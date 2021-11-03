طريقة عمل الكوكيز فالبيت بمكونات اقتصادية وبطريقة الأصلية من المخابز الفاخرة

الكوكيز من ضمن المأكولات المتميزة جدا والسهلة التي يجب دائما أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل لأنها الافضل على الاطلاق بدلا من شراؤه من المطاعم؛ والمحال التجارية وفي أغلب الأحيان يتم الالتحاق بالضرر، ويمكن تحضيرها داخل المنزل لانه بأسهل الطرق و بطعم ألذ من الجاهز، وتمتاز المكونات بالسهولة والبساطة فهي تتواجد داخل منزل بصفة دائمة وبالتالي أن نقوم في تحضيرها في جميع الأوقات ولكن بطرق مختلفة إذا كانت بالشيكولاتة أو الفانيليا ولهذا السبب اليوم جئنا بالحل الامثل والاكيد لتحضير بسكويت الكوكيز الرائع. مكونات تحضير الكوكيز 2 كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الملح.

2 كوب الا ربع من السكر البودر.

بيضة واحدة

نصف ملعقة من الفانيليا

شوكولاتة شيبس

خمس ملاعق من السمنة. طريقة تحضير وصفة الكوكيز أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع وعميق.

ثم نضيف بعد ذلك السمنة، ثم يتم إضافة الفانيليا.

و نبدأ بعد ذلك بخفق السكر معها.

مع اضافة الدقيق بشكل تدريجي والبيكنج باودر.

يتم خلط جميع المكونات باستخدام ملعقة خشبية أو بالمضرب اليدوي.

نخفق البيض مع الشوكولاتة في هذا الوعاء.

نبدأ بعمل اشكال من الكرات الصغيرة متوسطة الحجم.

ثم نبدأ بوضع السمن في الصينية ونقوم بأضافة البسكوت.

ويتم ادخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بإخراجها ونتركها لكي تبرد تماماً. طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو المكونات بيضة واحدة.

كوب الا ربع من السكر البودر.

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب الا ربع من الزيت .

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

2 ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح. طريقة تحضيرها: في وعاء واسع يتم إضافة السكر مع الفانيليا.

ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق عندما تتجانس جميع المكونات نبدأ باضافة الزيت.

بعد ذلك نقوم باضافة الدقيق مع ملعقة كبيرة من الكاكاو والبيكنج باودر، وكمية بسيطة من الماء للعجن.

نخلط المكونات جيدا.

و نبدأ بتركها لمدة نصف ساعة لكي ترتاح تماما.

نأخذ قطع صغيرة، ونبدأ بعمل اشكال كوكيز المختلفة.

وندخل في الفرن حتي يتم تسويتها. هكذا نكون قدمنا لكم أسهل طريقة لتحضير الكوكيز بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية جداً. الوسوم

الكوكيز من ضمن المأكولات المتميزة جدا والسهلة التي يجب دائما أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل لأنها الافضل على الاطلاق بدلا من شراؤه من المطاعم؛ والمحال التجارية وفي أغلب الأحيان يتم الالتحاق بالضرر، ويمكن تحضيرها داخل المنزل لانه بأسهل الطرق و بطعم ألذ من الجاهز، وتمتاز المكونات بالسهولة والبساطة فهي تتواجد داخل منزل بصفة دائمة وبالتالي أن نقوم في تحضيرها في جميع الأوقات ولكن بطرق مختلفة إذا كانت بالشيكولاتة أو الفانيليا ولهذا السبب اليوم جئنا بالحل الامثل والاكيد لتحضير بسكويت الكوكيز الرائع. مكونات تحضير الكوكيز 2 كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الملح.

2 كوب الا ربع من السكر البودر.

بيضة واحدة

نصف ملعقة من الفانيليا

شوكولاتة شيبس

خمس ملاعق من السمنة. طريقة تحضير وصفة الكوكيز أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع وعميق.

ثم نضيف بعد ذلك السمنة، ثم يتم إضافة الفانيليا.

و نبدأ بعد ذلك بخفق السكر معها.

مع اضافة الدقيق بشكل تدريجي والبيكنج باودر.

يتم خلط جميع المكونات باستخدام ملعقة خشبية أو بالمضرب اليدوي.

نخفق البيض مع الشوكولاتة في هذا الوعاء.

نبدأ بعمل اشكال من الكرات الصغيرة متوسطة الحجم.

ثم نبدأ بوضع السمن في الصينية ونقوم بأضافة البسكوت.

ويتم ادخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بإخراجها ونتركها لكي تبرد تماماً. طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو المكونات بيضة واحدة.

كوب الا ربع من السكر البودر.

2 كوب ونصف من الدقيق.

كوب الا ربع من الزيت .

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

2 ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة من الملح. طريقة تحضيرها: في وعاء واسع يتم إضافة السكر مع الفانيليا.

ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق عندما تتجانس جميع المكونات نبدأ باضافة الزيت.

بعد ذلك نقوم باضافة الدقيق مع ملعقة كبيرة من الكاكاو والبيكنج باودر، وكمية بسيطة من الماء للعجن.

نخلط المكونات جيدا.

و نبدأ بتركها لمدة نصف ساعة لكي ترتاح تماما.

نأخذ قطع صغيرة، ونبدأ بعمل اشكال كوكيز المختلفة.

وندخل في الفرن حتي يتم تسويتها. هكذا نكون قدمنا لكم أسهل طريقة لتحضير الكوكيز بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية جداً.

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