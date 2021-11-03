نجرسكو بالفراخ والمشروم بطريقة سهلة وشهية وصحية وأحلى من المطاعم

نجرسكو بالفراخ والمشروم ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه حاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي، كما يقدم في المناسبات والأعياد والعزائم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وقد يصعب على بعض ربات البيوت طريقة تحضيره حيث لا ينجح معهم، مما يلجئون إلى البحث عن طريقة تحضيره عبر الانترنت، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة وبطريقة مضمونة وشهية، كما يمكنكم تجربة الكانيلوني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل نجرسكو بالفراخ والمشروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات نجرسكو بالفراخ والمشروم

يتكون نجرسكو بالفراخ والمشروم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة شطة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

150 جم مشروم مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة من الزيتون مقطع حلقات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير سلق المكرونة

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على نجرسكو بالفراخ والمشروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: