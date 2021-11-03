طريقة عمل أصابع بلح الشام اللذيذة بمكونات بسيطة وبقوام مقرمش وشهي

أصابع بلح الشام، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع بلح الشام اللذيذة.

مكونات أصابع بلح الشام

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي.

كوب من الماء.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الحبيبات.

ربع كوب من الزيت.

عدد ثلاث بيضات.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

مكونات الشربات

كوب من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ثمرة ليمون.

رشة من الفانيليا أو عود من القرفة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع بلح الشام اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع كوب الماء ونصف كوب الزيت ورشة الملح وملعقة السكر الصغيرة في إناء، ونضع الإناء على النار ونتركه حتى يغلي.

ثم بعد ذلك نضع عليه كوب الدقيق ونقوم بالتقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نغلق النار ونضعه جانبا حتى تبرد العجينة تماما.

وبعدما تبرد العجينة نضيف إليها الثلاث بيضات على مراحل ثم نضيف رشة الفانيليا ونقلب حتى تتجانس المكونات تماما.

ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الزيت ونضع العجينة في قمع الحلويات حتى يتم تشكيل عجينة بلح الشام.

ثم نضعه في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي.

وبعدما يأخذ اللون الذهبي مباشرة نقوم بوضع بلح الشام في الشربات البارد الثقيل.

ثم نخرجه ونصفيه جيدا ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناول أصابع بلح الشام مع العديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة الداكنة أو البيضاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل أصابع بلح الشام مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل أصابع بلح الشام مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي: