اعملي بنفسك أفضل كريم طبيعي منزلي لفرد الشعر المجعد بدون أي مواد كيميائية

كريم طبيعي لفرد الشعر، يعد أسلوب فرد الشعر من الطرق التجميلية التي تلجأ إليها النساء كثيرًا من أجل الاهتمام بشعرهن، وغالباً من يبحث عنه هم من يعانون من تجاعيد بالشعر أو خشونة مما يجعلهم يبحثون كثيرًا عن طرق لفرد الشعر سواء بالذهاب لصالون التجميل أو غير ذلك، ولكن تلك الطريقة ذات تكاليف باهظة ومرهقة لكن يوجد طرق أخرى طبيعية لا تضر بالشعر ولا تكلف الكثير وهي طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر، لذا سوف نذكر لكم في ذلك المقال طريقة تحضيره بالتفصيل. كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد المكونات: واحد كوب من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين.

2 ملعقة من عسل النحل الطبيعي. طريقة التحضير يتم تسخين اللبن على نار هادئة، ونضيف لها زيت جوز الهند و الحليب ويتم تقليبهم بشكل جيد.

بعد ذلك يتم إضافة الجيلاتين إلى النشا، بعد ذلك يتم إضافة المزيج إلي زيت جوز الهند والحليب بطريقة تدريجيه مع مراعاة التقليب المستمر للحصول على القوام المطلوب مع مراعاة قوامه.

يتم إنزال الخليط من على النار، ويترك حتى يبرد تماماً.

يتم إضافة عسل النحل الطبيعي مع عصير الليمون إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد.

يجب تصفيف الشعر جيداً وفك أي تشابك في الشعر.

يتم تقسيم الشعل إلى أجزاء صغيرة وخصل.

يوزع الخليط بطريقة مناسبة على خصل الشعر من جذوره إلى أطرافه مع مراعاة استعمال الفرشاة المخصصة لصبغ الشعر.

يتم تمشيط خصل الشعر من فوق لأسفل، بعد ذلك يترك الشعر مفرود حوالي نصف ساعة، ثم يتم شطف الشعر بالماء البارد.

يوضع كمية مناسبة من البلسم وتترك على الشعر حوالي خمس دقائق، بعد ذلك يتم شطف الشعر وتركه مفرود أثناء شطفه.

يتم تسريح الشعر بشكل جيد، ويترك حتي يجف يفضل تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوعي للحصول على أفضل نتيجة. وفي النهاية قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر بالبيت بأسهل الطرق الممكنة من أجل الحفاظ على الشعر وللحصول على شعر ناعم رطب غير جاف، ننصحكم بتجربة هذه الوصفة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير. الوسوم

كريم طبيعي لفرد الشعر، يعد أسلوب فرد الشعر من الطرق التجميلية التي تلجأ إليها النساء كثيرًا من أجل الاهتمام بشعرهن، وغالباً من يبحث عنه هم من يعانون من تجاعيد بالشعر أو خشونة مما يجعلهم يبحثون كثيرًا عن طرق لفرد الشعر سواء بالذهاب لصالون التجميل أو غير ذلك، ولكن تلك الطريقة ذات تكاليف باهظة ومرهقة لكن يوجد طرق أخرى طبيعية لا تضر بالشعر ولا تكلف الكثير وهي طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر، لذا سوف نذكر لكم في ذلك المقال طريقة تحضيره بالتفصيل. كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد المكونات: واحد كوب من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين.

2 ملعقة من عسل النحل الطبيعي. طريقة التحضير يتم تسخين اللبن على نار هادئة، ونضيف لها زيت جوز الهند و الحليب ويتم تقليبهم بشكل جيد.

بعد ذلك يتم إضافة الجيلاتين إلى النشا، بعد ذلك يتم إضافة المزيج إلي زيت جوز الهند والحليب بطريقة تدريجيه مع مراعاة التقليب المستمر للحصول على القوام المطلوب مع مراعاة قوامه.

يتم إنزال الخليط من على النار، ويترك حتى يبرد تماماً.

يتم إضافة عسل النحل الطبيعي مع عصير الليمون إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد.

يجب تصفيف الشعر جيداً وفك أي تشابك في الشعر.

يتم تقسيم الشعل إلى أجزاء صغيرة وخصل.

يوزع الخليط بطريقة مناسبة على خصل الشعر من جذوره إلى أطرافه مع مراعاة استعمال الفرشاة المخصصة لصبغ الشعر.

يتم تمشيط خصل الشعر من فوق لأسفل، بعد ذلك يترك الشعر مفرود حوالي نصف ساعة، ثم يتم شطف الشعر بالماء البارد.

يوضع كمية مناسبة من البلسم وتترك على الشعر حوالي خمس دقائق، بعد ذلك يتم شطف الشعر وتركه مفرود أثناء شطفه.

يتم تسريح الشعر بشكل جيد، ويترك حتي يجف يفضل تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوعي للحصول على أفضل نتيجة. وفي النهاية قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر بالبيت بأسهل الطرق الممكنة من أجل الحفاظ على الشعر وللحصول على شعر ناعم رطب غير جاف، ننصحكم بتجربة هذه الوصفة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.

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