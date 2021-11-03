تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة التي يتم تقديمها في المناسبات والأعياد وخاصةً في شهر رمضان الكريم، وهي من الوصفات الشعبية التقليدية المحببة لدى المصريين لمذاقها الرائع والمتميز، كما أنها سهلة التحضير ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ودائماً تحرص الأمهات على تقديم كل ما هو جديد ومتميز لإرضاء جميع أفراد الأسرة، ولكن قد يجد البعض صعوبة في الحصول على نفس مذاق وطعم الحلويات الجاهزة، ولذا يجب الإلتزام بالمقادير المحددة للمكونات لكي نحصل على نتائج مرضية من حيث الشكل والمذاق، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة ألذ وأسهل حلويات يمكن إعدادها بطريقة سهلة وسريعة. مكونات البسبوسة بالقشطة يتو تحضير البسبوسة بالقشطة بمكونات بسيطة ذات قيمة غذائية عالية، وهى كما يلي:- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع لبن زبادي.

كوب إلا ربع زيت.

2 كوب ونصف سميد ناعم.

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

للتزيين فستق مجروش. مقادير القشطة ٣ كوب حليب.

ثلث كوب نشا.

كوب إلا ربع قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير الشربات كوب وربع سكر.

كوب وربع سكر. كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة فانيليا أو ماء زهر. طريقة التحضير البسبوسة بالقشطة من الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بالخطوات البسيطة التالية:- لتحضير الشربات نخلط الماء مع السكر، والفانيليا، وعصير الليمون في قدر مع تقليب المكونات على البارد حتى يذوب السكر. ثم نضع القدر على نار متوسطة، وبعد خمس دقائق من بدء الغليان نطفئ النار. ثم نخفق البيض المضاف إليه الفانيليا مع السكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي. نقوم بإضافة المكونات السائلة القشطة، واللبن الزبادي ،والزيت مع استمرار الخفق. ثم نقوم بإضافة السميد المخلوط بالبيكنج بودر بالتدريج، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. نضع نصف الخليط في صينية مدهونة بالسمن، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة. لتحضير القشطة نضع الحليب، والنشا، وعلبة القشطة، والفانيليا في قدر على النار، ثم نقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي وثقيل القوام. نخرج البسبوسة من الفرن ثم نفرد عليها خليط القشطة ونتركه يبرد لمدة 12 دقيقة. ثم نضع باقي خليط البسبوسة على طبقة القشطة، وتخبز مرة ثانية على درجة حرارة 180 لمدة ١٥ دقيقة. وعند تمام النضج نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات فور خروجها حتى نحصل على قوام طري. ثم تزين بالفستق المجروش، وتقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة التي يتم تقديمها في المناسبات والأعياد وخاصةً في شهر رمضان الكريم، وهي من الوصفات الشعبية التقليدية المحببة لدى المصريين لمذاقها الرائع والمتميز، كما أنها سهلة التحضير ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ودائماً تحرص الأمهات على تقديم كل ما هو جديد ومتميز لإرضاء جميع أفراد الأسرة، ولكن قد يجد البعض صعوبة في الحصول على نفس مذاق وطعم الحلويات الجاهزة، ولذا يجب الإلتزام بالمقادير المحددة للمكونات لكي نحصل على نتائج مرضية من حيث الشكل والمذاق، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة ألذ وأسهل حلويات يمكن إعدادها بطريقة سهلة وسريعة. مكونات البسبوسة بالقشطة يتو تحضير البسبوسة بالقشطة بمكونات بسيطة ذات قيمة غذائية عالية، وهى كما يلي:- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع لبن زبادي.

كوب إلا ربع زيت.

2 كوب ونصف سميد ناعم.

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

للتزيين فستق مجروش. مقادير القشطة ٣ كوب حليب.

ثلث كوب نشا.

كوب إلا ربع قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا. مقادير الشربات كوب وربع سكر.

كوب وربع سكر. كوب ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة فانيليا أو ماء زهر. طريقة التحضير البسبوسة بالقشطة من الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بالخطوات البسيطة التالية:- لتحضير الشربات نخلط الماء مع السكر، والفانيليا، وعصير الليمون في قدر مع تقليب المكونات على البارد حتى يذوب السكر. ثم نضع القدر على نار متوسطة، وبعد خمس دقائق من بدء الغليان نطفئ النار. ثم نخفق البيض المضاف إليه الفانيليا مع السكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي. نقوم بإضافة المكونات السائلة القشطة، واللبن الزبادي ،والزيت مع استمرار الخفق. ثم نقوم بإضافة السميد المخلوط بالبيكنج بودر بالتدريج، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. نضع نصف الخليط في صينية مدهونة بالسمن، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة. لتحضير القشطة نضع الحليب، والنشا، وعلبة القشطة، والفانيليا في قدر على النار، ثم نقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي وثقيل القوام. نخرج البسبوسة من الفرن ثم نفرد عليها خليط القشطة ونتركه يبرد لمدة 12 دقيقة. ثم نضع باقي خليط البسبوسة على طبقة القشطة، وتخبز مرة ثانية على درجة حرارة 180 لمدة ١٥ دقيقة. وعند تمام النضج نخرجها من الفرن وتسقي بالشربات فور خروجها حتى نحصل على قوام طري. ثم تزين بالفستق المجروش، وتقدم بألف صحة وعافية.

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