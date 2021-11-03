نجرسكو بالفراخ والمشروم بطريقة سهلة وشهية وصحية وأحلى من المطاعم

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نجرسكو بالفراخ والمشروم ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه حاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي، كما يقدم في المناسبات والأعياد والعزائم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وقد يصعب على بعض ربات البيوت طريقة تحضيره حيث لا ينجح معهم، مما يلجئون إلى البحث عن طريقة تحضيره عبر الانترنت، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة وبطريقة مضمونة وشهية، كما يمكنكم تجربة الكانيلوني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل نجرسكو بالفراخ والمشروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات نجرسكو بالفراخ والمشروم
يتكون نجرسكو بالفراخ والمشروم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة شطة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- 150 جم مشروم مقطع شرائح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيتون مقطع حلقات.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مقادير سلق المكرونةطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على نجرسكو بالفراخ والمشروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- ثم نضيف إليه الزيت النباتي والملح والمكرونة، ثم نقلبها ونتركها حتى تنضج.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي والدجاج والببريكا والشطة والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.
- بعد ذلك نضيف إليه البصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف إليه الفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم ونقلبهم من وقت لآخر حتى ينضج الدجاج.
- ثم نضيف الثوم المفروم ناعم ونقلبهم.
- بعد ذلك نضيف شرائح المشروم ونقلب من وقت لآخر حتى ينضج.
- ثم نضيف الزيتون والملح ونقلبهم قليلاً، ثم نرفع الحشو من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نرفع المكرونة من على النار، ونصفيها جيداً من الماء.
- بعد ذلك نحضر صينية بيركس، ثم نوزع فيها نصف كمية المكرونة، ثم نوزع فوقها كمية من البشاميل، ثم نخلطهم جيداً، ثم نساوي المكرونة.
- ثم نوزع فوق المكرونة حشوة الدجاج ونساويها جيداً.
- ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من المكرونة، ثم نسكب فوق المكرونة الكمية المتبقية من البشاميل.
- بعد ذلك نوزع على الوجه الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نترك النجرسكو يبرد.
- بعد ذلك نقطع نجرسكو بالفراخ والمشروم بالسكينة، ثم نقدمه في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
نجرسكو بالفراخ والمشروم ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه حاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي، كما يقدم في المناسبات والأعياد والعزائم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وقد يصعب على بعض ربات البيوت طريقة تحضيره حيث لا ينجح معهم، مما يلجئون إلى البحث عن طريقة تحضيره عبر الانترنت، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة وبطريقة مضمونة وشهية، كما يمكنكم تجربة الكانيلوني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل نجرسكو بالفراخ والمشروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات نجرسكو بالفراخ والمشروم
يتكون نجرسكو بالفراخ والمشروم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة من الببريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة شطة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- 150 جم مشروم مقطع شرائح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيتون مقطع حلقات.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مقادير سلق المكرونةطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على نجرسكو بالفراخ والمشروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- ثم نضيف إليه الزيت النباتي والملح والمكرونة، ثم نقلبها ونتركها حتى تنضج.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي والدجاج والببريكا والشطة والفلفل الأسود، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.
- بعد ذلك نضيف إليه البصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف إليه الفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم ونقلبهم من وقت لآخر حتى ينضج الدجاج.
- ثم نضيف الثوم المفروم ناعم ونقلبهم.
- بعد ذلك نضيف شرائح المشروم ونقلب من وقت لآخر حتى ينضج.
- ثم نضيف الزيتون والملح ونقلبهم قليلاً، ثم نرفع الحشو من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نرفع المكرونة من على النار، ونصفيها جيداً من الماء.
- بعد ذلك نحضر صينية بيركس، ثم نوزع فيها نصف كمية المكرونة، ثم نوزع فوقها كمية من البشاميل، ثم نخلطهم جيداً، ثم نساوي المكرونة.
- ثم نوزع فوق المكرونة حشوة الدجاج ونساويها جيداً.
- ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من المكرونة، ثم نسكب فوق المكرونة الكمية المتبقية من البشاميل.
- بعد ذلك نوزع على الوجه الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نترك النجرسكو يبرد.
- بعد ذلك نقطع نجرسكو بالفراخ والمشروم بالسكينة، ثم نقدمه في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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