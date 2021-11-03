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تعد فطائر التونة من أحلى المخبوزات التي تتميز بشكلها الجميل وطعمها الرائع والمتميز، وهي من أنواع المعجنات السهلة والسريعة في إعدادها، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك أو تقديمها كساندويتشات لأولادك في المدرسة، لكي تساعدهم على تحمل اليوم الدراسي الطويل، فهي من الوجبات الغذائية الشهية التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، لأنها ذات طعم ومذاق طيب ورائع للغاية ومحبب لدى الجميع، وتبحث الأمهات عن التنوع والتجديد في المطبخ وتقديم كل ما هو جديد لأفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر التونة أسهل وصفة يمكن تحضيرها لسندويتشات المدرسة.مكونات فطائر التونة
تتميز مكونات الفطائر بقيمتها الغذائية العالية التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، كما أنها تساعد أطفالنا على التركيز أثناء اليوم الدراسي الطويل، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات البسيطة التالية:-
- كوب إلا ربع حليب دافئ (١٩٠مللي).
- 2 كوب ونصف دقيق (٣٢٠ جرام).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة (٧جرام).
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة زبده بدرجة حراره الغرفة (٣٠جرام).
- رشة صغيرة من الملح.
الحشوة
- علبة تونة قطع.
- ١ بصلة خضراء مقطعة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ربع كوب زيتون مخلي مقطع.
- رشة صغيرة من ملح الليمون.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
للوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
فطائر التونة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-
- نخلط الحليب مع السكر، والخميرة ونقلب الخليط جيداً.
- نضع الدقيق المضاف إليه الملح في العجان الكهربي ثم نضيف خليط الخميرة ثم الزبدة، ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- لعمل الحشوة نخلط التونة، والمايونيز، والبصل الأخضر، والبابريكا، والزيتون، وملح الليمون ونقلب جيداً.
- ثم نقطع العجينة إلى كرات صغيرة ثم نفردها على شكل دائرة.
- نضع الحشوة في جانب ونقوم بعمل فتحات صغيرة بالسكين على الجانب الثاني، ثم نلف العجينة على شكل رول ونقوم بثني الأطراف لتأخذ شكل الهلال.
- ثم نضع الفطائر بعد تشكيلها في صينية بها ورق زبدة، ونتركها تختمر مرة ثانية لمدة نصف ساعة.
- ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيض والحليب، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة ٢٠ دقيقة.
- عند تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم تقدم بألف صحة وعافية
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تعد فطائر التونة من أحلى المخبوزات التي تتميز بشكلها الجميل وطعمها الرائع والمتميز، وهي من أنواع المعجنات السهلة والسريعة في إعدادها، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك أو تقديمها كساندويتشات لأولادك في المدرسة، لكي تساعدهم على تحمل اليوم الدراسي الطويل، فهي من الوجبات الغذائية الشهية التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، لأنها ذات طعم ومذاق طيب ورائع للغاية ومحبب لدى الجميع، وتبحث الأمهات عن التنوع والتجديد في المطبخ وتقديم كل ما هو جديد لأفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر التونة أسهل وصفة يمكن تحضيرها لسندويتشات المدرسة.مكونات فطائر التونة
تتميز مكونات الفطائر بقيمتها الغذائية العالية التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، كما أنها تساعد أطفالنا على التركيز أثناء اليوم الدراسي الطويل، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات البسيطة التالية:-
- كوب إلا ربع حليب دافئ (١٩٠مللي).
- 2 كوب ونصف دقيق (٣٢٠ جرام).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة (٧جرام).
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة زبده بدرجة حراره الغرفة (٣٠جرام).
- رشة صغيرة من الملح.
الحشوة
- علبة تونة قطع.
- ١ بصلة خضراء مقطعة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ربع كوب زيتون مخلي مقطع.
- رشة صغيرة من ملح الليمون.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
للوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
فطائر التونة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-
- نخلط الحليب مع السكر، والخميرة ونقلب الخليط جيداً.
- نضع الدقيق المضاف إليه الملح في العجان الكهربي ثم نضيف خليط الخميرة ثم الزبدة، ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- لعمل الحشوة نخلط التونة، والمايونيز، والبصل الأخضر، والبابريكا، والزيتون، وملح الليمون ونقلب جيداً.
- ثم نقطع العجينة إلى كرات صغيرة ثم نفردها على شكل دائرة.
- نضع الحشوة في جانب ونقوم بعمل فتحات صغيرة بالسكين على الجانب الثاني، ثم نلف العجينة على شكل رول ونقوم بثني الأطراف لتأخذ شكل الهلال.
- ثم نضع الفطائر بعد تشكيلها في صينية بها ورق زبدة، ونتركها تختمر مرة ثانية لمدة نصف ساعة.
- ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيض والحليب، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة ٢٠ دقيقة.
- عند تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم تقدم بألف صحة وعافية
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