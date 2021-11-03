تعد فطائر التونة من أحلى المخبوزات التي تتميز بشكلها الجميل وطعمها الرائع والمتميز، وهي من أنواع المعجنات السهلة والسريعة في إعدادها، والتي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك أو تقديمها كساندويتشات لأولادك في المدرسة، لكي تساعدهم على تحمل اليوم الدراسي الطويل، فهي من الوجبات الغذائية الشهية التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، لأنها ذات طعم ومذاق طيب ورائع للغاية ومحبب لدى الجميع، وتبحث الأمهات عن التنوع والتجديد في المطبخ وتقديم كل ما هو جديد لأفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر التونة أسهل وصفة يمكن تحضيرها لسندويتشات المدرسة.

تتميز مكونات الفطائر بقيمتها الغذائية العالية التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، كما أنها تساعد أطفالنا على التركيز أثناء اليوم الدراسي الطويل، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات البسيطة التالية:-

كوب إلا ربع حليب دافئ (١٩٠مللي).

2 كوب ونصف دقيق (٣٢٠ جرام).

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة (٧جرام).

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة زبده بدرجة حراره الغرفة (٣٠جرام).

رشة صغيرة من الملح.

الحشوة

علبة تونة قطع.

١ بصلة خضراء مقطعة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع كوب زيتون مخلي مقطع.

رشة صغيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

فطائر التونة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-