائي معين، والكيك من الحلويات الشهية التي تحضر بوصفات مختلفة، فهو من الحلويات التي نعتمد عليها في الوجبة الصباحية، يعشق الأطفال الكيك كثيراً، وهذه الوصفة رائعة بمعني الكلمة، لذلك سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة تحضير كيك سادة اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات غير مكلفة.مكونات عمل كيك السادة اللذيذ
سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا الكيك الهش وهي كالاتي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- 6 بيضات.
- كيس فانيليا.
- كيس بكينج بودر.
- كوب للبن خالي الدسم.
تعرفي من هنا علي خطوات تحضير كيك سادة اللذيذ في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- أولاً يتم خفق البيض مع الفانيليا جيداً، ثم نضع الزيت والحليب، ويتم الخفق جيداً، حتي يكون القوام رغوي.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق، وبكينج بودر بالتدريج، ويتم المزج حتي تتجانس المكونات، ويتكون قوام سائل ومتماسك قليلاً.
- ثم نحضر قالب كيك، ويتم دهن بالقليل من الزبدة، ورشه بالقليل من الدقيق، ثم يتم سكب الخليط فيه، وتغطيته بورق الفويل.
- بعد كدة يوضع القالب في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، ويترك لمدة 45 دقيقة، في الرف الأوسط حتي ينضج.
- ثم نخرجها من الفرن، ونتركها تبرد تماماً ثم تقطع، وتقدم بالهناء والشفاء.
سر نجاح وصفات الكيك
هيا بنا نتعرف علي أسرار نجاح الكعك وهي كالاتي:-
- التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل استخدامه.
- عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز فيها.
- استخدام نوع دقيق مخصص للحلويات.
- تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.
- وضع القالب في منتصف الفرن والتأكد من غلقها.
- دهن القالب بالزبدة ورشه بالقليل من الدقيق قبل وضع الخليط فيه.
- استخدام السكر البودرة لعدم حدوث تكتلات في الكيك.
الوسوم
يعتبر كيك السادة للذيذ ، هو كيك بسيط ومحضر في المطبخ، يحلو معها كوب شاي أو قهوة، وهو حلي صحي قليل السعرات الحرارية، ومن المعروف أن الكيك يعد من الأصناف اللذيذة، التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، لاحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية، وهو كيك يمكن تناوله الأشخاص الذين يتبعونا نظام غذائي معين، والكيك من الحلويات الشهية التي تحضر بوصفات مختلفة، فهو من الحلويات التي نعتمد عليها في الوجبة الصباحية، يعشق الأطفال الكيك كثيراً، وهذه الوصفة رائعة بمعني الكلمة، لذلك سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة تحضير كيك سادة اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات غير مكلفة.مكونات عمل كيك السادة اللذيذ
سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا الكيك الهش وهي كالاتي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- 6 بيضات.
- كيس فانيليا.
- كيس بكينج بودر.
- كوب للبن خالي الدسم.
تعرفي من هنا علي خطوات تحضير كيك سادة اللذيذ في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- أولاً يتم خفق البيض مع الفانيليا جيداً، ثم نضع الزيت والحليب، ويتم الخفق جيداً، حتي يكون القوام رغوي.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق، وبكينج بودر بالتدريج، ويتم المزج حتي تتجانس المكونات، ويتكون قوام سائل ومتماسك قليلاً.
- ثم نحضر قالب كيك، ويتم دهن بالقليل من الزبدة، ورشه بالقليل من الدقيق، ثم يتم سكب الخليط فيه، وتغطيته بورق الفويل.
- بعد كدة يوضع القالب في فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية، ويترك لمدة 45 دقيقة، في الرف الأوسط حتي ينضج.
- ثم نخرجها من الفرن، ونتركها تبرد تماماً ثم تقطع، وتقدم بالهناء والشفاء.
سر نجاح وصفات الكيك
هيا بنا نتعرف علي أسرار نجاح الكعك وهي كالاتي:-
- التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل استخدامه.
- عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز فيها.
- استخدام نوع دقيق مخصص للحلويات.
- تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.
- وضع القالب في منتصف الفرن والتأكد من غلقها.
- دهن القالب بالزبدة ورشه بالقليل من الدقيق قبل وضع الخليط فيه.
- استخدام السكر البودرة لعدم حدوث تكتلات في الكيك.
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